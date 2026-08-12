Trump yönetimi, Beyaz Saray'ın yenilenmesi için servet harcayacak
12.08.2026 14:59
Beyaz Saray'da yapılacak renovasyonun toplam maliyeti 927 milyon doları bulacak ve bu tutarın büyük bir kısmı ABD vatandaşlarının ödediği vergilerle karşılanacak.
Washington Post gazetesinin ABD hükümetinde görevli kaynaklara dayandırarak bildirdiğine göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın yönetimi Beyaz Saray arazisindeki inşaat projeleri için en az 900 milyon dolar harcayacak.
Renovasyon, Beyaz Saray'ın yakınındaki Lafayette Meydanı'ndaki iyileştirmelerin, helikopter pisti inşaatının, yeni bir ziyaretçi güvenlik kontrol merkezinin ve daha önce bildirilen diğer projelerin maliyetlerini içeriyor.
Bu sebeple toplam maliyetin en az 927 milyon dolara çıkacağı belirtiliyor.
Gazete, incelediği kayıtlara da vurgu yaparak Trump yönetiminin Kongre'den doğrudan para temin etmek yerine, diğer kurumlardan ve özel bağışçılardan gelen fonları başkanlık konutunun rutin bakımı için birkaç milyon doların bulunduğu, pek bilinmeyen bir hesaba gönderdiğini belirtti.
Bir federal temyiz mahkemesi cuma günü aldığı kararla Trump'ın planlarına darbe vurdu ve yönetimin Doğu Kanadı balo salonunun inşasına devam etmek için Kongre onayına ihtiyacı olduğuna hükmetti.
Trump ise yalnızca balo salonuna uygulanan karara itiraz edeceğine söz verdi ve Beyaz Saray'ı yeniden şekillendirme yetkisinin sınırları konusunda Yüksek Mahkeme'de bir mücadeleye girişti.
Yargıçlar Patricia A. Millett ve Bradley N. Garcia, karar metninde şu ifadeleri kullandı: “Beyaz Saray yapılarının inşası ve yıkımını düzenleme yetkisi yalnızca Kongreye aittir.”
Gazete daha önce de sadece Doğu Kanadı inşaatının tahmini maliyetinin 600 milyon dolar olduğunu ve bunun yarısının ABD vatandaşlarının ödediği vergilerden karşılanacağını bildirmişti.