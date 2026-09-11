Trump ve Musk kritik eyaletlerdeki seçim yarışına milyonlar akıtıyor
11.09.2026 13:39
ABD Başkanı Trump ile milyarder Elon Musk, kritik eyaletlerdeki Kongre yarışlarında Cumhuriyetçileri desteklemek için on milyonlarca dolarlık reklam harcaması başlattı.
ABD Başkanı Donald Trump ve milyarder Elon Musk ile bağlantılı siyasi eylem komiteleri (PAC), 2026 Kongre ara seçimlerine sekiz haftadan az bir süre kala kritik eyaletlerdeki Cumhuriyetçi adayları desteklemek için milyonlarca dolarlık harcama sürecini başlattı.
Cumhuriyetçilerin Kongre'nin en az bir kanadındaki çoğunluğu kaybetme ihtimaliyle karşılaştığı ve kamuoyu yoklamalarının Demokrat seçmenin sandığa gitme konusunda daha istekli olduğunu gösterdiği bu süreçte, Trump ile ilişkili gruplar çekişmeli yarışlardaki televizyon reklam kuşaklarını kapatmak için yüklü bütçeler ayırıyor.
Kamuoyu desteği siyasi kariyerinin en düşük seviyesine gerileyen Trump, geçen hafta gazetecilere verdiği demeçte, ara seçimlerde Cumhuriyetçileri öne geçirmek amacıyla 400 ila 500 milyon dolarlık kaynak tahsis etmeyi planladığını dile getirdi.
Reuters ajansının aktardığı, siyasi reklam araştırma şirketi AdImpact verilerine göre, Trump bağlantılı No Going Back (Geriye Dönmek Yok) adlı komite; Alaska, Georgia, Michigan, Kuzey Carolina, New Hampshire ve Ohio olmak üzere altı kritik eyalette 24,9 milyon doları aşkın televizyon reklam süresi rezerve etti.
The New York Times gazetesi ise söz konusu oluşumun yalnızca salı ve çarşamba günleri reklam rezervasyonları için 49 milyon dolar harcadığını yazdı.
Federal Seçim Komisyonuna (FEC) resmi kaydını 1 Eylül'de yaptıran No Going Back oluşumu ile Trump'ın ana bağış toplama mekanizması MAGA (Amerika'yı Yeniden Harika Yap) Inc. arasında resmi bir bağ ilan edilmiş değil.
Diğer yandan iki yapının Massachusetts eyaletindeki aynı adresi, ortak telefon numarasını ve sayman olarak da Charles Gantt'ı paylaştığı görülüyor.
Süreci yakından izleyen ve ismini vermek istemeyen bir kaynak, Reuters'a yaptığı açıklamada, Trump'ın ara seçim bütçesinin bu yeni komiteyi desteklediğini, ancak kaynağın ne kadarlık kısmının bu yapı üzerinden dağıtılacağının henüz netleşmediğini aktardı.
Aynı kaynak, komitenin bazı hizmet sağlayıcıları MAGA Inc. ile ortak kullandığını ve ağustos ayında kimi MAGA Inc. yetkililerinin Cumhuriyetçilere yeni bir oluşum kurma niyetlerini iletmeye başladığını belirtti.
Seçim kuralları uyarınca, eylül başında kurulan komitenin bağışçı listesi ekim ayı sonuna kadar kamuoyuna açıklanmayacak.
Washington merkezli danışmanlık şirketi Rokk Solutions ortağı Cumhuriyetçi stratejist Ron Bonjean, seçmen nezdinde desteği gerileyen Trump ve MAGA markasının bu yeni isimle bağışlardan bir nebze uzaklaştırıldığını savundu.
Bonjean, komitenin adından MAGA ve Trump ibarelerinin çıkarılmasının bağımsız seçmenleri uzaklaştırmamak adına stratejik bir adım olduğuna işaret etti.
Rekabetin yoğunlaştığı Texas eyaletindeki Senato yarışı için de dikkat çekici kaynaklar tahsis edildi.
MAGA Inc. bu yarışa 10 milyon dolar aktarırken, Elon Musk'ın America PAC adlı komitesi 2,4 milyon dolarlık katkı sağladı.
Texas'taki bu harcamaların yaklaşık 6,9 milyon dolarlık bölümü, Demokrat eyalet milletvekili James Talarico aleyhindeki reklam kampanyalarına ayrıldı.
Nate Silver'ın Silver Bulletin platformunun yayımladığı anket ortalamasına göre Talarico, Texas Başsavcısı Ken Paxton'ın 2,1 yüzde puan önünde seyrediyor.
Paxton'ın seçimi kaybetmesi, eyalet genelinde onlarca yıldır süren Cumhuriyetçi üstünlüğünün sona ermesi anlamına gelebilir.
Bunun yanı sıra Virginia merkezli Purple Strategies şirketinden Cumhuriyetçi stratejist Brad Dayspring, partinin genişleyen seçim haritasını korumak için ciddi bütçeler harcamak zorunda kaldığını vurguladı.
Dayspring, Trump ve Musk'ın kaynak açmasının, Texas gibi alanlara aktarılan fonlar nedeniyle diğer eyaletlerdeki yarışların zayıflamasını engellediğini kaydetti.
Federal kayıtlar, Elon Musk'ın America PAC oluşumunun dijital reklamlar, kısa mesajlar, seçmen aramaları ve basılı materyaller için şimdiden 7 milyon doları aşkın harcama yaptığını gösteriyor.
Komite, 3 Kasım seçimleri öncesinde kapı kapı seçmen ziyaretleri ve doğrudan posta kampanyalarıyla kilit eyaletlerde sandığa katılımı artırmayı hedefliyor.
Diğer yandan Trump, çarşamba günü partisinin Dallas'ta düzenlediği ilk ara seçim kongresinin kapanışında, Cumhuriyetçilerin Kongre seçimlerini kazanması halinde her yetişkin ABD vatandaşına 5 bin dolarlık "Trump kâr payı" ödeme vaadinde bulundu.
Bu ödemelerin hangi yöntemle karşılanacağı ya da yasal zemininin bulunup bulunmadığı belirsizliğini koruyor.