Trump'ın ikinci döneminin en kritik yarışı. Ara seçimlerin olası senaryoları neler?

Temsilciler Meclisi'nde fark 20 ila 40 sandalye arasında olursa:



- Öncelikleri Demokratlar belirleyebilecek, oylamalarda firelerden daha az etkilenecek

- Trump'ın azledilmesi çağrıları daha da artacak

- İran Savaşı ve gümrük vergileri gibi konularda Demokratlar daha fazla Cumhuriyetçiyi yanına çekebilecek

- Bütçe görüşmelerinde elleri güçlenecek, daha fazla taviz koparabilecekler

- Demokratların istediği bazı yasaları geçirme şansı artacak