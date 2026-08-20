Trump ondan vazgeçemiyor. Natalie Harp kimdir?

Trump'ın ikinci döneminde Oval Ofis'te veya Air Force One uçağında sürekli başkanın birkaç adım gerisinde görülen Harp, yanında taşınabilir bir yazıcı taşıdığı için "insan printer" olarak da anılıyor.

Trump'ın basılı metinleri tercih etmesi sebebiyle bu durum, Harp'a başkana ulaşacak haber ve bilgileri doğrudan belirleme gücü sağlıyor.

Çevrelerince "kapı tutucu" ve "güvenlik örtüsü" olarak nitelenen Harp, 2024'te Kamala Harris'in konuşmasını izleyen Trump'ın dikte ettiği metinleri onun üslubuyla sosyal medyada paylaşmasıyla da biliniyor.

Ossoff'un açıklamalarını soran CNN muhabiri Kristen Holmes'a sert tepki gösteren Beyaz Saray, Harp'ı ekibin "güvenilir ve değerli" bir üyesi olarak nitelendirdi.

Gazeteciler Maggie Haberman ve Jonathan Swan'ın 2024'te New York Times'ta aktardığına göre Harp, Trump'a yazdığı bir mektupta "Benim için önemli olan tek şey sizsiniz" ifadesine yer vermişti.