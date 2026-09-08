Trump'tan Kanadalı uçak devine rest
08.09.2026 09:31
ABD Başkanı Donald Trump, Kanadalı uçak üreticisi Bombardier'i ülkedeki satışlarını engellemekle tehdit etti.
"BOMBARDIER ARTIK ABD'DE SATILMAYACAK"
ABD Başkanı Donald Trump, Kanada ile giderek büyüyen ticaret savaşında bu kez uçak üreticisi Bombardier'i hedef aldı. Trump, şirketin ABD'de uçak üretmemesi halinde ülkedeki satışlarını engellemekle tehdit etti.
Trump'ın çıkışı, Kanada'nın bugünden itibaren çeşitli ABD ürünlerine misilleme tarifeleri uygulamaya başlamasından hemen önce geldi.
Truth Social hesabından büyük harflerle “Bombardier artık ABD'de satılmayacak!” ifadelerini kullanan Trump, satışları nasıl engellemeyi planladığına ilişkin ayrıntı vermedi.
“AMERİKA'YA KUMBARA GİBİ DAVRANMAYI BIRAKIN”
Trump, ABD pazarına erişmek istiyorsa Bombardier'in üretimini de ülkede gerçekleştirmesi gerektiğini savundu.
“Pazarımızı istiyorlarsa burada üretim yapmalılar ve Amerika'ya bir ‘kumbara’ gibi davranmayı bırakmalılar.” diyen Trump, Kanada'nın Amerikan bankaları ve şirketlerinin ülkede faaliyet göstermesini engellediğini öne sürdü.
Trump, “O dönem bitti.” ifadelerini kullandı.
ABD pazarının Bombardier'in gelirlerinin yarısından fazlasını oluşturduğunu da belirten Trump'ın tehdidi, şirket açısından büyük önem taşıyor. Bombardier tarafından üretilen binlerce uçak halihazırda ABD'deki havayolu filolarında kullanılıyor.
BOMBARDIER'DEN YANIT
Bombardier ise Trump'ın açıklamasına ABD ekonomisine yaptığı katkıları vurgulayarak yanıt verdi.
Şirket, ABD'deki büyüyen faaliyetleri ve 47 eyalette yaklaşık 2 bin 800 Amerikan şirketinden oluşan tedarik zinciri aracılığıyla on binlerce kişiye istihdam sağladığını açıkladı.
Bombardier, “Amerikan havacılık sektörü ticaret ve ihracattan açık şekilde kazanç sağlıyor. Bombardier de bu sektöre güçlü katkı sağlıyor.” ifadelerini kullandı.
Şirket ayrıca uçaklarında motorlar ve aviyonik sistemler dahil birçok kritik Amerikan yapımı parçanın kullanıldığını belirtti.
Bombardier, bu yıl içinde Indiana eyaletinin Fort Wayne kentinde yeni bir tesis açmayı planladığını da hatırlattı.
DAHA ÖNCE YÜZDE 50 TARİFEYLE TEHDİT ETMİŞTİ
Trump, Bombardier şirketini ilk kez hedef almıyor.
ABD Başkanı ocak ayında Kanada'nın Amerikan üretimi yeni Gulfstream jet modellerine sertifika vermeyi reddettiğini öne sürerek Bombardier uçaklarının ABD'deki sertifikalarını iptal etmekle ve Kanada'dan gelen uçaklara yüzde 50 gümrük vergisi uygulamakla tehdit etmişti.
Söz konusu tehditler hayata geçirilmedi.
Bombardier uçakları halen ABD'de gerekli sertifikalara sahip ve şirket ABD'nin gümrük tarifelerinden muaf durumda.
Trump'ın yeni tehdidinin nasıl uygulanabileceği de belirsiz. ABD'de uçakların sertifikalandırılması veya sertifikalarının iptal edilmesi yetkisi doğrudan Beyaz Saray'a değil, Federal Havacılık İdaresi'ne ait.
ABD-KANADA TİCARET SAVAŞI BÜYÜYOR
Bombardier tartışması, Washington ile Ottawa arasındaki ticaret geriliminin hızla tırmandığı bir dönemde yaşandı.
Geçen ay ticaret görüşmelerinin çökmesinin ardından Trump yönetimi, hokey sopalarından çimentoya kadar uzanan yaklaşık 20 milyar dolarlık Kanada ürününe yüzde 50 gümrük vergisi getirdi.
Kanada ise buna karşılık yaklaşık aynı değerdeki ABD ürünlerine misilleme tarifeleri uygulayacağını açıkladı.
Bugün yürürlüğe girmesi planlanan yüzde 15, yüzde 25 ve yüzde 50 oranındaki vergiler; çelik ve alüminyum ürünlerinin yanı sıra peynir gibi süt ürünlerini de kapsıyor.