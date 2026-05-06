Trump'ın yemeğinde ateş açan saldırganın amacı belli oldu
06.05.2026 15:22
Beyaz Saray Muhabirleri Yemeği’nde ateş açan saldırgana dair ön değerlendirme raporu hazırlandı.
"SALDIRGANIN MOTİVASYONU İRAN SAVAŞI"
25 Nisan'da Beyaz Saray Muhabirleri Yemeği’nde ABD Başkan Donald Trump ve üst düzey hükümet üyelerine suikast girişimininin ön değerlendirme raporu yayınlandı.
ABD İç Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan rapora göre, zanlı Cole Allen’ın temel motivasyonunun “ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş” olabileceği belirlendi.
Yayınlanan 27 Nisan tarihli ön değerlendirme raporu, İran Savaşı'nın zanlının saldırı kararında tetikleyici bir rol oynamış olabileceğini öne sürdü. 25 Nisan’daki galayı hedef alan saldırı girişimi, zanlının sosyal medya üzerinden ABD’nin savaş politikalarına yönelik sert eleştirileriyle doğrudan ilişkilendirildi.
SALDIRGAN MÜEBBET HAPİS CEZASI ALABİLİR
Olayın ardından yürütülen hukuki süreçte ABD Adalet Bakanlığı, zanlı Allen hakkındaki suçlamaları ağırlaştırıyor. Allen'ın dosyasında suikast girişimine ek olarak bir Gizli Servis ajanına ateş açmak suretiyle federal memura saldırı suçlamasının da eklendiği belirtiliyor.
Savcılık Allen'ın eylemini belgelere “bir güvenlik kontrol noktasında ateş açarak şiddet suçu işlemek, silah kullanmak ve eyaletler arası yasa dışı silah sevkiyatı gerçekleştirmek” ibareleriyle geçirdi. Suçlamalar nedeniyle Allen'ın en az 10 yıl hapis cezası alması beklenirken uzmanlar saldırganın müebbet hapis cezası da alabileceğini ifade ediyor.
Allen’ın saldırı gecesi ailesine gönderdiği bir e-postada Trump yönetimine duyduğu öfkeyi dile getirdiği ve "hain" olarak nitelendirdiği bir hedefi vurmak istediği belirtildi. Ancak e-postalarda Trump’ın adının doğrudan anılmadığı ifade edildi.
"TRUMP'I ŞEYTAN OLARAK NİTELENDİRDİ"
FBI tarafından yürütülen dijital incelemelerde, Allen’a ait olduğu düşünülen bir sosyal medya hesabından Trump’ın 7 Nisan’daki İran’a yönelik tehditleri üzerine azil çağrıları paylaşıldığı da tespit edildi. Zanlının saldırıdan önceki haftalarda yalnızca İran politikasını değil, göçmenlik, Elon Musk ve Ukrayna-Rusya Savaşı gibi konularda da Trump yönetimine yönelik sert eleştirilerde bulunduğu ifade edildi. Ayrıca zanlının, 2024 yılında paylaştığı bir mesajda İncil’den alıntı yaparak Trump’ı "şeytan" olarak nitelendirdiği de belirtildi.