Trump, Nobel'in peşini bırakmıyor. "İtibarını kaybeder"

Bugüne kadar sekiz savaşın sona ermesini sağladığını savunan Trump, eski ABD Başkanı Barack Obama'ya "hiçbir şey yapmadan" Nobel Barış Ödülü verilmesine karşın kendisine bu ödülün verilmediğini söyledi.

Geçen yıl Nobel Barış Ödülü'nü alan Maria Machado'nun bu ödülü kendisine takdim ettiğini hatırlatan ABD Başkanı, "Nobel Barış Ödülü cuma günü verilecek. Geçen sefer ödülü muhteşem bir insan olan genç bir bayana verdiler ve o da bunu asıl benim hak ettiğimi söyledi ve ödülü bana verdi." diye konuştu.

İran'ın nükleer silaha sahip olmasını engellediğini ve bunun çok önemli bir şey olduğunu dile getiren Trump, sona erdirdiğini söylediği savaşlardan dolayı kendisine ödülün verilmesinin gerektiğini iddia etti.