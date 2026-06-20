Trump'ın 500 milyon dolarlık uçan kalesi ilk uçuşunu Türkiye'ye yapabilir

Uçağın ABD'ye bağışlandığının ortaya çıkması hem Demokratlar hem de Cumhuriyetçiler arasında tartışmalara yol açtı. Eleştirmenler, bu büyüklükteki bir hediyenin çıkar çatışması yaratabileceğini ve Anayasa'ya aykırı olabileceğini savundu.

Beyaz Saray ise uçağın Trump'a değil ABD Savunma Bakanlığı'na verildiğini vurgulayarak işlemin yasalara uygun olduğunu belirtti.

Trump da eleştirilere karşı, "Bize bedava bir uçak veriyorlar. Bunu ülkemiz adına kabul etmemek aptallık olur." ifadelerini kullandı.