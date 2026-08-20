Trump ondan vazgeçemiyor. Natalie Harp kimdir?
20.08.2026 15:23
Son Güncelleme: 20.08.2026 15:24
ABD Başkanı Trump'ın en uzun süreli ve en sadık danışmanlarından 35 yaşındaki Natalie Harp, Washington kulislerinin en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın yakın çevresinde son yıllarda Natalie Harp kadar sık görülen çok az isim var.
Trump'ın en uzun süredir birlikte çalıştığı ve en güvendiği danışmanlarından biri olan 35 yaşındaki Harp, başkanın Truth Social paylaşımlarını bizzat kaleme almanın yanı sıra kritik sorumluluklar üstleniyor.
Demokrat Georgia Senatörü Jon Ossoff'un bu hafta yaptığı ve hızla yayılan konuşmasında adını anmasıyla Harp yeniden ilgi odağı oldu.
Ossoff, Trump'ın Katar Emiri tarafından hediye edilen korumasız uçakla seyahat ettiğini söyleyerek yeni Air Force One uçağına ve Harp'ın geçen ay Türkiye'den ayrılırken Trump ile birlikte gizlice uçak değiştiren dar grupta yer aldığına ilişkin haberlere atıfta bulundu.
Kaliforniya doğumlu muhafazakar Hristiyan bir aileden gelen Harp, alışılmadık bir hayat hikayesine sahip.
Harp'ın tanınması, kemik kanseri tedavisi görürken hayatını Trump'ın kurtardığını söylemesiyle başladı.
Trump ilk başkanlık döneminde, bazı hastaların deneysel tedavilere erişimini kolaylaştıran "Deneme Hakkı Yasası"nı (Right to Try Act) yürürlüğe koymuştu.
Bu tecrübesini anlatarak Cumhuriyetçi Parti'nin "MAGA" (Amerika'yı Yeniden Harika Yap Hareketi) kanadında hızla öne çıkan Harp, Trump'ın 2020 seçim kampanyasının danışma kuruluna katıldı.
2020 Cumhuriyetçi Ulusal Kurultayı'nda konuşan Harp, piyasadaki kemoterapiler sonuç vermediğinde kendisini kimsenin klinik deneylere kabul etmediğini belirterek şu ifadeleri kullanmıştı:
"Bana deneysel tedavileri deneme hakkı vermediler Sayın Başkan. Siz verdiniz; siz olmasaydınız onaylanmalarını beklerken ölecektim."
Trump etkinlik sonrasında, Harp'ın televizyon ekranını daha önce çok az kişinin yapabildiği şekilde aydınlattığını söyledi.
Seçim yenilgisinin ardından muhafazakar One America News Network (OAN) kanalında program sunuculuğu yapan Harp, Trump'ın 2020 seçimlerini kazandığına yönelik iddiaların ve başkanın ateşli bir savunucusu oldu.
2022'de kanaldan ayrılarak Trump'ın yeni seçim kampanyasına dahil oldu.
Özel hayatına dair çok az bilgi olan Harp hakkında kardeşi Preston Harp, CNN'e verdiği mülakatta ablasının Trump'a yönelik hayranlığının annelerinin kendilerine aşıladığı saygı anlayışından kaynaklandığını söyledi.
Preston Harp, ablasının çocukluğundan beri Beyaz Saray'a odaklandığını, Irak Savaşı sırasında George W. Bush dahil önceki başkanlara mektuplar yazdığını ve Beyaz Saray'a girerek hayalini gerçekleştirdiğini kaydetti.
Beyaz Saray'daki resmi unvanı "Başkanın Özel Kalem Müdürü" olan Harp, lojistik, takvim ve bilgi akışı gibi sekreterya işlerini yöneten bu pozisyonu öncellerine kıyasla çok daha yüksek bir nüfuz alanına taşıdı.
Trump'ın ikinci döneminde Oval Ofis'te veya Air Force One uçağında sürekli başkanın birkaç adım gerisinde görülen Harp, yanında taşınabilir bir yazıcı taşıdığı için "insan printer" olarak da anılıyor.
Trump'ın basılı metinleri tercih etmesi sebebiyle bu durum, Harp'a başkana ulaşacak haber ve bilgileri doğrudan belirleme gücü sağlıyor.
Çevrelerince "kapı tutucu" ve "güvenlik örtüsü" olarak nitelenen Harp, 2024'te Kamala Harris'in konuşmasını izleyen Trump'ın dikte ettiği metinleri onun üslubuyla sosyal medyada paylaşmasıyla da biliniyor.
Ossoff'un açıklamalarını soran CNN muhabiri Kristen Holmes'a sert tepki gösteren Beyaz Saray, Harp'ı ekibin "güvenilir ve değerli" bir üyesi olarak nitelendirdi.
Gazeteciler Maggie Haberman ve Jonathan Swan'ın 2024'te New York Times'ta aktardığına göre Harp, Trump'a yazdığı bir mektupta "Benim için önemli olan tek şey sizsiniz" ifadesine yer vermişti.