Trump'ın golf sahası projesindeki ağaç kesimine yeni yargı freni

Kendisi de bir golf tutkunu olan ve birçok ülkede golf sahaları bulunan ABD Başkanı Donald Trump'a Amerikan yargısından bir fren daha geldi.

TRUMP'IN PROJESİ NE?



Başkan Trump, başkent Washington'ın göbeğinde bulunan, halkın kullanımına açık ve uygun fiyatlı bir tesis olan 100 yıllık East Potomac Golf Sahası'nın şampiyona düzeyindeki etkinliklere ev sahipliği yapabilecek bir yere dönüştürülmesini hedefliyor.



Bu proje kapsamında şu ana dek alanda yüzlerce ağaç kesildiği belirtiliyor.