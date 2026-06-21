Trump'ın yenilenmesi için milyonlar harcadığı Lincoln Anıt Havuzu krizi devam ediyor

ABD Başkanı Donald Trump cumartesi günü yaptığı açıklamada, Washington'daki Lincoln Anıtı Havuzu'nda yürütülen restorasyon çalışmalarının ardından, "vandalizm" olarak nitelendirdiği olaylar nedeniyle havuzdaki suyun büyük kısmının onarım amacıyla muhtemelen tahliye edileceğini belirtti.

Trump, kendi sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bugün yüklenici firmalarla bir araya geldik. Gerekli onarımları yapmak için suyun büyük bir kısmını boşaltmak zorunda kalabiliriz ancak bu çalışmaları mümkün olan en kısa sürede tamamlayacağız" ifadelerini kullandı.

Trump, olayla ilişkili olarak bazı şüphelilerin gözaltına alındığını iddia etti. Paylaşımında, "Güzel anıt havuzumuza yönelik utanç verici vandalizmle bağlantısı olan çok sayıda kişi daha gözaltına alındı" yazan Trump, havuzun içine aşındırıcı kimyasallar döküldüğü yönündeki iddialarına dair herhangi bir kanıt sunmadı.

Ayrıca Trump, vandalizm gerçekleşmeden önce restorasyon çalışmalarının "kusursuz işlediğini" savunarak, kimliği belirsiz sabotajcıları havuza "bıçak veya benzeri bir kesici aletle" müdahale ederek "250 fit uzunluğunda bir yarık" açmakla suçladı.

Konuya ilişkin olarak ABD Park Polisi, İçişleri Bakanlığı ve Columbia Bölgesi ABD Savcılığı yetkilileri, henüz açıklama yapmadı.