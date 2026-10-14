Trump'ın yeni sözcüsü Zacharia kimdir, ilk brifingde neden bocaladı?
14.10.2026 12:19
ABD Başkanı Donald Trump, ağustos ayında görevden ayrılan Karoline Leavitt'in yerine Truth Social iletişim danışmanı Katie Zacharia'yı Beyaz Saray Sözcüsü olarak atadı.
ABD Başkanı Donald Trump, ağustosta görevinden ayrılan Karoline Leavitt'in yerine Beyaz Saray Sözcülüğüne, Truth Social platformunun iletişim danışmanı Katie Zacharia'yı atadı.
İlk olarak The New York Times tarafından duyurulan atama, Trump'ın siyasi gündeminin ve partisinin Kongre çoğunluğunun oylanacağı gelecek ayki ara seçimler öncesinde kamuoyu mesajlarının yönetileceği son döneme denk geldi.
Reuters/Ipsos anketine göre Trump'ın kamuoyu onay oranı, hayat pahalılığı ve İran savaşı politikalarına gelen tepkilerle yüzde 32 seviyesine gerileyerek siyasi kariyerinin en düşük düzeyine indi.
Trump, sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda Zacharia'nın "lekesiz bir destek geçmişine sahip, sadık ve parlak bir destekçi" olduğunu belirterek yeni sözcünün medya, Amerikan halkı ve hükümetle uyum içinde güçlü sonuçlar alacağına inandığını ifade etti.
Zacharia ise görevi memnuniyetle karşıladığını ve Trump'ın mesajlarını aktarmak üzere Beyaz Saray basın heyeti ve ülke genelindeki muhabirlerle çalışmayı sabırsızlıkla beklediğini açıkladı.
GEÇMİŞTE HANGİ GÖREVLERDE YER ALDI?
LinkedIn sayfasındaki bilgilere göre Zacharia, haziran ayından bu yana Trump'ın sosyal medya platformu Truth Social ve Trump Media & Technology Group (DJT.O) bünyesinde kıdemli iletişim danışmanı olarak görev yapıyordu.
Bu atama, Trump'ın yönetimi ile daha geniş siyasi ve medya operasyonu arasındaki yakın bağları gündeme getirdi.
Trump Media, temmuz ayında yaptığı açıklamada, paylaşımları sıklıkla küresel piyasaları hareketlendiren başkanınki gibi etkili Truth Social hesaplarının gönderilerine bankaların ve ticaret firmalarının ücret karşılığında "en hızlı" erişimi sağlamasına imkan tanıyacağını duyurmuştu.
Başkan George W. Bush yönetimi sırasında Beyaz Saray'da staj yapan Zacharia, İç Güvenlik Bakanlığında (DHS) kısa süre sözcülük yaptıktan sonra mart ayında bu görevinden ayrıldı.
Trump'a ve Cumhuriyetçi Parti'ye yakınlığıyla bilinen Fox News ve Newsmax'e sık sık çıkan Zacharia, daha önce eyalet siyasetinde "solun tahakkümü" olarak tanımladığı duruma çözüm bulmayı amaçlayan muhafazakar grup Fix California'da hukuk danışmanı olarak çalıştı.
Söz konusu grup, Trump'ın Venezuela temsilcisi ve Washington'daki Kennedy Center'ın geçici başkanı olarak görev yapmış olan Richard Grenell tarafından kurulmuştu.
Öte yandan, kamuoyunda pek tanınmayan bir isimken DHS ve Trump Media and Technology Group'taki kısa süreli görevlerinin ardından Beyaz Saray'daki bu göreve getirilen Zacharia'nın geçmişi biraz gizemli.
İLK BASIN TOPLANTISINDA DİLİ SÜRÇTÜ
Trump'ın altıncı Beyaz Saray sözcüsü olan Zacharia, dün sabah basın toplantısı salonunda ilk brifingini verdi.
The Guardian gazetesinin haberine göre hazırlanan notlardan okuma yapan, gergin tavırlarıyla yapay zeka avatarlarına benzetilen Zacharia, yalnızca üç soru alarak 14 dakikanın ardından kürsüden ayrıldı.
Baro sınavını ne zaman geçtiği yönündeki soruya "Çin'e taşındığımda" yanıtını veren yeni sözcü, Trump'ın mitinglerine katılımın rekor kırdığını iddia etti; ancak etkinliklerde boş koltuklar ve protestocuların müdahaleleri görülüyordu.
Toplantıda Breitbart News'in ardından Fox News muhabiri Peter Doocy'nin ABD'nin Ukrayna ile istihbarat paylaşımını durdurup durdurmadığı sorusuna "Bu konuyu araştırıp size döneceğim" karşılığını verdi.
Zacharia, eski başkanın oğlu Donald Trump Jr.'ın eski nişanlısı olan ABD'nin Yunanistan Büyükelçisi Kimberly Guilfoyle'un adının karıştığı rüşvet iddiaları üzerine "Büyükelçi Guilfoyle'dan istifasını istedik. Ekip için harika bir değer oldu, kendisine başarılar diliyoruz" dedi.
Kaliforniya'daki dört çocuğu ve eşiyle aile hayatını nasıl yöneteceği sorulduğunda "Benim başkanım, pardon eşim..." diyerek dil sürçmesi yaşayan Zacharia, Trump'ın aile dostu bir başkan olduğunu savundu.
Trump brifing sonrası "Bence çok iyiydi" derken, Lincoln Project grubu sözcüyü Liz Truss göndermesiyle bir marulun yanında paylaştı.
Eski iletişim direktörü Anthony Scaramucci de sosyal medyada "Saat işliyor. Şimdilik bir Scaramucci'nin 11'de biri" değerlendirmesini yaptı.
HAKKINDA ŞÜPHELİ BAHİS İNCELEMESİ BAŞLATILDI
The Wall Street Journal'ın şirket sözcüsüne dayandırdığı habere göre, tahmin piyasası platformu Kalshi, Zacharia'nın sözcülüğe atanmasıyla bağlantılı şüpheli işlemler hakkında inceleme başlattı.
Duyuru öncesinde platformda sözcülük ihtimaline yalnızca yüzde 1 şans verilen Zacharia üzerine en az üç küçük tutarlı bahis oynandığı bildirildi.
Geçen hafta perşembe günü geç saatlerde yatırılan 19 dolarlık bahsin 1896 dolar, cuma günü yatırılan yaklaşık 74 ve 80 dolarlık işlemlerin ise sırasıyla 3 bin 689 ve 4 bin 23 dolar getiri sağlamasının öngörüldüğü aktarıldı.
Kullanıcıların dünya olayları üzerine bahis oynadığı tahmin piyasalarında içeriden bilgi sızdırılması riskleri tartışılırken, temmuz ayında Trump'ın teleprompter operatörü hakkında da Emtia Gelecek İşlemleri Ticaret Komisyonu (CFTC) tarafından soruşturma açılmıştı.