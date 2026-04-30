Trump'ın gündemi UFO'lar ve NASA yöneticisinin "kepçe kulakları"
30.04.2026 09:17
Erdem Güzel
ABD Başkanı Trump, Artemis 2 ekibini konuk ederken esprileriyle NASA Direktörü'nün kulaklarını hedef aldı.
"O GÜZEL KULAKLARINLA DUYABİLDİN Mİ?"
ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis’te Ay'ın çevresinde dolaşan Artemis II astronotlarıyla bir araya geldi. Görüşmeye katılan NASA Direktörü Jared Isaacman, Trump'ın esprilerinin hedefi oldu.
Bir gazetecinin NASA genel merkezinin Washington D.C.’den Teksas, Ohio veya Florida gibi eyaletlere taşınıp taşınmayacağını sormasının ardından soruyu duyamadığını belirten Trump soruyu tekrarlattı.
Soruyu duyduktan sonra yanıt vermesi için NASA Direktörü'nün daha uygun olacağını söyleyen ABD Başkanı, “Bu soruyu o ”güzel kulaklarınla" duydun mu? Onun harika bir işitme yeteneği var, biliyorsunuz, süper işitme gücüne sahip." dedi.
Trump'ın sözleriyle kameralar NASA Direktörü'nün kulaklarına odaklanırken Isaacman'ın gergin bir gülüşle cevap verdiği görüldü. İyi duymasını “meslek sırrı” olarak nitelendirerek cevap veren 43 yaşındaki Isaacman konuyu hızlıca geçiştirdi.
TRUMP: BEN ASTRONOT OLMA KAPASİTESİNE SAHİBİM
Görüşmenin ve şakalaşmanın devamında ise Trump, uzay yolculuğu için fiziksel olarak "çok iyi" durumda olduğunu söyleyerek astronot olma kapasitesine sahip olduğunu savundu. NASA Direktörü Isaacman’e "Bir ABD Başkanı'nın bu görevlerden birine gitmesine izin var mı?" diye soran Trump, "Fiziksel olarak çok iyiyim, bir ara bunu denemeliyiz," dedi.
Isaacman ise bu soruya "Bunun üzerinde çalışabiliriz, daha fazla roket ve fırsatımız olacak," şeklinde yanıt verdi. Trump ayrıca, 2028 yılına kadar Ay’a yeniden insan gönderme hedefi doğrultusunda NASA'nın çalışmalarını ve kendi döneminde kurulan Uzay Kuvvetleri'nin askeri önemini övdü.
GERGİNLİĞİN NEDENİ BÜTÇE KESİNTİ TEKLİFİ
Trump ile NASA Direktörü arasındaki bu gergin şakalaşmaların arkasında yatan temel sebep para olabilir. NASA Direktörü Isaacman, Trump ile görüşmesinden önce Amerikan Kongresi'nde 2027 bütçesi için ifade vermişti. Isaacman ve NASA, Trump yönetiminin bütçe kesinti teklifiyle mücadele ediyor. Beyaz Saray yaklaşık 25 milyar dolarlık NASA bütçesinden yüzde 23'lük büyük bir kesinti yapmayı, bilimsel araştırma görevlerini de yüzde 47 azaltmayı teklif ediyor.
Isaacman'ın Trump'a verdiği “Daha fazla roket ve fırsatımız olacak.” cevabının Trump'a bütçe kesintisine gidilmemesi için verilen bir mesaj olarak görülüyor.