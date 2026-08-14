Trump'ın sağ kolu açıkladı. "İran savaşında öncelik değişti"

"Donald Trump'ın sağ kolu” olarak bilinen ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran ile devam eden savaşta ülkesinin temel önceliğinin artık İran'ın nükleer programı değil, Amerikalı tüketiciler için benzin fiyatlarını düşürmek olduğunu söyledi.

Fox News televizyonuna açıklamalarda bulunan Vance, "Petrolün bugün düştüğünü ve çatışmanın ilk günlerindeki zirvelerden oldukça gerilediğini biliyorum. Bir numaralı hedefimiz bu; ülkemizin dört bir yanındaki Amerikalılar için petrol ve doğalgazı ucuz tutmak" dedi.

Vance, ikinci hedefin ise "İran'ın asla nükleer silah edinmemesini sağlamak" olduğunu sözlerine ekledi.

Başkan Donald Trump tarafından daha önce savaşın temel gerekçesi olarak gösterilen nükleer silah engelleme hedefinin geriye itilmesi, çatışmanın odak noktasının Hürmüz Boğazı'nın kontrolüne kaydığını gösteriyor.

Trump'ın şubat ayı sonunda İsrail ile birlikte başlattığı savaş öncesinde açık olan kritik yakıt ikmal koridoru, İran'ın misilleme olarak boğazı fiilen kapatmasıyla Washington üzerinde güçlü bir koz haline geldi.

Küresel petrol ve sıvılaştırılmış doğalgaz arzının beşte birinin geçtiği boğazdaki tıkanıklık ve yükselen benzin fiyatları, kasım ayındaki ara seçimler öncesinde 80 yaşındaki Trump'ın kamuoyu desteğini düşürürken Cumhuriyetçiler arasında Kongre kontrolünü kaybetme endişesine yol açtı.

ABD ordusunun savaşın başlamasından bu yana geçen aylarda milyarlarca dolar değerinde yüksek teknolojili füze ve mühimmat stokunu tükettiği ve stokların azalmasının Trump'ın yeni saldırı seçeneklerini sınırlandırdığı bildirildi.

Vance, şubat sonunda başlatılan taarruza yönetim içinde en şüpheyle yaklaşan isimler arasında yer alırken, mevcut tablonun İran limanlarını abluka altında tutarak petrol satışını engellemeye dayalı daha temkinli bir yaklaşıma işaret ettiği belirtildi.

Trump, kısa süre önce boğazın yeniden açılmasına yönelik hızlı bir anlaşma sağlanması halinde saldırıları durduracağını açıklamış , Axios'a verdiği mülakatta ise "Düşük profilli tutuyoruz. Onlarla yalnızca yarım ağız müzakere halindeyiz. İran'ı devasa enflasyonu ve paralarının olmaması gerçeğiyle sadece izliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.