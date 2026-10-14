Trump'ın yeni sözcüsü Zacharia kimdir, ilk brifingde neden bocaladı?

ABD Başkanı Donald Trump, ağustosta görevinden ayrılan Karoline Leavitt'in yerine Beyaz Saray Sözcülüğüne, Truth Social platformunun iletişim danışmanı Katie Zacharia'yı atadı.

İlk olarak The New York Times tarafından duyurulan atama, Trump'ın siyasi gündeminin ve partisinin Kongre çoğunluğunun oylanacağı gelecek ayki ara seçimler öncesinde kamuoyu mesajlarının yönetileceği son döneme denk geldi.

Reuters/Ipsos anketine göre Trump'ın kamuoyu onay oranı, hayat pahalılığı ve İran savaşı politikalarına gelen tepkilerle yüzde 32 seviyesine gerileyerek siyasi kariyerinin en düşük düzeyine indi.

Trump, sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda Zacharia'nın "lekesiz bir destek geçmişine sahip, sadık ve parlak bir destekçi" olduğunu belirterek yeni sözcünün medya, Amerikan halkı ve hükümetle uyum içinde güçlü sonuçlar alacağına inandığını ifade etti.

Zacharia ise görevi memnuniyetle karşıladığını ve Trump'ın mesajlarını aktarmak üzere Beyaz Saray basın heyeti ve ülke genelindeki muhabirlerle çalışmayı sabırsızlıkla beklediğini açıkladı.