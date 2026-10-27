Trump'ın golf sahası projesindeki ağaç kesimine yeni yargı freni
27.10.2026 12:12
ABD Başkanı Donald Trump'ın çok önem verdiği bir proje kapsamında, başkent Washington'ın göbeğindeki golf sahasında yapılan ağaç kesim işlemleri bir kez daha yargıç tarafından durduruldu.
Kendisi de bir golf tutkunu olan ve birçok ülkede golf sahaları bulunan ABD Başkanı Donald Trump'a Amerikan yargısından bir fren daha geldi.
TRUMP'IN PROJESİ NE?
Başkan Trump, başkent Washington'ın göbeğinde bulunan, halkın kullanımına açık ve uygun fiyatlı bir tesis olan 100 yıllık East Potomac Golf Sahası'nın şampiyona düzeyindeki etkinliklere ev sahipliği yapabilecek bir yere dönüştürülmesini hedefliyor.
Bu proje kapsamında şu ana dek alanda yüzlerce ağaç kesildiği belirtiliyor.
Gerek çevreciler, gerekse uygun ücretlerle bu sahayı kullanan golfçüler tarafından büyük tepkiyle karşılanan ve hakkında suç duyuruları yapılan projeyle ilgili yargıdan yeni bir durdurma kararı daha geldi.
Tarihi bölgeyle ilgili daha önce de geçici tedbir kararı alan ve geçen ay ağaç kesimini 26 Ekim'e kadar durduran ABD Bölge Yargıcı Ana C. Reyes, 70 sayfalık yeni kararda, "Planlanan kesimlerden en az bir hafta önce haber verilmesi gerektiğini bilmesine rağmen hükümet hiçbir bildirimde bulunmadan burada yüzlerce ağaç kesti. Bunlar sağlıklı ve tehlike arz etmeyen ağaçlardı." dedi.
Yargıç kararında, 500'den fazla ağacın halihazırda kesilmiş olduğunu hatırlattı.
"MAHKEME AĞAÇLAR ADINA DEĞİL, HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ ADINA KONUŞUR"
Kararda, davalıların sahada tek bir ağaç daha kesmesinin ya da zarar vermesinin mahkemece yasaklandığı belirtilirken, dava sonuçlanana kadar, alanda geri dönüşü mümkün olmayan herhangi bir değişiklik yapılacak olursa bununla ilgili 10 iş günü öncesinden yazılı bildirimde bulunulması gerektiği vurgulandı.
Yargıç Reyes, karar metninde, "Mahkeme ağaçlar adına değil, yalnızca hukukun üstünlüğü adına konuşur." ifadelerini kullandı.