Trump yönetimi, Beyaz Saray'ın yenilenmesi için servet harcayacak

Washington Post gazetesinin ABD hükümetinde görevli kaynaklara dayandırarak bildirdiğine göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın yönetimi Beyaz Saray arazisindeki inşaat projeleri için en az 900 milyon dolar harcayacak.

Renovasyon, Beyaz Saray'ın yakınındaki Lafayette Meydanı'ndaki iyileştirmelerin, helikopter pisti inşaatının, yeni bir ziyaretçi güvenlik kontrol merkezinin ve daha önce bildirilen diğer projelerin maliyetlerini içeriyor.

Bu sebeple toplam maliyetin en az 927 milyon dolara çıkacağı belirtiliyor.