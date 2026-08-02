Tuna Nehri'nin suyu çekildi. Macaristan tek nükleer santralini kapatıyor
02.08.2026 21:22
Aşırı sıcaklar ve beraberinde gelen kuraklık, Avrupa'da enerji krizini derinleştirdi. Macaristan, Tuna Nehri'nin suyu çekildiği için ülkenin tek nükleer enerji santralini kapatma kararı aldı.
TUNA NEHRİ'NDE SU SEVİYESİ REKOR SEVİYEDE DÜŞTÜ
Birbirini izleyen sıcak hava dalgası ve yağış azlığı Tuna'yı vurdu. Üzerinde taşımacılık da yapılan nehrin su seviye rekor düzeyde düştü.
Almanya'dan doğup 10 ülkeyi kat ederek Ukrayna'dan Karadeniz'e dökülen nehrin su seviyesinin önümüzdeki günlerde daha da düşmesi bekleniyor.
Enerji arzında nükleer güce önemli ölçüde bağımlı olan Macaristan'da kritik bir gelişme yaşandı. Macaristan Başbakanı Peter Magyar, bugün sosyal medya hesabı üzerinden görüntülü bir mesaj yayınlayarak, Orta Avrupa'yı etkisi altına alan kuraklık sonucu Tuna Nehri'nde su seviyesinde görülen rekor düşüş nedeniyle ülke elektriğinin yüzde 40'ını üreten Paks Nükleer Santralini kapatmak zorunda kalacaklarını açıkladı.
Magyar, Paks Nükleer Santrali'nin soğutma suyu ihtiyacını karşılayan Tuna Nehri'ndeki su seviyesinin düşmesi nedeniyle, halen faaliyette olan iki reaktörden birinde üretimin durdurulduğunu açıkladı.
Macar Başbakan, Paks Nükleer Santrali'nin soğutma suyu aldığı Tuna Nehri'ndeki su seviyesinin düşmesi nedeniyle, santralde hala faaliyette olan son iki reaktör ünitesinden birinde daha üretimin durdurulduğunu açıkladı. Magyar, "Bu şekilde 2 bin megavat kapasiteli santralin üretimi 240 megavata geriledi" dedi.
Macar lider, nehirde su seviyesinin bir santimetre daha gerilemesi halinde çalışan son ünitede de üretimin durdurulması gerekeceğini ifade ederek, "Paks Nükleer Santrali'nin 44 yıl sonra ilk kez muhtemelen bugün tamamen kapatılması gerekecek." dedi.
Bunun santralin tasarımcılarıyla işletmecilerin hiç ihtimal vermediği bir durum olduğunu belirten Peter Magyar, "Paks'taki elektrik üretimi geçici olarak tamamen duracak. Tuna'nın mevcut su seviyesi göz önüne alındığında, santralin tamamen kapatılmasının kaçınılmaz olduğunu vurgulamak gerekiyor." diye konuştu.
ELEKTRİĞİ BİLİNÇLİ KULLANMA ÇAĞRISI
Paks'ın devre dışı kalmasıyla ülkenin daha önce görülmemiş bir enerji kriziyle karşı karşıya kaldığını kaydeden Magyar, "Bizi en az beş kritik gün bekliyor. Paks Nükleer Santrali, yarın hiç elektrik üretmeyecek. Üstelik, sıcaklığın 40 dereceye ulaşacağı sıcak günler bizi bekliyor. Elektrik sistemimiz, kamu hizmetlerimiz ve elbette hepimiz çok büyük bir yükle karşı karşıya kalacağız." ifadelerini kullandı.
Magyar, vatandaşlardan özellikle tüketimin en yüksek olduğu 17.00-22.00 saatleri arasında elektriği bilinçli kullanma çağrısı yaptı. Macar lider, ülkede yüzlerce yerleşim yerinde de su kullanımına kısıtlamalar getirilmek zorunda kaldıklarını da duyurdu.
ELEKTRİK İTHAL EDİLECEK
Macaristan, enerji açığını elektrik ithal ederek tamamlayacak. İthal elektrik fiyatlarının artması nedeniyle Macaristan bütçesine 315 ila 630 milyon dolar ek yük getirmesi bekleniyor.
Elektrik tasarrufu için hükümet kamuda haftanın ilk üç günü evden çalışma kararı aldı.