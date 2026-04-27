Saldırgan Trump'a suikasttan suçlandı. Yeni duruşma perşembe günü yapılacak
27.04.2026 16:51
Son Güncelleme: 27.04.2026 21:43
Erdem Güzel
Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde silahlı saldırı düzenleyen şüpheli, ABD Başkanı Trump'a suikast girişimiyle suçlandı. Savcılar, şüpheli için tutuklama talep edecek.
ABD Başkanı Donald Trump'ın da katıldığı Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde silahlı saldırıyla ilgili yeni gelişmeler var.
Basın yemeğindeki silahlı saldırı şüphelisi 31 yaşındaki saldırgan Cole Thomas Allen, ABD başkanına suikast girişimiyle suçlandı. Savcılar, şüpheli için tutuklama talep edecek
Yargıç, saldırı şüphelisinin geçici olarak gözaltında tutulmasına hükmetti. Diğer duruşma ise perşembe günü gerçekleşecek.
Şüpheli, üç maddelik dava dilekçesinde suikast girişiminin yanı sıra 2 ayrı ateşli silah suçlamasıyla da karşı karşıya. Diğer iki suçlama ise ateşli silah ve mühimmatın eyaletler arası taşınması ve şiddet suçu sırasında ateşli silah kullanmak.
SALDIRGANIN "MANİFESTOSU" ORTAYA ÇIKTI
Soruşturma devam ederken 31 yaşındaki saldırgan Cole Allen'ın olayı planladığı notları ve " manifestosu " ortaya çıktı. Allen "manifestosu"nda Jeffrey Epstein'a atıf yaparak "Ben artık bir pedofilin, tecavüzcünün ve hainin kendi suçlarıyla benim elimi kana bürümesine izin vermek istemiyorum." ifadelerini kullandı.
“HASTA BİR İNSANIN SAÇMALIKLARI”
ABD Başkanı Donald Trump ise bu ifadelere tepki gösterdi. Konuya ilişkin CBS televizyonuna röportaj veren Trump, Allen'ın ithamlarını okuyan sunucuya tepki gösterdi.
ABD Başkanı "Ben tecavüzcü değilim, kimseye tecavüz etmedim, ben bir pedofili değilim." dedi. Zanlının kendisi hakkındaki ifadelerini "hasta bir insanın saçmalıkları" olarak değerlendiren Trump, sunucuya bu ifadeleri okuduğu için "utanması gerektiğini" belirtti.
"TAMAMEN AKLANDIM"
Röportajın devamında sunucuya, "O bölümü okumanızı bekliyordum, çünkü okuyacağınızı biliyordum. Çünkü siz korkunç insanlarsınız." diyen Trump, iddiaların kendisiyle "uzaktan yakından ilgisi olmadığını" vurguladı.
Trump, "Ben bu konulardan tamamen aklandım. O işlere, Epstein olayına veya diğerlerine bulaşmış olanlar, masanın diğer tarafında oturan sizin arkadaşlarınızdır." dedi.
YEMEK İÇİN EN ÜST DÜZEY GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINMAMIŞ
Yetkililere göre, Trump ve birçok kabine üyesinin katıldığı Washington Hilton Oteli'ndeki yemeğe federal kaynakların tam kapasite kullanılmasını sağlayacak en yüksek güvenlik statüsü verilmedi.
Yetkililer, Trump ile çok sayıda üst düzey ismin Beyaz Saray Muhabirleri Derneği tarafından düzenlenen yemeğe katılacağının bilinmesine rağmen, etkinlikte diğer üst düzey resmi toplantılara kıyasla daha düşük seviyede güvenlik önlemleri uygulandığını belirtti.
ABD İç Güvenlik Bakanlığının genellikle başkanlık yemin töreni gibi resmi etkinliklere "Ulusal Özel Güvenlik Etkinliği" statüsü verdiğini ifade eden yetkililer, söz konusu yemekte böyle bir tanımlama yapılmadığını belirtti.
"ÖZEL GÜVENLİK BAŞKANIN DÜZENLİ KATILDIĞI ETKİNLİKLER İÇİN"
Olayın hazırlıkları hakkında bilgi sahibi olan ancak ismini belirtmek istemeyen bir hükümet yetkilisi ise "Ulusal Özel Güvenlik Etkinliği" statüsünün genellikle başkan ve üst düzey kabine yetkililerinin "düzenli" olarak katıldığı etkinlikler için olduğunu vurguladı.
Yemeğe neden en yüksek güvenlik seviyesinin verilmediği sorusunu yanıtlayan bir yetkili, söz konusu yemeğin başkan olmadan da birçok kez düzenlendiğini hatırlatarak, "Bu, Başkanın son anda katılmayabileceği ve her yıl katılmadığı bir akşam yemeği." ifadelerini kullandı.
ABD Adalet Bakan Vekili Todd Blanche ise konuya ilişkin CNN'e verdiği demeçte, olayı bir güvenlik başarısızlığı olarak görmediğini dile getirdi. Silahlı saldırganın balo salonuna ulaşmadan önce gözaltına alındığını belirten Blanche, "Aksine, bu büyük bir güvenlik başarı öyküsüydü. Şu an bildiklerimiz doğrultusunda olanları düşünürsek, bu şüpheli neredeyse güvenlik çemberini bile aşamadı." ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
Beyaz Saray Muhabirleri Derneği tarafından düzenlenen yemekte silah sesleri duyulması üzerine, ABD Başkanı Donald Trump, korumaları tarafından salondan çıkarılmıştı. Trump, olayın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şüphelinin yakalandığını duyurmuş, şüphelinin otel lobisinde elbiseleri çıkarılmış şekilde yüzüstü yattığı görüntüler sosyal medyaya yansımıştı.
Olayda bir Gizli Servis ajanının yaralandığını ve durumunun iyi olduğunu aktaran Trump, saldırının İran savaşıyla bağlantılı olup olmadığı sorusuna, "Sanmıyorum ama asla bilemezsiniz." yanıtını vermişti.