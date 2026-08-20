Tupac cinayeti davasında sanık avukatından alışılmadık savunma
20.08.2026 14:33
Hip-hop yıldızı Tupac Shakur'un 1996'daki cinayetini azmettirmekle suçlanan eski çete lideri Duane Davis'in davasında savunma makamı alışılmadık bir strateji izledi.
Hip-hop ikonu Tupac Shakur'un 1996 yılında Las Vegas Strip yakınlarında uğradığı ve uzun yıllar çözülemeyen silahlı saldırı sonucu öldürülmesini azmettirmekle suçlanan eski çete lideri Duane "Keffe D" Davis'in davasında savunma makamı sıra dışı bir stratejiye başvurdu.
Hakkındaki suçlamaları reddeden 63 yaşındaki sanığın avukatı, daha önce cinayetteki rolünü kamuoyu önünde dile getiren müvekkilinin sözlerinin ciddiye alınmaması gerektiğini savundu.
Polis, Davis'ten uzun süredir şüphelendiğini ancak gerekli delillere ancak sanığın medya mülakatlarında ve 2019 yılında yayımlanan kitabında yer alan ifadeleriyle ulaşıldığını açıklamıştı.
Davis bu beyanlarında, Shakur'a saldıran kişilerin bulunduğu Cadillac marka araçta yer aldığını ve silahı arka koltukta oturan şahıslara bizzat verdiğini ifade etmişti.
Shakur'un ölümünden 27 yıl sonra tutuklanan Davis, cinayet suçlamasıyla yargılanıyor.
Ceza davalarında sanıklar haklarındaki delillerin somut olgularla desteklenemediğini öne sürerken Davis'in avukatı Michael Sanft bu hafta başında yaptığı açılış konuşmasında bu yaklaşımı tersine çevirdi.
Sunumunda yalnızca "SAÇMALIK" kelimesinin yer aldığı bir slayt yansıtan Sanft jüriye, "Keffe D'nin mülakatlarında ya da kitabında söylediklerinin herhangi birini destekleyecek hangi somut delile sahipsiniz?" sorusunu yöneltti.
Avukat ve eski savcı Catherine Christian, bu stratejinin Davis için mümkün olan en iyi ve tek seçenek olduğunu belirtti.
Reuters'a konuşan Christian, bu tür bir savunmanın şöhret peşindeki çete üyelerine veya şarkı sözleri delil olarak gösterilen rapçilere yönelik davalarda zaman zaman uygulandığını kaydederek jürinin Davis'in anı kitabının satışlarını artırmak amacıyla asılsız hikayeler uydurduğuna ikna olabileceğini dile getirdi ve "Bu onun tek savunması ve iyi bir savunma" dedi.
Davayı takip eden savunma avukatı Neil Rockind ise kişinin kendi müvekkilini yalancı olarak nitelemesinin, jüriyi yeni anlatının doğru olduğuna ikna etme aşamasında risk barındırdığına dikkat çekerek "Bu da bir paradoks yaratıyor" değerlendirmesinde bulundu.
Shakur'un 1996'daki ölümü, rap tarihinde dönüm noktası oluşturmuş ve Doğu Yakası ile Batı Yakası sanatçıları arasındaki husumetle tanımlanan "gangsta rap" döneminde hip-hop kültürünün şiddet içeren imajını pekiştirmişti.
SİLAHI KİM TEMİN ETTİ?
Davis, kitabında, Shakur ve rap yapımcısı Marion "Suge" Knight'ın da aralarında bulunduğu kişilerin 7 Eylül 1996'da Las Vegas'taki MGM Grand kumarhanesinde yeğenini darbetmesi üzerine intikam almak istediğini yazmıştı.
Davis kitabında, "Yeğenime saldırmaları onlara bir şeyler yapmamız için bize nihai yeşil ışığı yaktı" ifadesine yer vermişti.
Davis anlatımında, aynı gece üç kişiyle birlikte beyaz bir Cadillac'ta bulunduğunu, arka koltuktaki iki kişiye bir silah verdiğini ve Shakur ile Knight'ın aracını bulduklarında bu kişilerden birinin ateş açtığını aktarmıştı.
Polis tetiği çeken kişinin kimliğini belirleyemese de silahı temin eden Davis'i eylemin "planlayıcısı" olarak nitelendirdi.
Nevada eyalet yasaları, tetiği bizzat çekmemiş olsa dahi suça iştirak eden kişinin cinayetle suçlanmasına olanak tanıyor.
Açılış konuşmasında savcıların veya bizzat Davis'in anlatımlarını destekleyecek yeterli kanıt bulunup bulunmadığını sorgulamalarını isteyen Sanft, jüriye şüpheyle yaklaşma çağrısı yaptı.
Yasalara göre Davis'in suçluluğunu makul şüphenin ötesinde kanıtlama yükümlülüğü savcılık makamına ait bulunurken mahkumiyet kararı için jürinin oybirliğine varması gerekiyor.
Sanıkların tanık kürsüsüne çıkarak çapraz sorguya açık hale gelmesi genel olarak riskli görülse de Davis'in bu tutum değişikliğini jüriye bizzat izah edebilmesinin tek yolunun ifade vermesi olabileceği belirtiliyor.
Rockind, köşeye sıkışan sanığın ifadesini neden değiştirdiğine yönelik savcılardan gelecek zorlayıcı sorularla karşılaşacağını belirterek "Bir tanığın kendi sarf ettiği sözlerle çelişmesi zordur ve burada bütün savunma stratejisi tam olarak bunun üzerine kurulmuş durumda" dedi.
Geniş yankı uyandıran ve altı haftaya kadar sürmesi beklenen duruşmaları Shakur'un yakınları da takip ediyor.
Aile üyeleri, yargılamanın nihayet olayın aydınlatılmasını sağlamasını umduklarını ifade ediyor.
Nihai kararı verecek olan jüri, Davis'in önceki anlatımlarının gerçek mi yoksa yeraltı dünyasına ait uydurma bir hikaye mi olduğuna hükmedecek.