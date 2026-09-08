Trump'tan Kanadalı uçak devine rest

Bombardier ise Trump'ın açıklamasına ABD ekonomisine yaptığı katkıları vurgulayarak yanıt verdi.

Şirket, ABD'deki büyüyen faaliyetleri ve 47 eyalette yaklaşık 2 bin 800 Amerikan şirketinden oluşan tedarik zinciri aracılığıyla on binlerce kişiye istihdam sağladığını açıkladı.

Bombardier, “Amerikan havacılık sektörü ticaret ve ihracattan açık şekilde kazanç sağlıyor. Bombardier de bu sektöre güçlü katkı sağlıyor.” ifadelerini kullandı.

Şirket ayrıca uçaklarında motorlar ve aviyonik sistemler dahil birçok kritik Amerikan yapımı parçanın kullanıldığını belirtti.

Bombardier, bu yıl içinde Indiana eyaletinin Fort Wayne kentinde yeni bir tesis açmayı planladığını da hatırlattı.