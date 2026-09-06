Trump’ın saçına ne oldu? Yeni görüntüsü dikkat çekti
06.09.2026 19:00
Son Güncelleme: 06.09.2026 19:11
ABD Başkanı Donald Trump'ın yıllardır imzası haline gelen sarı saçlarından farklı bir görünümle kameralara yansıması sosyal medyada gündem oldu.
ABD Başkanı Donald Trump, cuma günü Air Force One ile New Jersey’ye giderken görüntülendi. Reuters fotoğrafçısı Eric Lee’nin çektiği karelerde 80 yaşındaki ABD Başkanı’nın saçlarının alışılmış altın sarısı tonundan belirgin biçimde daha koyu olduğu dikkat çekti.
Independent da Trump’ın New Jersey’nin Morristown kentinde görüntülendiği sırada saçlarının normalden çok daha koyu göründüğünü belirterek değişikliğin internette tartışma yarattığını aktardı. Ancak Trump’ın saçlarını boyatıp boyatmadığı ya da görüntünün başka bir uygulamadan kaynaklanıp kaynaklanmadığı bilinmiyor. Beyaz Saray da konuya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.
Trump ertesi gün Fox News sunucusu Bret Baier ve beraberindeki isimlerle golf oynarken görüntülendi. Ancak üzerinde “Trump was right about everything” yazılı kırmızı şapka bulunması nedeniyle yeni görünümün devam edip etmediği anlaşılamadı.
Trump’ın yıllardır neredeyse değişmeden kullandığı saç modelinde zaman zaman farklılıklar görülüyor. ABD Başkanı, 2019’da Virginia’da katıldığı bir kilise ziyaretinde saçlarını geriye doğru taradığı farklı bir modelle görüntülenmiş, ancak kısa süre sonra yeniden alışılmış saç stiline dönmüştü.
Trump’ın saçları başkan olmadan çok önce de kamuoyunun ilgisini çekiyordu. Peruk kullandığı yönündeki iddiaları defalarca reddeden Trump, 2016 başkanlık kampanyası sırasında katıldığı “The Tonight Show” programında sunucu Jimmy Fallon’ın saçlarını karıştırmasına izin vermişti.
Son görüntülerdeki değişikliğin kalıcı olup olmadığı ve Trump’ın saçlarının rengini gerçekten değiştirip değiştirmediği ise şimdilik belirsiz.