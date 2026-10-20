Trump'ın özel temsilcisi önce Zelenskiy sonra Putin ile görüşecek

Görüşmelerin arka planında, Trump yönetiminin iç siyasetteki akaryakıt fiyatlarını düşürme amacıyla Rusya'ya yönelik yaptırımları hafifletmesi yatıyor.

ABD'nin İran ile devam eden savaşın ardından yükselen yakıt maliyetleri, yaklaşan yasama seçimleri öncesinde Cumhuriyetçileri zorluyor.

Trump, Rus dizeline uygulanan kısıtlamaları kaldırmanın yanı sıra, temmuz ayında hayatını kaybeden Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın adını taşıyan iki partinin desteklediği yeni yaptırım yasasını da kapsamlı bir muafiyetle askıya aldı.

Washington, yaklaşık beş yıldır süren Rus bombardımanına karşılık veren Ukrayna'dan Rus petrol rafinerilerine yönelik saldırılarını durdurmasını istiyor.

Trump son olarak Zelenskiy'i sert sözlerle eleştirip görevden ayrılması gerektiğini savunurken , "Açıkçası Rusya, Ukrayna konusunda gayet iyiydi" ifadelerini kullandı.

Bu süreçte Rus ordusu Ukrayna kentlerine saldırılarını artırdı; son olarak Kiev yakınlarında bir benzin istasyonuna düzenlenen insansız hava aracı saldırısında üç kişi hayatını kaybetti.

Ukrayna yönetimi, savunma için acil ihtiyaç duyulan askeri ve istihbarat desteğinin kesilmesinden şikayet ediyor.

Zelenskiy, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile yaptığı görüşmede üç temel başlığı iletti: balistik füze önleme sistemleri, Rus saldırılarına dair erken uyarı istihbaratı ve Starlink/Starshield uydu bağlantısındaki kısıtlamaların kaldırılması.

Ukrayna tarafı, SpaceX'in askeri amaçlı Starshield alıcılarının hızlı hareket eden insansız hava araçlarına takıldığında artık çalışmadığını belirtiyor.

SpaceX CEO'su Elon Musk ise sistemin ABD hükümeti kontrolünde olduğunu ve sınırlamaların Trump'ın kararına bağlı olduğunu ifade ediyor.

Washington erken uyarı istihbaratını kestiği veya Starshield'a müdahale ettiği yönündeki iddiaları reddediyor. Ancak Avrupa ülkelerinin parasını ödediği Patriot füze savunma sistemlerinin sevkiyatı, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth onay vermediği için bekletiliyor.

Zelenskiy, Bloomberg'e yaptığı açıklamada, Rus enerji tesislerine yönelik saldırıları durdurma karşılığında acil ihtiyaç duydukları Patriot füzelerinin teslim edilmesini teklif ettiğini açıklamıştı.

Avrupalı müttefikler, Ukrayna'nın savunulmasını kıta güvenliği için varoluşsal bir mesele olarak görüp Kiev ile Washington arasındaki kopuşu engellemeye çalışıyor.