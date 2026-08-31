Trump'ın "Hark Adası vuruldu" iddiasına İran'dan yalanlama
31.08.2026 14:27
ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki Larak Adası'nı vurmasının ardından İran, Ürdün'deki Amerikan üslerine balistik füzelerle saldırarak karşılık verdi.
ABD ve İran, Ortadoğu'da bir aydır süren görece sessizliğin ardından yeniden karşılıklı saldırılar düzenledi.
ABD güçlerinin Hürmüz Boğazı'nda yer alan Larak Adası'ndaki İran hedeflerini vurmasının ardından Tahran, Ürdün'deki Amerikan askeri üslerine balistik füzelerle misillemede bulundu.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), pazar günü Larak Adası'ndaki İran Devrim Muhafızları'na ait roketatarlara yönelik "sınırlı ve hassas" bir operasyon düzenlendiğini duyurdu.
Açıklamada, söz konusu unsurların Hürmüz Boğazı'na mayın yerleştirme hazırlığında olduğu ve seyrüsefer güvenliğine doğrudan tehdit oluşturduğu kaydedildi.
CENTCOM Sözcüsü Yüzbaşı Tim Hawkins, ABD güçlerinin bölgeyi yakından izlediğini ve ticari gemi geçişlerinin serbestisini korumaya hazır olduğunu belirtti.
İran Devrim Muhafızları ise bu saldırıya yanıt olarak, ABD'nin müttefiki olan Ürdün'de konuşlu iki Amerikan hava üssüne balistik füzeler fırlattıklarını ve hedeflere "ağır hasar" verildiğini açıkladı.
İran Dışişleri Bakanlığı, Larak saldırısını kınayarak Ürdün'e yönelik operasyonun "meşru müdafaa" kapsamında gerçekleştirildiğini ve hedef alınan üslerin Larak operasyonuna destek veren tesisler olduğunu savundu.
Ürdün ordusu sekiz füzenin havada imha edildiğini teyit ederken füzelerin menşeine ilişkin bilgi paylaşmadı.
KÖRFEZ'DE KARŞILIKLI İDDİALAR
İran ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) Minhad Hava Üssü'nde bulunan Amerikan personelini hedef aldığını ve Hürmüz üzerinde bir ABD insansız hava aracını vurduğunu öne sürdü.
İran'ın yarı resmi Mehr haber ajansı, Devrim Muhafızları'nın hava savunma füzeleriyle düşürdüğü bir ABD İHA'sının Körfez sularına düştüğünü aktardı.
AFP'nin aktardığına göre BAE Savunma Bakanlığı, Minhad üssünün hedef alındığı yönündeki iddiaları "asılsız" olarak nitelendirip yalanlarken, hava sahasına yaklaşan İran kaynaklı bir İHA'ya kendi karasuları üzerinde müdahale edildiğini bildirdi.
BAE Devlet Başkanı Danışmanı Enver Gargaş ise Tahran'ın bölge ülkelerini hedef alma politikasının başarısız olduğunu belirterek, "Ne savaş ne barış hali sürdürülebilir bir çözüm değildir" değerlendirmesinde bulundu.
İran devlet televizyonu ayrıca, güney Hürmüz Boğazı'nda iki deniz mayınına çarpan bir süpertankerde yangın çıktığını ve geminin tamamen durduğunu duyurdu. Açıklamada tankerin boğazdan izinsiz geçiş yapmaya çalıştığı öne sürüldü.
TRUMP'IN "HARK ADASI" VİDEOSUN YALANLAMA
Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'ın ana enerji ihracat merkezi olan Hark Adası'nın vurularak yerle bir edildiğini iddia ettiği paylaşımı Tahran tarafından yalanlandı.
Trump'ın Truth Social platformunda yayınladığı patlama görüntülerinin, Reuters tarafından yapılan teknik incelemede yapay zeka ile üretilmiş sentetik içerik olduğu teyit edildi.
Reuters ajansının aktardığına göre devlete ait Ulusal İran Petrol Şirketi Genel Müdürü Hamid Bovard, konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Trump'ın paylaşımları gülünçtür; Hark'ta durum sakin ve olağandır" dedi.
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi'ne yakınlığıyla bilinen Nournews'e konuşan Bovard, PETROL operasyonlarının aksamadan sürdüğünü ve tesislerde yenileme çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da devlet televizyonunda yer alan açıklamasında ülkesinin çatışma arayışında olmadığını vurgulayarak, "Savaş peşinde değiliz ancak saldırganlara kararlı bir yanıt vereceğiz" dedi.
HAM PETROL FİYATLARI YÜKSELDİ
Bölgedeki çatışmaların yeniden alevlenmesiyle ham petrol fiyatları bugün yaklaşık yüzde 2 oranında yükseldi.
Küresel petrol ve sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) sevkiyatının beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı'nda görünen ticari gemi geçişlerinin günde beşe kadar gerilediği bildirildi.
Pakistan ve Katar'ın öncülüğündeki diplomatik girişimler, nisan ayındaki ateşkes ve haziran ayında imzalanan mutabakata rağmen kalıcı bir barış anlaşması sağlayamadı.
Washington yönetimi son haftalarda askeri eylemler yerine İran'a yönelik ekonomik baskıyı ve deniz ablukasını artırdı.
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, öncelikle bankacılık sektörünü hedef alacak yeni ikincil yaptırımların haftalık olarak açıklanmasının beklendiğini kaydetti.
ABD'de yaklaşan kasım ayı ara seçimleri öncesinde savaşa yönelik tepkiler de sürüyor.
Senato Silahlı Hizmetler Komisyonu Kıdemli Üyesi Demokrat Senatör Jack Reed, cuma günü yaptığı değerlendirmede, "Altı ay sonra tek bir hedefe dahi ulaşılamadı" eleştirisinde bulundu.