Trump'ın Gazze planı için Kahire ve Kudüs'te diplomasi trafiği
17.08.2026 13:52
Son Güncelleme: 17.08.2026 13:53
ABD Başkanı Trump'ın damadı ve özel temsilcisi Kushner, Kahire'de Hamas liderliği ve ara bulucularla yaptığı temasların ardından Kudüs'te İsrail Başbakan Netanyahu ile bir araya geldi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcisi ve damadı Jared Kushner, Gazze planını ilerletme çabaları kapsamında dün Mısır'ın başkenti Kahire'de Hamas lideriyle yaptığı görüşmenin ardından bugün, Kudüs'te İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya geldi.
Netanyahu'nun ofisi görüşmeye ilişkin henüz açıklama yapmadı. Konuyu kamuoyuna açıklama yetkileri bulunmadığı için isimlerinin açıklanmaması kaydıyla Reuters ajansına konuşan iki kaynak, Kudüs'teki görüşmede Kushner'a Trump'ın Gazze için kurduğu Barış Kurulu'nun yüksek temsilcisi Nickolay Mladenov'un da eşlik ettiğini bildirdi.
İsrail'de 27 Ekim'de yapılması planlanan genel seçimler öncesinde anketlerde geride kalan Başbakan Netanyahu, Hamas'ın silah bırakması karşılığında İsrail'in Gazze'den çekilmesini öngören ABD destekli uzlaşıyı bu ay içinde kamuoyu önünde reddetmişti.
Netanyahu, 9 Ağustos'ta Trump'ın Gazze barışı için hazırladığı yol haritasını "kabul edilemez" olarak nitelendirmişti.
İsrail ordusunun ancak Hamas ve Gazze'deki diğer silahlı gruplar tamamen silahsızlandıktan sonra bölgeden çekileceğini söyleyen Netanyahu'nun tutumuna işaret eden diplomatlar, İsrail'in 27 Ekim seçimleri öncesinde Gazze konusunda büyük bir taviz vermesinin beklenmediğini kaydetti.
Trump, Gazze planının aşamalı olarak yürütüleceğini, silahsızlanma süreci ilerledikçe İsrail güçlerinin Gazze'den çekileceğini ve "Uluslararası İstikrar Gücü"nün bölgenin güvenliğini sağlamak için yeni bir Filistin polis gücüyle birlikte çalışacağını açıklamıştı.
Plan; askeri operasyonların durdurulmasını, Hamas'ın silah bırakmasını, İsrail'in çekilmesini ve Gazze'nin sivil bir Filistin yönetimi altında yeniden inşa edilmesini öngörüyor.
Temmuz ayı sonunda Trump, Hamas ve Gazze'deki diğer silahlı grupların tamamen silahsızlanması konusunda bir anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.
Hamas ise çatışmaların önüne geçmek amacıyla planı kabul ettiğini, ancak anlaşmanın uygulanmasının öncelikle İsrail'in çekilme ve saldırıları durdurma yönündeki taahhütlerini yerine getirmesine bağlı olduğunu açıkladı.
Hamas geçen ay Trump'ın planını ilerletmeyi amaçlayan ABD destekli yeni 15 maddelik yol haritasını kabul etmiş, İsrail ise bu yol haritasını geri çevirmişti.
Türkiye, Mısır, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Endonezya, Suudi Arabistan ve Pakistan yayımladıkları ortak açıklamada, İsrail'in planı reddetmesini kınayarak bu tutumun Trump'ın Gazze'de barış sağlama çabalarını zedelediğini bildirdi.
KAHİRE'DE HAMAS YETKİLİLERİYLE TEMASLAR
Kudüs'teki görüşme öncesinde dün Kahire'de geniş kapsamlı müzakereler yürütüldü.
AFP ajansının haberine göre, diplomatik hassasiyetler nedeniyle isimlerini vermeyen kaynaklar, Mısır'daki toplantılarda Hamas'ın anlaşmaya bağlılığını teyit ettiğini, Kushner'ın ise kapsamlı bir silahsızlanma ve Hamas'ın gelecekte Gazze'nin yönetiminde hiçbir rol oynamaması konusunda ısrarcı olduğunu belirtti.
Bir kaynak, Hamas lideri Halil el-Hayye'nin dün Kahire'de ara bulucuların Kushner ve Mladenov ile yaptığı bazı toplantılarda hazır bulunduğunu aktardı.
Axios'un kaynaklara dayandırdığı haberine göre, görüşmeye eski İngiltere Başbakanı Tony Blair ile Mladenov da katıldı.
Görüşmeler, dün Kahire'ye ulaşan üst düzey bir Hamas heyetinin Gazze ateşkes anlaşmasının uygulanmasını ele almak üzere Mısır İstihbarat Başkanı Hasan Reşad ile bir araya geldiği daha geniş bir müzakere turunun parçası olarak gerçekleşti.
Türkiye, Mısır ve Katar'dan yetkililerin de katıldığı görüşmelerde, Trump'ın planı kapsamındaki taahhütlerin doğrulanabilir operasyonel adımlara dönüştürülmesi üzerinde duruldu.
Bu temas, ABD tarafından terör örgütü olarak tanınan Hamas'ın temsilcileri ile Kushner arasında bilinen ikinci doğrudan görüşme oldu.
Kushner daha önce Ekim 2025'te ABD Temsilcisi Steve Witkoff ile birlikte Hamas yetkilileriyle görüşmüş; bu temas Gazze'de ateşkese varılmasına ve Hamas'ın 7 Ekim 2023'te İsrail'e düzenlediği saldırıda alıkoyduğu rehinelerden geriye kalanların serbest bırakılmasına yardımcı olmuştu.
Birleşmiş Milletler'in eski yetkilisi olan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile yakın bağları bulunan Mladenov, geçen ayki silahsızlanma uzlaşısına aracılık etmişti.
Mladenov, İsrail ile Hamas'ın geçen yıl üzerinde anlaştığı Trump'a ait 20 maddelik ilk savaş sonlandırma planını hayata geçirme çabalarına öncülük eden isim olarak değerlendiriliyor.
İSRAİL GAZZE'DEKİ SALDIRILARINA DEVAM EDİYOR
Diplomatik girişimlere rağmen, İsrail Trump planının bir parçası olarak ateşkese onay vermesine karşın Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürdü.
Bu ay saldırılarını azaltmasının ardından son birkaç gündür hava harekatına yeniden başlayan İsrail ordusu, Gazze'de İslami Cihad ve Hamas unsurlarını hedef aldığını duyurdu.
Gazze'deki sağlık çalışanları, dün düzenlenen saldırılarda en az bir kişinin hayatını kaybettiğini ve yaralılar olduğunu bildirdi.
İsrail ordusu, Ekim 2023'te Gazze'de 73 binden fazla kişinin ölümüne ve 174 binden fazla kişinin yaralanmasına yol açan askeri operasyonlar başlatmıştı.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Ekim 2025'ten bu yana yürürlükte bulunan ateşkese rağmen ordunun sürdürdüğü saldırılarda en az 1.260 kişi yaşamını yitirdi, 4 bin 100'den fazla kişi yaralandı.