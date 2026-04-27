Saldırgan Trump'a suikasttan suçlandı. Yeni duruşma perşembe günü yapılacak

Yetkililere göre, Trump ve birçok kabine üyesinin katıldığı Washington Hilton Oteli'ndeki yemeğe federal kaynakların tam kapasite kullanılmasını sağlayacak en yüksek güvenlik statüsü verilmedi.

Yetkililer, Trump ile çok sayıda üst düzey ismin Beyaz Saray Muhabirleri Derneği tarafından düzenlenen yemeğe katılacağının bilinmesine rağmen, etkinlikte diğer üst düzey resmi toplantılara kıyasla daha düşük seviyede güvenlik önlemleri uygulandığını belirtti.

ABD İç Güvenlik Bakanlığının genellikle başkanlık yemin töreni gibi resmi etkinliklere "Ulusal Özel Güvenlik Etkinliği" statüsü verdiğini ifade eden yetkililer, söz konusu yemekte böyle bir tanımlama yapılmadığını belirtti.