Trump’ın saçına ne oldu? Yeni görüntüsü dikkat çekti

Independent da Trump’ın New Jersey’nin Morristown kentinde görüntülendiği sırada saçlarının normalden çok daha koyu göründüğünü belirterek değişikliğin internette tartışma yarattığını aktardı. Ancak Trump’ın saçlarını boyatıp boyatmadığı ya da görüntünün başka bir uygulamadan kaynaklanıp kaynaklanmadığı bilinmiyor. Beyaz Saray da konuya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.