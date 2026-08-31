Trump'ın "Hark Adası vuruldu" iddiasına İran'dan yalanlama

İran ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) Minhad Hava Üssü'nde bulunan Amerikan personelini hedef aldığını ve Hürmüz üzerinde bir ABD insansız hava aracını vurduğunu öne sürdü.

İran'ın yarı resmi Mehr haber ajansı, Devrim Muhafızları'nın hava savunma füzeleriyle düşürdüğü bir ABD İHA'sının Körfez sularına düştüğünü aktardı.

AFP'nin aktardığına göre BAE Savunma Bakanlığı, Minhad üssünün hedef alındığı yönündeki iddiaları "asılsız" olarak nitelendirip yalanlarken, hava sahasına yaklaşan İran kaynaklı bir İHA'ya kendi karasuları üzerinde müdahale edildiğini bildirdi.

BAE Devlet Başkanı Danışmanı Enver Gargaş ise Tahran'ın bölge ülkelerini hedef alma politikasının başarısız olduğunu belirterek, "Ne savaş ne barış hali sürdürülebilir bir çözüm değildir" değerlendirmesinde bulundu.

İran devlet televizyonu ayrıca, güney Hürmüz Boğazı'nda iki deniz mayınına çarpan bir süpertankerde yangın çıktığını ve geminin tamamen durduğunu duyurdu. Açıklamada tankerin boğazdan izinsiz geçiş yapmaya çalıştığı öne sürüldü.