Tüm ülke yedinci kez karanlığa gömüldü. Küba'da neler oluyor?

Küba Enerji ve Maden Bakanlığı, ülke genelinde elektrik şebekesinde kesinti meydana geldiğini bildirdi.



Açıklamada, "Elektrik şebekesinde tam bir kesinti meydana gelmiştir. Sistemin yeniden devreye alınmasına yönelik protokoller uygulanmaya başlandı." ifadeleri kullanıldı.



Uluslararası kaynaklara göre yaklaşık 9 milyon nüfusa sahip Küba’da elektrik kesintisi nedeniyle ülke genelinde yaşam durma noktasına geldi.

BU SENE YAŞANAN YEDİNCİ KESİNTİ



Son olay, Küba’da 2026 yılı içinde yaşanan yedinci ülke çapındaki elektrik kesintisi olarak kayıtlara geçti.

Ülke mart ayında iki kez tam şebeke çöküşü yaşamış, temmuz ayında ise dokuz gün içinde üç büyük kesinti meydana gelmişti. Elektrik sistemi 3 Ağustos’ta bir kez daha devre dışı kalmış ve bu olay yılın altıncı ülke çapındaki kesintisi olarak açıklanmıştı.

Ulusal şebeke çalıştığı dönemlerde de üretimin talebi karşılayamaması nedeniyle Küba’nın birçok bölgesinde dönüşümlü kesintiler uygulanıyor. Milyonlarca kişi zaman zaman günün büyük bölümünü elektriksiz geçirirken su temini, ulaşım, iletişim ve gıdaların soğukta saklanması gibi temel ihtiyaçlar da kesintilerden etkileniyor.