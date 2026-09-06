Trump'ın elçileri Moskova temaslarının ardından ilk kez Kiev'de
06.09.2026 14:47
ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner, savaşı sona erdirmeye yönelik barış teklifini iletmek üzere ilk kez Ukrayna'ya ulaştı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı sona erdirmeye yönelik diplomatik girişimler kapsamında Ukrayna'ya gitti.
Kiev yönetimi ile bir araya gelen iki temsilci, böylelikle barış müzakereleri sürecinde Ukrayna topraklarına ilk ziyaretini gerçekleştirmiş oldu.
Amerikan heyeti, Kiev temaslarından hemen önce Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaklaşık üç saat süren bir görüşme yaptı.
Hem Beyaz Saray hem de Kremlin yetkilileri, görüşmenin son derece içerikli geçtiğini duyurdu.
Donald Trump, elçilerinin Moskova ve Kiev'e savaşı bitirecek bir barış teklifi götürdüğünü dile getirmişti.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de son saatlerde Telegram kanalından yaptığı açıklamada, görüşmeler başladıklarını duyurdu.
Görüşmenin ardından açıklama yapan Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuriy Uşakov, Amerikan heyetinin barış sürecine dair somut fikirler sunduğunu belirtti.
Reuters ajansının aktardığına göre Uşakov, Moskova'daki temaslarda Rus ordusunun sahadaki ilerleyişini heyete aktardıklarını ve hedeflere ulaşma kararlılığını vurguladıklarını kaydetti.
Rus yetkili, heyetin Putin'in değerlendirmelerini doğrudan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy yönetimine aktarma sözü verdiğini söyledi.
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı Kirill Dmitriyev'in de katıldığı Moskova temaslarında, iki ülke arasındaki olası ekonomik projeler de ele alındı.
Öte yandan Rus tarafı, istihbarat ve dışişleri kanallarından gelen talep doğrultusunda, müzakere güvenliğini sağlamak amacıyla 5 Eylül gece yarısından itibaren Kiev'e yönelik hava saldırılarını durdurduğunu açıkladı.
Moskova yönetimi, olası bir ateşkeste sahadaki askeri gerçeklerin ve Haziran 2024'te ilan edilen şartların esas alınması gerektiğini savunuyor.
Rusya bu kapsamda Ukrayna birliklerinin Donbass, Zaporijya ve Herson bölgelerinden bütünüyle çekilmesini, bu bölgelerin ve Kırım'ın Rus toprağı olarak tanınmasını şart koşuyor.
Rusya'nın diğer talepleri arasında Ukrayna'nın tarafsız, nükleersiz bir statü benimsemesi, NATO hedefinden vazgeçmesi ve Batı yaptırımlarının kalkması yer alıyor.
Diplomatik girişimler sürerken, taraflar arasında daha önce Alaska'nın Anchorage kentinde ele alınan uzlaşı çerçevesi de geçerliliğini koruyor.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Anchorage görüşmelerinde varılan anlayış unsurlarının Ukrayna gündeminde kalmayı sürdüreceğini vurguladı.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, daha önce sahadaki fiili durum üzerinden iki liderin uzlaştığını ancak Avrupalı müttefikler ve Kiev yönetiminin itirazları sebebiyle resmi bir metne ulaşılamadığını kaydetmişti.
Sürecin çok taraflı bir zirveye evrilme ihtimali de gündemde yer alıyor. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Vladimir Putin, Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında üçlü bir liderler zirvesi olasılığını dışlamadı.
Ryabkov, henüz hazırlık aşamasına geçilmediğini, belirleyici unsurun bu formattan çıkacak somut içerik olacağını söyledi.
Uşakov ise Putin ve Trump'ın Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi marjında bir araya gelebileceğine işaret etti.