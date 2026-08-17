Trump'ın Gazze planı için Kahire ve Kudüs'te diplomasi trafiği

Kudüs'teki görüşme öncesinde dün Kahire'de geniş kapsamlı müzakereler yürütüldü.

AFP ajansının haberine göre, diplomatik hassasiyetler nedeniyle isimlerini vermeyen kaynaklar, Mısır'daki toplantılarda Hamas'ın anlaşmaya bağlılığını teyit ettiğini, Kushner'ın ise kapsamlı bir silahsızlanma ve Hamas'ın gelecekte Gazze'nin yönetiminde hiçbir rol oynamaması konusunda ısrarcı olduğunu belirtti.

Bir kaynak, Hamas lideri Halil el-Hayye'nin dün Kahire'de ara bulucuların Kushner ve Mladenov ile yaptığı bazı toplantılarda hazır bulunduğunu aktardı.

Axios'un kaynaklara dayandırdığı haberine göre, görüşmeye eski İngiltere Başbakanı Tony Blair ile Mladenov da katıldı.

Görüşmeler, dün Kahire'ye ulaşan üst düzey bir Hamas heyetinin Gazze ateşkes anlaşmasının uygulanmasını ele almak üzere Mısır İstihbarat Başkanı Hasan Reşad ile bir araya geldiği daha geniş bir müzakere turunun parçası olarak gerçekleşti.

Türkiye, Mısır ve Katar'dan yetkililerin de katıldığı görüşmelerde, Trump'ın planı kapsamındaki taahhütlerin doğrulanabilir operasyonel adımlara dönüştürülmesi üzerinde duruldu.

Bu temas, ABD tarafından terör örgütü olarak tanınan Hamas'ın temsilcileri ile Kushner arasında bilinen ikinci doğrudan görüşme oldu.

Kushner daha önce Ekim 2025'te ABD Temsilcisi Steve Witkoff ile birlikte Hamas yetkilileriyle görüşmüş; bu temas Gazze'de ateşkese varılmasına ve Hamas'ın 7 Ekim 2023'te İsrail'e düzenlediği saldırıda alıkoyduğu rehinelerden geriye kalanların serbest bırakılmasına yardımcı olmuştu.

Birleşmiş Milletler'in eski yetkilisi olan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile yakın bağları bulunan Mladenov, geçen ayki silahsızlanma uzlaşısına aracılık etmişti.

Mladenov, İsrail ile Hamas'ın geçen yıl üzerinde anlaştığı Trump'a ait 20 maddelik ilk savaş sonlandırma planını hayata geçirme çabalarına öncülük eden isim olarak değerlendiriliyor.