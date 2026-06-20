Trump'ın 500 milyon dolarlık uçan kalesi ilk uçuşunu Türkiye'ye yapabilir
20.06.2026 08:39
Katar tarafından ABD'ye hediye edilen yaklaşık 500 milyon dolar değerindeki Boeing 747-8, ABD Hava Kuvvetleri tarafından "uçan Beyaz Saray"a dönüştürüldü. Trump'ın Türkiye'ye ziyareti, uçağın ilk uluslararası görevlerinden biri olabilir.
"UÇAN BEYAZ SARAY'A DÖNÜŞTÜRÜLDÜ"
ABD Başkanı Donald Trump, Katar yönetiminin geçen yıl "hediye" olarak verdiği Boeing 747-8'in Air Force One filosuna katıldığını duyurdu.
ABD Hava Kuvvetleri tarafından yaklaşık 500 milyon dolar değerindeki uçak için yürütülen dönüşüm çalışmaları tamamlanırken uçak ilk görevi öncesinde test ve sertifikasyon uçuşlarına başlayacak.
Bu test sürecinin ardından uçağın ilk görevi, Temmuz ayında Ankara'da gerçekleşecek NATO zirvesi için Trump'ı Türkiye'ye getirmek olabilir.
Trump yaptığı açıklamada, "Bu uçak daha önce görülmemiş bir lüks seviyesinde uçan Beyaz Saray'a dönüştürüldü." dedi.
GÜVENLİK SİSTEMLERİ YENİLENDİ
ABD Hava Kuvvetleri, uçakta güvenlik, görev iletişimi, lojistik destek ve ileri teknoloji sistemlerine yönelik kapsamlı iyileştirmeler yapıldığını açıkladı.
Yetkililer, daha önce başka bir kullanıcıya ait olan uçaktan kaynaklanabilecek olası tehditlerin de "etkisiz hale getirildiğini" belirtti.
İç tasarımda sınırlı değişiklikler yapılırken, dış yüzey kırmızı, beyaz, mavi ve altın renkleriyle yeniden boyandı.
ESKİ UÇAK FİLODAN ÇIKARILDI, HEDİYE UÇAKLA UÇACAK
Katar kraliyet ailesi tarafından Mayıs 2025'te ABD Savunma Bakanlığı'na bağışlanan uçak, başkanlık filosunda geçici olarak kullanılacak.
Air Force One filosunda 1990'dan bu yana hizmet veren iki Boeing 747-200B bulunuyordu. Beyaz Saray İletişim Direktörü Steven Cheung'un paylaşımına göre eski uçaklardan biri hizmetten çıkarıldı.
Yeni Boeing 747-8'in, Boeing'in üretiminde gecikmeler yaşanan yeni nesil VC-25B başkanlık uçakları teslim edilene kadar görev yapması planlanıyor.
TRUMP'TAN KATAR'A TEŞEKKÜR
Trump, uçağın işçiliği ve kullanılan malzemeleri överek Katar Emiri'ne teşekkür etti.
"Bu uçağı gördüğünüzde inanamayacaksınız. Ahşabın, kullanılan malzemelerin ve motorların kalitesi dünyadaki en iyiler arasında." diyen Trump, "Gerçekten büyük bir onur." ifadelerini kullandı.
HEDİYE TARTIŞMASI KRİZ ÇIKARMIŞTI
Uçağın ABD'ye bağışlandığının ortaya çıkması hem Demokratlar hem de Cumhuriyetçiler arasında tartışmalara yol açtı. Eleştirmenler, bu büyüklükteki bir hediyenin çıkar çatışması yaratabileceğini ve Anayasa'ya aykırı olabileceğini savundu.
Beyaz Saray ise uçağın Trump'a değil ABD Savunma Bakanlığı'na verildiğini vurgulayarak işlemin yasalara uygun olduğunu belirtti.
Trump da eleştirilere karşı, "Bize bedava bir uçak veriyorlar. Bunu ülkemiz adına kabul etmemek aptallık olur." ifadelerini kullandı.
KATAR: BU HÜKÜMETLER ARASI BİR İŞLEM
Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin El Sani ise CNN'e yaptığı açıklamada, sürecin kişisel ilişkilerle ilgisi olmadığını belirtti.
El Sani, "Bu iki savunma bakanlığı arasında gerçekleşen hükümetler arası bir işlem. ABD'de nüfuz satın almaya neden ihtiyaç duyalım?" ifadelerini kullanarak Katar'ın Washington için güvenilir bir ortak olduğunu savundu.