Trump'ın 1,5 trilyon dolarlık savunma bütçesi tehlikede

Kongre, bu yılın ilkbahar aylarında göçmenlik ve sınır devriyesi programlarını finanse etmek amacıyla halihazırda 70 milyar dolarlık ayrı bir uzlaştırma yasasını kabul etmişti.

Ara seçimler öncesinde her iki mecliste de kıl payı çoğunluğa sahip olan Cumhuriyetçilerin bu yıl iki uzlaştırma yasasını daha onaylaması, siyasi açıdan düşük bir ihtimal olarak değerlendiriliyor.

Nitekim Kongre'nin birkaç hafta içinde başlayacak yaz tatili öncesinde hangi ölçekte olursa olsun büyük bir bütçe tasarısını yasalaştırması ciddi bir zorluk teşkil ediyor.

Temsilciler Meclisi'ndeki etkili Cumhuriyetçiler, dün Bütçe Komisyonundan geçerek ilk engeli aşan 60 milyar dolarlık dar kapsamlı teklifin, ileride başka finansal sıkıntılara yol açsa bile derhal ele alınması gerektiğini savunuyor.

Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komisyonu Başkanı Cumhuriyetçi Mike Rogers, "Bu durum, gelecekte nasıl çözeceğimi bilmediğim yüz milyarlarca dolarlık zorunlu harcamayı açıkta bırakıyor. Ancak eski milletvekili Peter King'in de dediği gibi, o köprüye geldiğimde aşağı atlarım. Şu an tek tek sorunlarla ilgilenmek zorundayım" dedi.

Buna karşın Senato'daki üst düzey Cumhuriyetçiler, Temsilciler Meclisi'nin bu dar kapsamlı bütçe teklifini hızla onaylayacakları yönündeki beklentileri şimdiden düşürüyor.

Senato Çoğunluk Lideri John Thune, bu planı "riskli bir teklif" olarak nitelendirerek, daha fazla kaynak talep eden savunma yanlısı Kongre üyelerinin oylarını almanın ciddi bir zorluk yaratacağına işaret etti.

AFP'nin haberine göre Thune gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ek askeri harcamalara ihtiyaç olduğunun farkındayım. Ancak ihtiyaç duyulan bütçe göz önüne alındığında, böyle bir riski göze alıp bu tasarıyı oylamaya sunmaya değer mi?" sorusunu yöneltti.

Trump'ın 1,5 trilyon dolarlık planının en büyük destekçilerinden biri olan Senato Silahlı Hizmetler Komisyonu Başkanı Cumhuriyetçi Roger Wicker da Temsilciler Meclisi'nin planını eleştirerek, "Daha fazlasına ihtiyacımız olacak" ifadesini kullandı.

Komisyon Başkanı Rogers, bu geçici fonun mühimmat stoklarını doldurmak, Venezuela ve İran'daki askeri operasyonlar için harcanan parayı yerine koymak adına hayati önem taşıdığını belirtti.

Rogers, bu nakit akışı sağlanmadığı takdirde bazı askeri programların, özellikle de eğitim ve bakım faaliyetlerinin yıl sonuna kadar kaynaksız kalacağını ifade etti.