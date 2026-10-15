Trump'ın yeni sözcüsüyle ilgili tartışmalar sürüyor. "Avukatım" demişti, baro kaydı bulunamadı
15.10.2026 10:08
Donald Trump'ın yeni Beyaz Saray Sözcüsü Katie Zacharia'nın, kendisini avukat olarak tanıtmasına rağmen ABD'nin hiçbir eyaletinde geçerli bir baro ruhsatına sahip olmadığı ortaya çıktı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın bu yılın başlarında görevden ayrılan Karoline Leavitt'in yerine Beyaz Saray Sözcülüğüne atadığı Katie Zacharia'nın, kendisini ısrarla avukat olarak tanıtmasına rağmen herhangi bir eyalette avukatlık ruhsatı aldığına dair resmi kayda rastlanmadı.
Önceki gün gerçekleştirdiği ilk basın toplantısının ardından hangi eyalette baro sınavını geçtiği sorulduğunda "Çin'e taşındığımda" yanıtını veren Zacharia hakkındaki tartışmalar büyüyor.
Pepperdine Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 2011'de mezun olan Zacharia'nın diploması üniversite tarafından doğrulandı.
Ancak The Wall Street Journal'ın konuyu doğrudan bilen bir kaynağa dayandırdığı haberine göre Zacharia mezuniyetinin ardından Kaliforniya baro sınavına girdi fakat sınavı geçemedi.
The Guardian'ın kamuya açık kütükler üzerinden yürüttüğü incelemede Zacharia'nın 38 eyaletin yanı sıra Washington DC ve Virgin Adaları'nda kayıtlı bir ruhsatı olmadığı belirlendi.
The Washington Post, CNN ve Popular Information bülteninin araştırmalarında da Zacharia'nın çalıştığı Teksas ve Washington DC dahil hiçbir yerde faal veya süresi dolmuş bir kaydına ulaşılamadı.
KALİFORNİYA BAROSUNA ŞİKAYET BAŞVURUSU REDDEDİLDİ
Gözetim örgütü Campaign for Accountability (Hesap Verebilirlik Kampanyası), Zacharia'nın kendisini avukat olarak tanıtarak halkı yanılttığı ve eyalet yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle Kaliforniya Barosuna resmi şikayette bulundu.
Örgütün direktörü Michelle Kuppersmith, Kaliforniya'da ruhsat olmaksızın avukat unvanı kullanmanın suç teşkil ettiğini dile getirdi.
Eyalet yasaları uyarınca baroya aktif kaydı olmadan avukatlık yaptığını öne süren veya bu hakka sahip olduğunu iddia eden kişiler, 1000 dolara kadar para ve bir yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabiliyor.
Kaliforniya Barosu Sözcüsü, ne Kate Sharon Zacharia ne de evlilik öncesi soyadıyla Kate Sharon Black adına eyalette avukatlık ruhsatı kaydı bulunmadığını duyurdu.
Gizlilik yasaları nedeniyle bir kişinin sınava girip girmediğini değil, sadece sınavı geçip geçmediğini teyit edebildiklerini belirten baro sözcüsü, Zacharia hakkında açılmış resmi bir ceza davası olmadığını aktardı.
George W. Bush döneminde Beyaz Saray Baş Etik Avukatı olarak görev yapan Minnesota Üniversitesi Hukuk Profesörü Richard Painter ise hukuk diplomasına sahip olmakla avukatlık unvanı taşımak arasındaki farka dikkati çekerek, ruhsatsız biçimde bu unvanı kullanmanın en azından bir kabahat olduğunu vurguladı.
BASIN TOPLANTISINDA DİLİ SÜRÇMÜŞTÜ
Trump'ın göreve atarken avukat olarak tanıttığı Zacharia, eleştirilen ilk basın toplantısının çıkışında gazetecilerin baro sınavını hangi eyalette geçtiği yönündeki sorusuna "Çin'e taşındığımda" cevabını verdi.
Zacharia sonrasında The New York Times'a yaptığı açıklamada, Marine One helikopterinin gürültüsü nedeniyle soruyu yanlış anladığını ve kendisine hukuk fakültesinden sonra nerede olduğunun sorulduğunu sandığını söyledi.
Sınavı geçip geçmediğini netleştirmeyen Zacharia, televizyonda kendisini nasıl tanıtacağı konusunda Pepperdine Üniversitesi rektörüne danıştığını, rektörün "attorney" ve "esquire" unvanlarından uzak durmasını fakat "lawyer" ifadesini kullanabileceğini söylediğini savundu.
Daha sonra basına yazılı bir açıklama gönderen Zacharia, tüm uygun belgelerle uluslararası ticari işlemler hukuku alanında çalıştığını ifade etti.
Beyaz Saray ise sözcünün herhangi bir yerde baro sınavını geçip geçmediğine dair bir açıklama yapmadı.
Beyaz Saray İletişim Direktörü Steven Cheung sözcünün basın toplantısı performansını övdü. Kaliforniya Valisi Gavin Newsom'ın basın ofisi ise sosyal medya platformu X üzerinden Zacharia'nın durumuna ilişkin eleştirel bir paylaşım yaptı.
ZAHCARIA KİMDİR?
Zacharia'nın LinkedIn profilinde, Trump'ın Özel Görevler Özel Temsilcisi Ric Grenell tarafından kurulan muhafazakar Fix California grubunda "genel hukuk danışmanı" sıfatıyla uzaktan çalıştığı bilgisi yer alıyor.
Hukukçu Richard Painter, uzaktan çalışmanın baro üyeliği zorunluluğunu ortadan kaldırmadığını belirtti.
Profilinde 2011-2013 yıllarında Pekin merkezli Zhong Lun hukuk bürosunda çalıştığı da görülen Zacharia hakkında, Çin yasalarının yabancılara avukatlık ruhsatı tanımadığı ve yalnızca Çin vatandaşlarının bu unvanı alabildiği hatırlatıldı.
Göreve atanmadan önce Fox News ve Newsmax gibi kanallarda yorumculuk yapan, İç Güvenlik Bakanlığında sözcü yardımcılığı ve Truth Social platformunu işleten Trump Media and Technology Group'ta üst düzey iletişim danışmanlığı yürüten Zacharia'nın geçmiş sosyal medya paylaşımları da ortaya çıktı.
Silinen paylaşımlarında Elon Musk'ı öven, komplo teorilerine atıfta bulunan, gözaltı işlemlerine itiraz hakkını güvenceye alan "habeas corpus" hakkının askıya alınması çağrısı yapan ve aralarında John Podesta'nın da yer aldığı Demokrat figürlere yönelik mesnetsiz iddiaları paylaşan sözcünün, geçen yıl katıldığı bir yayında ise Çin yatırımları nedeniyle Musk'a yönelik şüphelerini dile getirdiği saptandı.