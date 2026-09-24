Trump-Şi zirvesi: İki liderden işbirliği mesajları

ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, iki ülke arasındaki ticaret, teknoloji ve güvenlik gerilimlerinin sürdüğü bir dönemde Washington’da bir araya geldi.

Trump, Beyaz Saray'daki görüşmenin başlangıcında Şi ile güvenlik, teknoloji ve yapay zeka konularını ele alacaklarını söyledi. Çin ile ilişkilerde önemli ilerlemeler kaydettiklerini savunan Trump, Pekin ile ‘daha dengeli bir ticaret ilişkisi’ oluşturmak için çalıştıklarını belirtti.

Trump ayrıca Şi ile aralarında ''gerçekten büyük bir dostluk'' oluştuğunu ifade ederek, iki ülkenin daha iyi bir gelecek için birlikte çalışmaya devam edeceğini söyledi.

Zirve, Trump ile Şi’nin bu yılki ikinci yüz yüze görüşmesi. Şi’nin 23-25 Eylül tarihlerini kapsayan ABD ziyareti, Trump’ın mayıs ayında Pekin’e yaptığı ziyaretin ardından gerçekleşiyor.

Washington ve Pekin’in son aylardaki görüşmelerinde ticaret, yapay zeka, nadir toprak elementleri ve güvenlik başlıkları öne çıktı.