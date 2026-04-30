Trump'ın gündemi UFO'lar ve NASA yöneticisinin "kepçe kulakları"

Görüşmenin ve şakalaşmanın devamında ise Trump, uzay yolculuğu için fiziksel olarak "çok iyi" durumda olduğunu söyleyerek astronot olma kapasitesine sahip olduğunu savundu. NASA Direktörü Isaacman’e "Bir ABD Başkanı'nın bu görevlerden birine gitmesine izin var mı?" diye soran Trump, "Fiziksel olarak çok iyiyim, bir ara bunu denemeliyiz," dedi.

Isaacman ise bu soruya "Bunun üzerinde çalışabiliriz, daha fazla roket ve fırsatımız olacak," şeklinde yanıt verdi. Trump ayrıca, 2028 yılına kadar Ay’a yeniden insan gönderme hedefi doğrultusunda NASA'nın çalışmalarını ve kendi döneminde kurulan Uzay Kuvvetleri'nin askeri önemini övdü.