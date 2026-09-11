Trump ve Musk kritik eyaletlerdeki seçim yarışına milyonlar akıtıyor

Reuters ajansının aktardığı, siyasi reklam araştırma şirketi AdImpact verilerine göre, Trump bağlantılı No Going Back (Geriye Dönmek Yok) adlı komite; Alaska, Georgia, Michigan, Kuzey Carolina, New Hampshire ve Ohio olmak üzere altı kritik eyalette 24,9 milyon doları aşkın televizyon reklam süresi rezerve etti.

The New York Times gazetesi ise söz konusu oluşumun yalnızca salı ve çarşamba günleri reklam rezervasyonları için 49 milyon dolar harcadığını yazdı.

Federal Seçim Komisyonuna (FEC) resmi kaydını 1 Eylül'de yaptıran No Going Back oluşumu ile Trump'ın ana bağış toplama mekanizması MAGA (Amerika'yı Yeniden Harika Yap) Inc. arasında resmi bir bağ ilan edilmiş değil.

Diğer yandan iki yapının Massachusetts eyaletindeki aynı adresi, ortak telefon numarasını ve sayman olarak da Charles Gantt'ı paylaştığı görülüyor.

Süreci yakından izleyen ve ismini vermek istemeyen bir kaynak, Reuters'a yaptığı açıklamada, Trump'ın ara seçim bütçesinin bu yeni komiteyi desteklediğini, ancak kaynağın ne kadarlık kısmının bu yapı üzerinden dağıtılacağının henüz netleşmediğini aktardı.

Aynı kaynak, komitenin bazı hizmet sağlayıcıları MAGA Inc. ile ortak kullandığını ve ağustos ayında kimi MAGA Inc. yetkililerinin Cumhuriyetçilere yeni bir oluşum kurma niyetlerini iletmeye başladığını belirtti.

Seçim kuralları uyarınca, eylül başında kurulan komitenin bağışçı listesi ekim ayı sonuna kadar kamuoyuna açıklanmayacak.