Trump yönetiminin golf sahasında yaptığı ağaç kesimine yargı freni

ABD'li bir yargıç, Donald Trump yönetimi tarafından başkent Washington'da bir golf sahasında yapılan ağaç kesim işlemlerinin durdurulmasına karar verirken, tarihi alanla ilgili bundan sonraki planın kendisine vakitlice bildirilmesini istedi.

ABD Bölge Yargıcı Ana C. Reyes, daha önce geçici tedbir kararı aldığı, başkentteki bir golf sahasındaki ağaç kesimini 26 Ekim'e kadar durdurdu.

Yargıç Reyes, "East Potomac Golf Links" isimli golf sahasındaki ağaçların bu kadar hızlı kesilmesinin, Trump yönetiminin konuyu bir "oldu bittiye getirmek" istemesinden kaynaklandığını söyledi.