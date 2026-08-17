Trump'tan Pentagon'a Güney Kore ile tatbikatları azaltma talimatı

Trump uzun süredir Güney Kore ile yapılan askeri tatbikatları sonlandırmak ya da sınırlandırmak istiyor.

Trump aynı zamanda Güney Kore'de konuşlu 28 bin 500 ABD askerinin masraflarının paylaşılması ve bu birliklerin daha geniş bölgedeki güvenliği sağlama rolü konusunda da Seul ile anlaşmazlık yaşıyor.

Teknik olarak Güney Kore ile halen savaş halinde bulunan Kuzey Kore, ABD-Güney Kore tatbikatlarını rutin olarak bir işgal hazırlığı şeklinde nitelendirip kınıyor.

Pyongyang, 6 Ağustos'tan bu yana gerçekleştirdiği kısa menzilli balistik füze fırlatmasının ardından geçen hafta da doğu kıyısından Japon Denizi'ne doğru bir balistik füze ateşledi.

Stimson Center adlı düşünce kuruluşunun 38 North programı direktörü Jenny Town gönderdiği e-postada, "Bu adımın düzensiz niteliğinin Pyongyang'da pek bir etki yaratması beklenmese de bu karar, Trump'ın göreve döndüğünden bu yana sürekli istediği üzere Pyongyang ile diplomatik bir fırsat yaratmaya yönelik daha geniş bir çabanın parçası olabilir" değerlendirmesinde bulundu.

Trump ile Kim arasındaki ilişkiler yıllardır inişli çıkışlı bir seyir izliyor.

Trump bir dönem Kuzey Kore lideriyle "küçük roket adam" diyerek alay etmiş ve Pyongyang'ı "ateş ve gazap" ile tehdit etmişti.

Kim ise "akli dengesi bozuk ABD'li moruğu ateşle terbiye edeceğini" ileri sürmüştü.

İki lider buna karşın üç zirvede bir araya gelmiş ve Trump, Kim ile mektuplaşmalarının ardından "birbirimize aşık olduk" ifadesini kullanmıştı.

Fakat bu çabaların hiçbiri Kuzey Kore'nin nükleer silah veya balistik füze geliştirme faaliyetlerinde bir değişikliğe yol açmadı.

Trump pazar günü Kuzey Kore hakkında ılımlı ifadeler kullanırken Güney Kore'nin ABD ve İsrail'in İran ile yaşadığı çatışmadaki tutumuna da işaret etti.

Trump paylaşımında, "Birbiriyle pek ilgili olmasa da (?) geçenlerde Güney Kore Devlet Başkanı'na İran İslam Cumhuriyeti'nin nükleerden arındırılmasında bize katılmak isteyip istemediklerini sordum ve 'Hayır, teşekkürler!' dediler" ifadelerine yer verdi.