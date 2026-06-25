Trump'ın torunu Beyaz Saray'ın kapalı kapılarını açtı
25.06.2026 13:34
ABD Başkanı Donald Trump'ın 17 yaşındaki torunu Kai Trump'ın Beyaz Saray'ı gezerek özel yaşam alanlarını gösterdiği videolar sosyal medyayı ikiye böldü.
ZİYARETÇİYE AÇILMAYAN BÖLÜMLERE GİRDİ
ABD Başkanı Donald Trump'ın 17 yaşındaki torunu Kai Trump, sosyal medya hesaplarında paylaştığı Beyaz Saray vloglarıyla tartışmaların odağına yerleşti.
Videolarda Beyaz Saray'ın resmi turlar kapsamında ziyaretçilere açılmayan özel yaşam alanlarını tanıtan Kai Trump, kamuoyuna nadiren görülen bölümlerin kapılarını araladı.
ÖZEL YAŞAM ALANLARINI GÖSTERDİ
Kai Trump'ın paylaştığı görüntülerde bowling salonu, golf simülasyon odası, tam donanımlı spor salonu ve kişisel giyinme odası gibi bölümler yer aldı.
17 yaşındaki Kai ayrıca, Beyaz Saray'ın en tarihi odalarından biri olarak kabul edilen ve devlet konuklarının ağırlandığı Lincoln Yatak Odası'nda kaldığını da anlattı.
Paylaşımlar kısa sürede milyonlarca kişiye ulaşırken, sosyal medyada farklı tepkiler aldı.
"TARİHE İÇERİDEN BAKIŞ"
Videoları destekleyen kullanıcılar, içeriklerin Beyaz Saray'a daha önce görülmemiş bir bakış sunduğunu savundu.
İkinci kata çıktığında, tüm dünya liderlerinin Beyaz Saray'a giriş yaptığı resepsiyon salonunu ve ön girişi gösterdi. Süslü şamdanlarla çevrili olan bu girişin hemen önünde Trump'a yönelik suikast girişiminin devasa fotoğrafı dikkat çekti.
Bir sosyal medya kullanıcısı, "Çoğu kişi ev turu yapıyor. Kai Trump ise Oval Ofis' içeren bir Beyaz Saray turu paylaşıyor. Tarihe 4K çözünürlükte tanıklık ediyoruz." yorumunu yaptı.
Başka bir kullanıcı ise Kai Trump'ın, "Diğer başkanların torunlarının yapmaya cesaret edemediği Beyaz Saray turlarını paylaşan ilk isim." olduğunu öne sürdü.
EN ÇOK DİYET KOLA BUTONU DİKKAT ÇEKTİ
Kai Trump, Beyaz Saray turu sırasında ceviz çalışma masasının başına geçerek izleyicilerine Donald Trump'ın masasındaki ayrıntıları gösterdi.
Trump'ın masasının köşesinde bulunan altın renkli tepside, başkanın resmi belgeleri kalın siyah imzasıyla imzalamak için kullandığı kalemler yer alıyor. Tepsinin üzerinde ayrıca bardak altlıkları ve Trump'ın sıkça kullandığı “diyet kola” butonu da bulunuyor.
Trump'ın görevdeki ilk döneminden bu yana bilinen ve Beyaz Saray personeline kola siparişi vermek için kullanıldığı belirtilen düğme, Kai Trump'ın videosunun ardından sosyal medyada yeniden gündem oldu. Kullanıcılar, videoda en çok bu ayrıntıyı tartıştı.
ELEŞTİRİLER DE GECİKMEDİ
Paylaşımlar eleştirilerin de hedefi oldu.
Bazı kullanıcılar, herhangi bir resmi görevi bulunmayan bir başkan torununun Beyaz Saray'ın özel alanlarına ilişkin içeriklerle bu kadar ön plana çıkarılmasını doğru bulmadıklarını dile getirdi.
Bir kullanıcı, "Kai'nin yalnızca Trump'ın torunu olduğu için yıldız haline getirilmesi üzücü. Sıradaki adım önemli bir komitenin başına getirilmesi olur herhalde. Artık sistemin temizlenmesinin zamanı geldi." ifadelerini kullandı.