Trump'ın müzakere açıklamasına İran'dan yalanlama

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın iki ülke arasında yeni görüşmelerin pazartesi günü başlayacağı yönündeki açıklamasını yalanladı.

Bakanlık, Washington ile şu anda herhangi bir müzakere süreci yürütülmediğini duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, haftalık basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Şu anda ABD ile müzakere halinde değiliz" dedi.

Bekai, devam eden görüşmelerin Hürmüz Boğazı'nda geçiş güvenliğini sağlamak amacıyla Umman ile yapıldığını kaydetti.

Hürmüz Boğazı, savaşı sonlandırma çabalarında temel bir anlaşmazlık noktası olarak öne çıkıyor. İran, bu kritik ticaret koridorundan geçmeye çalışan gemileri engellemiş ve ticari gemilere ateş açmıştı.

Savaş öncesinde boğazda serbest geçiş sağlanırken, İran artık kontrolü elinde tutmakta ve ücret talep etmekte ısrar ediyor; ABD ise bu durumu reddediyor.

Tahran, gemilerin yalnızca İran kıyılarına yakın bir rotadan geçmesine izin veriyor.

Bekai, devlet televizyonuna verdiği demeçte, dar su yolunun diğer tarafında yer alan Umman ile Hürmüz'ün ortak yönetimi konusunda bir anlaşmaya yaklaşıldığını söyledi.

Sözcü, "Her iki tarafın da kabul edebileceği bir rota üzerinde uzlaşmaya varmak üzereyiz; ne kuzey rotası ne de güney rotası, ancak her iki tarafın egemenlik haklarına saygı duyan ve ulusal çıkarlarımızı ile güvenliğimizi koruyan bir rota" ifadelerini kullandı.

Ancak Bekai, böyle bir anlaşmanın boğazın yeniden açılması anlamına gelmediğini vurguladı.