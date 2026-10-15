Trump'ın yeni sözcüsüyle ilgili tartışmalar sürüyor. "Avukatım" demişti, baro kaydı bulunamadı

Gözetim örgütü Campaign for Accountability (Hesap Verebilirlik Kampanyası), Zacharia'nın kendisini avukat olarak tanıtarak halkı yanılttığı ve eyalet yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle Kaliforniya Barosuna resmi şikayette bulundu.

Örgütün direktörü Michelle Kuppersmith, Kaliforniya'da ruhsat olmaksızın avukat unvanı kullanmanın suç teşkil ettiğini dile getirdi.

Eyalet yasaları uyarınca baroya aktif kaydı olmadan avukatlık yaptığını öne süren veya bu hakka sahip olduğunu iddia eden kişiler, 1000 dolara kadar para ve bir yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabiliyor.

Kaliforniya Barosu Sözcüsü, ne Kate Sharon Zacharia ne de evlilik öncesi soyadıyla Kate Sharon Black adına eyalette avukatlık ruhsatı kaydı bulunmadığını duyurdu.

Gizlilik yasaları nedeniyle bir kişinin sınava girip girmediğini değil, sadece sınavı geçip geçmediğini teyit edebildiklerini belirten baro sözcüsü, Zacharia hakkında açılmış resmi bir ceza davası olmadığını aktardı.

George W. Bush döneminde Beyaz Saray Baş Etik Avukatı olarak görev yapan Minnesota Üniversitesi Hukuk Profesörü Richard Painter ise hukuk diplomasına sahip olmakla avukatlık unvanı taşımak arasındaki farka dikkati çekerek, ruhsatsız biçimde bu unvanı kullanmanın en azından bir kabahat olduğunu vurguladı.