Olayın ardından yürütülen hukuki süreçte ABD Adalet Bakanlığı, zanlı Allen hakkındaki suçlamaları ağırlaştırıyor. Allen'ın dosyasında suikast girişimine ek olarak bir Gizli Servis ajanına ateş açmak suretiyle federal memura saldırı suçlamasının da eklendiği belirtiliyor.

Savcılık Allen'ın eylemini belgelere “bir güvenlik kontrol noktasında ateş açarak şiddet suçu işlemek, silah kullanmak ve eyaletler arası yasa dışı silah sevkiyatı gerçekleştirmek” ibareleriyle geçirdi. Suçlamalar nedeniyle Allen'ın en az 10 yıl hapis cezası alması beklenirken uzmanlar saldırganın müebbet hapis cezası da alabileceğini ifade ediyor.

Allen’ın saldırı gecesi ailesine gönderdiği bir e-postada Trump yönetimine duyduğu öfkeyi dile getirdiği ve "hain" olarak nitelendirdiği bir hedefi vurmak istediği belirtildi. Ancak e-postalarda Trump’ın adının doğrudan anılmadığı ifade edildi.