Trump’ın ''canavar'' aracı zirve için Ankara’da
05.07.2026 23:08
Son Güncelleme: 05.07.2026 23:14
ABD Başkanı Donald Trump’ın NATO Liderler Zirvesi’nde kullanacağı konvoydaki araçlar Ankara’ya getirildi.
Türkiye'deki NATO zirvesine katılacak olan ABD Başkanı Donald Trump'ın aracı Ankara'da bir benzinlikte görüntülendi. Trump’ın kullandığı başkanlık aracı kamuoyunda “The Beast”, yani “Canavar” olarak biliniyor.
Resmi adı genellikle Cadillac One ya da ABD Başkanlık Devlet Aracı diye geçiyor. General Motors’a göre araç, ABD Gizli Servisi’nin güvenlik standartlarına göre özel olarak tasarlanmış, Cadillac logolu, “tekerlekli kale” niteliğinde bir başkanlık limuzini. Güncel versiyon 2018’de, Trump’ın ilk başkanlık döneminde New York ziyareti sırasında kullanılmaya başlandı.
Resmi ayrıntılar güvenlik nedeniyle açıklanmasa da araç; ağır zırhlı gövdesi, kurşun geçirmez camları, patlasa bile ilerleyebilen run-flat lastikleri ve dış tehditlere karşı yalıtılabilen kabiniyle dünyanın en korunaklı makam araçları arasında gösteriliyor. Araçta gelişmiş haberleşme sistemleri, acil tıbbi müdahale ekipmanları ve başkanın güvenliğini sağlamaya yönelik özel savunma donanımları bulunduğu belirtiliyor. Konvoyda genellikle birbirine benzeyen birden fazla zırhlı araç yer alıyor; bu da hem yedekleme hem de güvenlik amacı taşıyor.
Kesin resmi fiyatı açıklanmıyor ama açık kaynaklarda tek bir “The Beast” aracının maliyeti yaklaşık 1,5 milyon dolar olarak veriliyor
ASKERİ UÇAKLAR GELMİŞTİ
Ankara'da 7-8 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek 36'ncı NATO Liderler Zirvesi öncesinde hareketlilik başladı. Zirve hazırlıkları devam ederken, bir askeri nakliye uçağı havalimanına iniş yaptığı sırada görüntülendi. Bu uçağın, zirveye katılacak 32 liderden biri olan ABD Başkanı Donald Trump’ın Ankara’da kullanılması öngörülen araçlarını ve helikopterinin parçalarını taşıdığı öğrenildi.