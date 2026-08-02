Tuna Nehri'nin suyu çekildi. Macaristan tek nükleer santralini kapatıyor

Paks'ın devre dışı kalmasıyla ülkenin daha önce görülmemiş bir enerji kriziyle karşı karşıya kaldığını kaydeden Magyar, "Bizi en az beş kritik gün bekliyor. Paks Nükleer Santrali, yarın hiç elektrik üretmeyecek. Üstelik, sıcaklığın 40 dereceye ulaşacağı sıcak günler bizi bekliyor. Elektrik sistemimiz, kamu hizmetlerimiz ve elbette hepimiz çok büyük bir yükle karşı karşıya kalacağız." ifadelerini kullandı.



Magyar, vatandaşlardan özellikle tüketimin en yüksek olduğu 17.00-22.00 saatleri arasında elektriği bilinçli kullanma çağrısı yaptı. Macar lider, ülkede yüzlerce yerleşim yerinde de su kullanımına kısıtlamalar getirilmek zorunda kaldıklarını da duyurdu.