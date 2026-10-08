Trump, Nobel'in peşini bırakmıyor. "İtibarını kaybeder"
08.10.2026 04:27
ABD Başkanı Donald Trump, Nobel Barış Ödülü'nü hak ettiğini tekrarlayıp ekledi: Ödülü almasam da çok şey başardım ve bence bu, onlar için büyük itibar kaybı olur.
Ocak 2025'te yeniden ABD Başkanı seçilip Beyaz Saray'a dönmesinin ardından Nobel Barış Ödülü'nün kendisine verilmesi için kampanya yürüten Donald Trump, bu yıl da talebinden vazgeçmedi.
Oval Ofis'te düzenlediği etkinliğin ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını cevaplayan Trump, 9 Ekim Cuma günü açıklanacak Nobel Barış Ödülü hakkındaki görüşlerinin sorulması üzerine Nobel komitesinin kendisine bu ödülü vereceğini düşünmediğini belirtti.
Trump, "Kararlarının ne olacağını bilmiyorum. Benim gibi insanlara bu ödülü verme eğiliminde olmadıkları biliniyor. Ödülü alsam da almasam da ben çok şey başardım ve bence bu (ödülün kendisine verilmemesi), onlar için büyük bir itibar kaybı olur." değerlendirmesini yaptı.
İRAN VURGUSU YAPTI
Bugüne kadar sekiz savaşın sona ermesini sağladığını savunan Trump, eski ABD Başkanı Barack Obama'ya "hiçbir şey yapmadan" Nobel Barış Ödülü verilmesine karşın kendisine bu ödülün verilmediğini söyledi.
Geçen yıl Nobel Barış Ödülü'nü alan Maria Machado'nun bu ödülü kendisine takdim ettiğini hatırlatan ABD Başkanı, "Nobel Barış Ödülü cuma günü verilecek. Geçen sefer ödülü muhteşem bir insan olan genç bir bayana verdiler ve o da bunu asıl benim hak ettiğimi söyledi ve ödülü bana verdi." diye konuştu.
İran'ın nükleer silaha sahip olmasını engellediğini ve bunun çok önemli bir şey olduğunu dile getiren Trump, sona erdirdiğini söylediği savaşlardan dolayı kendisine ödülün verilmesinin gerektiğini iddia etti.
ODADAKİ HAYALET
Ödülün verileceği tarih olan 9 Ekim yaklaşırken, "Trump'ın hayaleti"nin, kazananı seçecek komitenin üzerinde dolaştığı yorumları yapılıyor.
Trump'ın "odadaki hayalet" olduğunu söyleyen Oslo Barış Araştırmaları Enstitüsü (PRIO) Başkanı Haakon Gjerlow, Beyaz Saray'dan gelebilecek tepkiler göz önüne alındığında Nobel Komitesi'nin, "Bu ödülü vermenin faydadan çok zarar getirme potansiyeli var mı?" diye kendine sorması gerektiğini belirtiyor.
"Kulis çalışmaları her zaman olur, hatta komite üzerinde baskı kurma girişimleri de olabilir. Yani biz bunlara alışkınız" diyen Komite Sekreteri Kristian Berg Harpviken ise, "Bu, konuşmadığımız bir konu değil. Tabii ki tartışmalıyız ancak bu durumun, içerideki tartışmaları ve çıkacak kararları etkileyeceği anlamına gelmez." ifadelerini kullandı.
287 ADAY VAR
Nobel Barış Ödülü'nün kazananı 9 Ekim Cuma günü Norveç'in başkenti Oslo'da açıklanacak. Barış Ödülü'ne bu yıl toplam 287 kişi ve kuruluş aday gösterildi ancak adayların isimleri 50 yıl boyunca gizli tutuluyor.
İsveçli Alfred Nobel'in vasiyeti üzerine ölümünden sonra 9 Haziran 1900'de kurulan Nobel Vakfı'nın verdiği ödüller, İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, İsveç Akademisi, Karolinska Enstitüsü ve Norveç Nobel Komitesi tarafından fizik, kimya, edebiyat, barış ve tıp olmak üzere 5 dalda en başarılı kabul edilen kişiler veya kuruluşlara veriliyor.
Bunlara ek olarak, Nobel Ekonomi Ödülü, 1968'de İsveç Merkez Bankası'nın Alfred Nobel'in anısına ekonomi dalında da ödül verilmesini kararlaştırmasıyla, ilk kez 1969'da verildi.
Nobel Ödülleri, her yıl Alfred Nobel'in ölüm yıl dönümü olan 10 Aralık'ta düzenlenen törenle sahiplerine teslim ediliyor.