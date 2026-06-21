Trump'ın yenilenmesi için milyonlar harcadığı Lincoln Anıt Havuzu krizi devam ediyor
21.06.2026 14:32
ABD Başkanı Trump, Washington'daki Lincoln Anıtı Havuzu'nda tamamlanan 14,7 milyon dolarlık restorasyonun ardından yaşanan boya soyulması ve alg sorunlarından "vandalizmi" sorumlu tuttu.
ABD Başkanı Donald Trump cumartesi günü yaptığı açıklamada, Washington'daki Lincoln Anıtı Havuzu'nda yürütülen restorasyon çalışmalarının ardından, "vandalizm" olarak nitelendirdiği olaylar nedeniyle havuzdaki suyun büyük kısmının onarım amacıyla muhtemelen tahliye edileceğini belirtti.
Trump, kendi sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bugün yüklenici firmalarla bir araya geldik. Gerekli onarımları yapmak için suyun büyük bir kısmını boşaltmak zorunda kalabiliriz ancak bu çalışmaları mümkün olan en kısa sürede tamamlayacağız" ifadelerini kullandı.
Trump, olayla ilişkili olarak bazı şüphelilerin gözaltına alındığını iddia etti. Paylaşımında, "Güzel anıt havuzumuza yönelik utanç verici vandalizmle bağlantısı olan çok sayıda kişi daha gözaltına alındı" yazan Trump, havuzun içine aşındırıcı kimyasallar döküldüğü yönündeki iddialarına dair herhangi bir kanıt sunmadı.
Ayrıca Trump, vandalizm gerçekleşmeden önce restorasyon çalışmalarının "kusursuz işlediğini" savunarak, kimliği belirsiz sabotajcıları havuza "bıçak veya benzeri bir kesici aletle" müdahale ederek "250 fit uzunluğunda bir yarık" açmakla suçladı.
Konuya ilişkin olarak ABD Park Polisi, İçişleri Bakanlığı ve Columbia Bölgesi ABD Savcılığı yetkilileri, henüz açıklama yapmadı.
ESKİ OLİMPİYAT SPORCUSU GÖZALTINDA
Vandalizmle suçlanan kişilerden birinin eski olimpiyat sporcusu David Hearn olduğu bildirildi.
The Washington Post gazetesine konuşan 67 yaşındaki Hearn, 84 kilometrelik bisiklet turu sırasında Lincoln Anıtı'nda durarak havuzdaki yenileme çalışmalarını incelemek istediğini belirtti.
Havuzun dibinden kalkan mavi boyaya dokunmak için eğildiğini anlatan Hearn, bu sırada etrafının iki Ulusal Muhafız üyesi tarafından sarıldığını ve ABD Park Polisi ekiplerince "kamu malına zarar verme" suçlamasıyla gözaltına alındığını kaydetti.
Hearn, "Hiçbir şeyi tahrip etmedim, kırmadım ya da sökmedim. Ne olduğunu anlayamadan kelepçelendim. Sadece suda dalgalanan ve zaten soyulmuş olan boya parçasının ucunu tuttum. Parça halen havuzun tabanına bağlıydı, hiçbir şeyi söküp çıkarmadım" dedi.
Trump, 6 Haziran tarihinde havuzdaki 14,7 milyon dolarlık restorasyon projesinin tamamlandığını duyurmuştu. Ancak 610 metre uzunluğundaki havuzun "Amerikan bayrağı mavisi" rengine boyanmasının hemen ardından boyalar tabandan sökülerek soyulmaya başladı ve su yeşil renge büründü.
Birçok gözlemcinin kötü işçiliğe bağladığı bu aksaklıklar karşısında Trump herhangi bir sorumluluk üstlenmedi. Görevlilerin yeşile dönen suyu temizlemek ve alglerle mücadele etmek için havuza hidrojen peroksit döktüğü belirtildi.
Cuma günü olay yerinde bulunan bir AFP muhabiri, çalışanların sökülen mavi boya parçalarını ve yeşil algleri pompalayarak temizlemeye çalıştığını aktardı.
Ayrıca havuzun dibindeki yeşil tortuların üzerine "TRUMP" yazıldığı görüldü.
Trump ise cuma günkü paylaşımında alglerin yüzde 75'inin temizlendiğini ve sorunun yakında tamamen çözüleceğini öne sürerek, "Neyse ki hasar küçük bir bölgede ve önümüzdeki haftanın başlarında giderilmiş olacak" dedi.
KİMYASAL MÜDAHALE YENİ BİR ALG TÜRÜNÜ TETİKLEDİ
The Atlantic dergisi tarafından havuzdan alınan alg örnekleri üzerinde yapılan bilimsel incelemeler, temizlik için kullanılan hidrojen peroksitin farklı bir alg türünün üremesine yol açtığını ortaya koydu.
Kuzey Karolina Üniversitesi deniz ve çevre bilimleri profesörü Hans Paerl, havuza dökülen kimyasalın ardından yeni ve oldukça agresif bir yeşil alg türünün alanı tamamen kaplamaya başladığını açıkladı.
ABD medyasında yer alan haberlere göre, yaşanan bu aksaklıkların restorasyon bütçesine ne kadar ek maliyet getireceği henüz bilinmiyor.
Tarihi öneme sahip Lincoln Anıtı Havuzu, sivil haklar lideri Martin Luther King'in 1963 yılında yüz binlerce kişiye hitaben yaptığı ünlü "Bir Hayalim Var" konuşmasına ev sahipliği yapmıştı.
Bu restorasyon projesi, ABD'nin bu yaz 4 Temmuz'da kutlayacağı bağımsızlığın 250. yıl dönümü hazırlıkları kapsamında yürütülüyor.
Kariyerine babasının emlak şirketinde başlayan ve ikinci başkanlık döneminde çeşitli restorasyon projelerine önem veren Trump'ın başkent Washington'ı yeniden şekillendirme planları arasında, Beyaz Saray'ın Doğu Kanadı'nın yıkılarak yerine yeni bir balo salonu yapılması ve ülkenin savaş kurbanları ile önemli isimlerinin anıldığı Arlington Ulusal Mezarlığı yakınlarında büyük bir anıt kemer inşa edilmesi de yer alıyor.