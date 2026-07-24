Tüm kalpleri fethetmişti. Fenomen maymun Punch 1 yaşına giriyor
24.07.2026 12:51
Annesi tarafından reddedildikten sonra peluş oyuncağına sarılarak teselli bulan maymun Punch, bu pazar günü yaşına giriyor. Sevimli maymun için dünyanın dört bir yanından 2 bin 500 doğum günü kartı gönderildi.
PELUŞ OYUNCAĞIYLA MİLYONLARA ULAŞTI
Japonya'daki Ichikawa Hayvanat Bahçesi'nde yaşayan Japon maymun Punch, bir yaşına giriyor.
Doğumunun ardından annesi tarafından terk edilen ve diğer maymunlar tarafından da dışlanan Punch, peluş bir orangutana sarıldığı görüntülerle dünya çapında tanındı.
Hayvanat bahçesinin şubat ayında sosyal medyada paylaştığı videolar kısa sürede milyonlarca kişiye ulaştı. Punch'ın sürüye katılma çabaları #HangInTherePunch etiketiyle geniş bir hayran kitlesi oluşturdu.
ARTIK DİĞER MAYMUNLARLA OYNUYOR
Hayvanat bahçesi yetkilisi Takashi Yasunaga, Punch'ın sağlık durumunun iyi olduğunu ve artık diğer yavru maymunlarla daha fazla vakit geçirdiğini söyledi.
Yasunaga, "Peluş oyuncağına her geçen gün daha az ihtiyaç duyuyor. Diğer hayvanlarla iletişim kuruyor ve yavru maymunlarla oynuyor. Sürünün bir üyesi olarak kendi yerini oluşturmaya başladı." dedi.
HAYVANAT BAHÇESİNE ZİYARETÇİ AKINI
Punch'ın ünü, Ichikawa Hayvanat Bahçesi'ne olan ilgiyi de büyük ölçüde artırdı.
Daha önce günde birkaç yüz ziyaretçiyi ağırlayan hayvanat bahçesi, artık hem Japonya'dan hem de yurt dışından gelen binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor.
Pazar günü kutlanacak ilk doğum günü öncesinde dünyanın dört bir yanından gönderilen yaklaşık 2 bin 500 doğum günü kartı ziyaretçiler için sergilenmeye başlandı.
ŞÖHRETİ BAĞIŞ DA GETİRDİ
Punch'ın popülerliği sayesinde hayvanat bahçesi bağış kampanyası da başlattı.
Temmuz ortasına kadar yaklaşık 58 milyon yen (yaklaşık 350 bin dolar) bağış toplandığını açıklayan yetkililer, bu kaynakla hayvanat bahçesine yeni bir klima sistemi kurulduğunu bildirdi.
Yasunaga, "Punch'ın popülerliği sayesinde yalnızca kendisi değil, tüm maymun grubu ve hayvanat bahçesi daha iyi koşullara kavuştu." ifadelerini kullandı.
OLUMSUZ OLAYLAR DA YAŞANDI
Punch'ın ünü zaman zaman istenmeyen olayları da beraberinde getirdi.
Mayıs ayında iki Amerikalı YouTuber maymunların bulunduğu bölüme izinsiz girerken, geçen ay kimliği belirsiz bir kişinin hayvanlara lazer tuttuğu bildirildi.
Buna rağmen Punch'ın hikayesi, dünyanın dört bir yanındaki hayranlarından destek görmeye devam ediyor.