Trump'a suikast girişimi. Bir gün önce otelde keşif yapmış
01.05.2026 06:50
Son Güncelleme: 01.05.2026 07:49
NTV - Haber Merkezi
ABD Başkan Donald Trump'ın da katıldığı Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğine yönelik silahlı saldırıya ilişkin yeni görüntüler paylaşıldı. Görüntülerde, saldırgan Cole Tomas Allen'ın saldırıdan bir gün önce otelde keşif yaptığı görülüyor.
ABD Başkanı Donald Trump'ın da katıldığı 25 Nisan'daki Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğine yönelik silahlı saldırıyla ilgili yeni gelişmeler var.
Saldırgan Cole Tomas Allen'ın olaydan bir gün önce otelde keşif yaptığı anların görüntüleri Trump'a suikast girişimi davasına dosyasına girdi. Savcılar güvenlik kamerası görüntüleri için, "Saldırının önceden titizlikle planlandığını ortaya koyuyor" yorumunu yaptı.
Görüntülerin en çarpıcı bölümü ise saldırganın bir ajanla burun buruna geldiği anlar olarak kaydedildi. Bir Gizli Servis ajanı, saldırganın saklandığı koridorun kapısında saniyelerce bekliyor ancak saldırganı fark edemiyor. 12 saniye sonra ajanın arkasını dönüp uzaklaşmasıyla harekete geçen saldırgan, elindeki pompalı tüfekle güvenlik noktasına saldırıyor.
Savcılık, silahların ateşlendiği o anlarda yaralanan bir memurun dost ateşiyle değil, saldırganın silahından çıkan mermiyle vurulduğunu açıkladı.
25 Nisan'da ABD Başkanı Donald Trump'ın da katıldığı Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde silahlı saldırı düzenlendi. Trump, gizli servis ajanları tarafından apar topar salondan kaçırıldı. Birden fazla şarjör, uzun namlulu tüfek, bir tabanca ve çok sayıda bıçak taşıyan 31 yaşındaki saldırgan Cole Thomas Allen yakalandı. saldırgan ABD Başkanı Trump'a suikast girişimiyle suçlandı.