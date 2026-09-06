Trump'ın elçileri Moskova temaslarının ardından ilk kez Kiev'de

ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı sona erdirmeye yönelik diplomatik girişimler kapsamında Ukrayna 'ya gitti.

Kiev yönetimi ile bir araya gelen iki temsilci, böylelikle barış müzakereleri sürecinde Ukrayna topraklarına ilk ziyaretini gerçekleştirmiş oldu.

Amerikan heyeti, Kiev temaslarından hemen önce Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaklaşık üç saat süren bir görüşme yaptı.

Hem Beyaz Saray hem de Kremlin yetkilileri, görüşmenin son derece içerikli geçtiğini duyurdu.

Donald Trump, elçilerinin Moskova ve Kiev'e savaşı bitirecek bir barış teklifi götürdüğünü dile getirmişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de son saatlerde Telegram kanalından yaptığı açıklamada, görüşmeler başladıklarını duyurdu.