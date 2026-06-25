Trump'ın torunu Beyaz Saray'ın kapalı kapılarını açtı

Paylaşımlar eleştirilerin de hedefi oldu.

Bazı kullanıcılar, herhangi bir resmi görevi bulunmayan bir başkan torununun Beyaz Saray'ın özel alanlarına ilişkin içeriklerle bu kadar ön plana çıkarılmasını doğru bulmadıklarını dile getirdi.

Bir kullanıcı, "Kai'nin yalnızca Trump'ın torunu olduğu için yıldız haline getirilmesi üzücü. Sıradaki adım önemli bir komitenin başına getirilmesi olur herhalde. Artık sistemin temizlenmesinin zamanı geldi." ifadelerini kullandı.