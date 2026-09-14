Trump'ın Yemen açmazı. Husiler ilerliyor, petrol rekor kırıyor

ABD Başkanı Donald Trump, kasım ayındaki ara seçimler öncesinde Cumhuriyetçi Parti'ye zarar veren yüksek akaryakıt fiyatlarını düşürme ve küresel enerji sıkıntısını hafifletme yönünde savaşın bitirilmesi baskısıyla karşı karşıya.

Reuters ajansına bilgi veren üç kaynak, Washington'ın Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Yemen'e müdahale çağrılarını şu ana kadar geri çevirdiğini söyledi.

Hafta sonu Prens ile görüştüğünü doğrulayan Trump, Husilerin de telefonla arayarak Washington'dan gerilime karışmamasını talep ettiğini ifade etti.

ABD, 2025 yılında Husileri iki ay boyunca bombalamış, ancak Trump örgütün Kızıldeniz'deki gemilere saldırmayacağı sözü vermesi üzerine varılan ateşkesin ardından bu askeri harekatı durdurmuştu.

İrlanda'daki tatil merkezlerinden birinde düzenlenen bir golf turnuvasına katılan Trump, İran savaşının kasım ayındaki seçimlerin hemen ardından sona ermesini beklediğini, sonrasında petrol fiyatlarının "anında düşeceğini" söyledi.