Trump'ın 2021'deki Biden'a verdiği mektubun gizli kalan tam metni gün yüzüne çıktı
12.11.2026 15:32
Donald Trump'ın 2021 yılındaki devir teslim sırasında Oval Ofis'te bıraktığı ve dört yıl boyunca içeriği açıklanmayan mektubun tam metni, Joe Biden'ın yeni anı kitabıyla kamuoyuna duyuruldu.
ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 Ocak 2021'de görevi devrederken Beyaz Saray'daki Oval Ofis'te halefi Joe Biden'a bıraktığı ve dört yıl boyunca gizli kalan el yazısı mektubun tam metni gün yüzüne çıktı.
Görevi devraldığı ilk gün mektubu "çok cömertçe" olarak nitelendiren Biden, kamuoyuna daha önce yansımayan içeriğin tamamını 17 Kasım Salı günü yayımlanacak "Promise Me, America" adlı anı kitabında paylaştı.
Trump'ın resmi Beyaz Saray antetli kağıdına kaleme aldığı mektubun ayrıntılarına The New York Times gazetesinde yer verildi.
Devir teslim törenine katılmayan Trump, mektubunda Biden'a hitaben, Cumhuriyetçi veya Demokrat olarak sadece görev yapıp geçen birçok başkanın tarihin akıntısına kapıldığını ancak kendisinin Amerikan halkına duyduğu sevgi sayesinde tarihte iz bırakacağını vurguladı.
OVAL OFİS'TEKİ DEVİR TESLİM MEKTUBU
Donald Trump, "Sevgili Joe" hitabıyla başladığı mektubunda Oval Ofis'te çalışmanın olağanüstü bir ayrıcalık olduğunu belirterek mekanın her köşesinde tarihin yankılandığını aktardı.
Biden'a her gün nerede olduğunu ve kendisinden önce insanlık tarihine yön veren isimleri hatırlaması tavsiyesinde bulunan Trump, mektubunda şu ifadelere yer verdi:
"Sadece Cumhuriyetçi veya Demokrat olarak görev yapan birçok başkan geldi ve geçti. Büyük ölçüde tarihi değiştiremediler, yalnızca tarihin amansız akıntısına kapılıp sürüklendiler. Amerikan halkını ne kadar çok sevdiğinizi bildiğim için sizin başınıza bu gelmeyecek."
Yalnızca geçmişle buluşmadığını, aynı zamanda tüm ulusun umutlarını ve hayallerini omuzlarında taşıdığını kaydeden Trump, milyonlarca insanın Biden'ın başarısına güvendiğini belirtti.
Trump mektubunu, "Tanrı sizi ve Jill'i korusun, Tanrı Amerika'yı korusun" sözleriyle ve "Donald" imzasıyla tamamladı.
Mektubun sıcak dili, iki liderin kamuoyu önündeki sert tartışmalarıyla belirgin bir tezat oluşturuyor.
Seçim dönemlerinde Trump, Biden'ı "kıt zekalı", "tam bir fiyasko" ve "Uykucu Joe" sözleriyle hedef almış, şehirlerde şiddete yol açacağını iddia etmiş ve 2020 seçim sonuçlarına yönelik itirazlarını sürdürmüştü.
Biden ise Haziran 2019'da Iowa'daki konuşmasında Trump'ı "Amerika için varoluşsal bir tehdit" olarak nitelendirmiş, ülkeyi bölmekle suçlamıştı.
Anı kitabında bu durumu değerlendiren Biden, ortada adeta iki farklı Trump olduğunu belirterek 6 Ocak Kongre baskınına giden süreçteki tutum ile mektuptaki dostane tutum arasındaki çelişkiye dikkat çekti.
Biden, The Atlantic'te yer alan kitap alıntısına göre, ikinci dönemi kazanan Trump'ı Kasım 2024'te Oval Ofis'te ağırladığında da aynı sıcak tavırla karşılaştığını ve bu durumun kendisini şaşırttığını kaydetti.
BEYAZ SARAY KİTABA TEPKİLİ
Mektubun basına yansımasının ardından Beyaz Saray yönetimi, Biden'a yönelik eleştirilerini sürdürdü.
The New York Times'a demeç veren Beyaz Saray İletişim Direktörü Steven Cheung, Biden'ın Trump'ın bilgece sözlerini dikkate almadığını öne sürdü.
Cheung, "Joe Biden, Başkanın bilgece sözlerini dinlemeliydi ancak bunun yerine bu ülkeyi mahvetmeye çalıştı ve adalet sistemini siyasi rakiplerine karşı bir silaha dönüştürdü. Biden bir utanç kaynağıdır ve artık başkan olmaması Amerika için daha hayırlıdır" dedi.
Öte yandan Trump, Eylül 2025'te Batı Kanadı sütunlu yolunda açtığı Başkanlık Şöhret Yolu'nda Biden için ayrılan çerçeveye otomatik imza atan cihazın fotoğrafını yerleştirmiş, bu adımla Biden'ın yönetim kabiliyetine ilişkin iddialarına gönderme yapmıştı.
BIDEN SON DÖNEMDE KANSER TEDAVİSİ GÖRÜYORDU
Yayıncı Hachette Book Group, kitapta Kovid-19 salgını, Ukrayna-Rusya Savaşı ve 2024 seçim yarışından çekilme sürecinin de ele alındığını açıkladı.
Mayıs 2025'te kemiklerine sıçrayan dördüncü evre prostat kanseri teşhisini kamuoyuna duyuran Biden, sağlık durumu nedeniyle kitap tanıtım seyahatlerini azalttığını açıkladı.
People dergisine mülakat veren Biden, son iki testte kanserin yeni bir yayılım göstermediğini ve günde sekiz hap aldığını belirtti.
Görevdeyken kanser olduğunu bilmediğini aktaran Biden, "Hastalığın hiçbir belirtisi yoktu. Eğer kanser nedeniyle kendimi halsiz hissettiğimi bilseydim istifa ederdim. Kanser olan 80 yaşındaki bir adamın başkanlığa aday olmaması gerektiğini düşündüğüm için yarışa devam etmezdim. Ancak durum böyle değildi, nesnel olarak bu iş için en donanımlı kişi olduğuma inanıyordum" dedi.