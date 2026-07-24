Tüm kalpleri fethetmişti. Fenomen maymun Punch 1 yaşına giriyor

Punch'ın ünü, Ichikawa Hayvanat Bahçesi'ne olan ilgiyi de büyük ölçüde artırdı.

Daha önce günde birkaç yüz ziyaretçiyi ağırlayan hayvanat bahçesi, artık hem Japonya'dan hem de yurt dışından gelen binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor.

Pazar günü kutlanacak ilk doğum günü öncesinde dünyanın dört bir yanından gönderilen yaklaşık 2 bin 500 doğum günü kartı ziyaretçiler için sergilenmeye başlandı.