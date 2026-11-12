Trump'ın 2021'deki Biden'a verdiği mektubun gizli kalan tam metni gün yüzüne çıktı

Donald Trump, "Sevgili Joe" hitabıyla başladığı mektubunda Oval Ofis'te çalışmanın olağanüstü bir ayrıcalık olduğunu belirterek mekanın her köşesinde tarihin yankılandığını aktardı.

Biden'a her gün nerede olduğunu ve kendisinden önce insanlık tarihine yön veren isimleri hatırlaması tavsiyesinde bulunan Trump, mektubunda şu ifadelere yer verdi:

"Sadece Cumhuriyetçi veya Demokrat olarak görev yapan birçok başkan geldi ve geçti. Büyük ölçüde tarihi değiştiremediler, yalnızca tarihin amansız akıntısına kapılıp sürüklendiler. Amerikan halkını ne kadar çok sevdiğinizi bildiğim için sizin başınıza bu gelmeyecek."

Yalnızca geçmişle buluşmadığını, aynı zamanda tüm ulusun umutlarını ve hayallerini omuzlarında taşıdığını kaydeden Trump, milyonlarca insanın Biden'ın başarısına güvendiğini belirtti.

Trump mektubunu, "Tanrı sizi ve Jill'i korusun, Tanrı Amerika'yı korusun" sözleriyle ve "Donald" imzasıyla tamamladı.

Mektubun sıcak dili, iki liderin kamuoyu önündeki sert tartışmalarıyla belirgin bir tezat oluşturuyor.

Seçim dönemlerinde Trump, Biden'ı "kıt zekalı", "tam bir fiyasko" ve "Uykucu Joe" sözleriyle hedef almış, şehirlerde şiddete yol açacağını iddia etmiş ve 2020 seçim sonuçlarına yönelik itirazlarını sürdürmüştü.

Biden ise Haziran 2019'da Iowa'daki konuşmasında Trump'ı "Amerika için varoluşsal bir tehdit" olarak nitelendirmiş, ülkeyi bölmekle suçlamıştı.

Anı kitabında bu durumu değerlendiren Biden, ortada adeta iki farklı Trump olduğunu belirterek 6 Ocak Kongre baskınına giden süreçteki tutum ile mektuptaki dostane tutum arasındaki çelişkiye dikkat çekti.

Biden, The Atlantic'te yer alan kitap alıntısına göre, ikinci dönemi kazanan Trump'ı Kasım 2024'te Oval Ofis'te ağırladığında da aynı sıcak tavırla karşılaştığını ve bu durumun kendisini şaşırttığını kaydetti.