Trump'ın ikinci döneminin en kritik yarışı. Ara seçimlerin olası senaryoları neler?
04.11.2026 02:21
ABD Kongre seçimlerinde Demokrat Parti'nin Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu elde etmesi bekleniyor. Senato'da ise durum bıçak sırtı. Peki seçimin sonu neyi değiştirecek? İşte olası senaryolar.
"DEMOKRATLAR TEMSİLCİLER MECLİSİ'Nİ ALIR, SENATO'YU ALAMAZSA"
Temsilciler Meclisi'nde fark 5 ila 20 sandalye arasında kalırsa:
- Demokratlar komitelerde kontrolü sağlayacak, ifadeye çağırma yetkisine olacak,
Trump'ı ve Yönetim'i soruşturabilecek
- Adalet Bakanlığı Trump'ın kontrolünde olduğu için ifadeye çağrılanlar itiraz edebilecek
- Trump'ın veto yetkisi devam edecek; gümrük vergisi, güç ve dış politikada geniş yetkileri sürecek
- Senato'daki Cumhuriyetçiler Demokratları engelleyebilecek
- Demokratlar bazı yasaları Kongre'den geçirse de azı yasalaşabilecek
- 2027'de borç tavanı ve bütçe tartışmaları ve hükümeti kapatma tehditleri görülecek
"DEMOKRATLAR TEMSİLCİLER MECLİSİ'Nİ ALIR, SENATO'YU ALAMAZSA" SENARYOSU
Temsilciler Meclisi'nde fark 20 ila 40 sandalye arasında olursa:
- Öncelikleri Demokratlar belirleyebilecek, oylamalarda firelerden daha az etkilenecek
- Trump'ın azledilmesi çağrıları daha da artacak
- İran Savaşı ve gümrük vergileri gibi konularda Demokratlar daha fazla Cumhuriyetçiyi yanına çekebilecek
- Bütçe görüşmelerinde elleri güçlenecek, daha fazla taviz koparabilecekler
- Demokratların istediği bazı yasaları geçirme şansı artacak
"DEMOKRATLAR TEMSİLCİLER MECLİSİ'Nİ ALIR, SENATO 50-50 BÖLÜNÜRSE" SENARYOSU
- Senato'ya Başkan Yardımcısı J.D.Vance başkanlık ettiği için çoğunluk Cumhuriyetçiler'de kalacak
- Kendi partilerinden farklı oy kullanan bazı senatörler önemli oylamalarda kilit rol oynayacak
- Borç tavanı ve bütçe tartışmaları daha öngörülmez hale gelecek
DEMOKRATLAR HEM TEMSİLCİLER MECLİSİ'Nİ HEM SENATO'YU ALIRSA
Senato'da fark 2 sandalyede kalırsa
- Demokratlar komitelerde kontrolü sağlayacak, gündemi belirleyecek
- Yüksek Mahkeme'ye olası atamaları 2028 başkanlık seçiminin sonrasına kadar ertelenebilecek.
- Trump'ın veto ve yürütme yetkisi devam edecek, Demokratların çoğunluğu vetoyu kırmaya yetmeyecek
- Demokratlara borç tavanı ve bütçe müzakerelerinde daha fazla pazarlık gücü verecek ama mali kriz riski sürecek
DEMOKRATLAR HEM TEMSİLCİLER MECLİSİ'Nİ HEM SENATO'YU ALIRSA
Senato'da 4-6 sandalye fark atarsa
- Demokratların oylamalarda birkaç fire vermesi önemsiz hale gelecek
- Demokratlar önemli yasaları Kongre'den geçirip Trump ile veto mücadelesine girişebilecek
- Veto mücadelesi Demokratların 2028 seçim kampanyasını şekillendirecek
- Yüksek Yargıya atamalar büyük ölçüde duracak