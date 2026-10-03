Trump'ın baskısı sonuç verdi. G7 acil durum rezervlerini açıyor

ABD Başkanı Donald Trump, Alabama'ya gitmeden önce Beyaz Saray'da basın mensuplarına yaptığı açıklamada motorin ihracatına yasak getirmeyeceklerini söyledi .

Trump, "Avrupa'nın elinde çok fazla motorin var. Onlar da biz de küresel çapta büyük bir katkı sağlayacağız. İhracat yasağı uygulamayacağız, yapmamız gerekeni yapacağız" dedi.

Trump, Truth Social hesabından paylaştığı mesajda da "Avrupa, yüksek stoklu motorin rezervlerinden muazzam bir miktarı serbest bırakmayı kabul etti. Süreç derhal başlayacak" ifadesini kullandı.

G7 ortak açıklamasında ise "G7 ülkeleri arasında enerji ve enerji ürünlerine yönelik ihracat kısıtlamalarından kaçınma taahhüdümüzü yineliyor; tüm üreticilere piyasadaki gerilimi tırmandırabilecek yasaklardan uzak durma çağrısı yapıyoruz" denildi.

Açıklamada, gerekli görülmesi durumunda ek motorin arzı ihtimalini ele almak üzere gelecek günlerde IEA bünyesinde yeniden toplanılacağı belirtildi.

Fakat açıklamada, ham petrol ve motorin miktarlarının dağılımına ya da hangi ülkenin ne kadar katkı vereceğine dair ayrıntı verilmedi.