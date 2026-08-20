Tupac cinayeti davasında sanık avukatından alışılmadık savunma

Ceza davalarında sanıklar haklarındaki delillerin somut olgularla desteklenemediğini öne sürerken Davis'in avukatı Michael Sanft bu hafta başında yaptığı açılış konuşmasında bu yaklaşımı tersine çevirdi.

Sunumunda yalnızca "SAÇMALIK" kelimesinin yer aldığı bir slayt yansıtan Sanft jüriye, "Keffe D'nin mülakatlarında ya da kitabında söylediklerinin herhangi birini destekleyecek hangi somut delile sahipsiniz?" sorusunu yöneltti.

Avukat ve eski savcı Catherine Christian, bu stratejinin Davis için mümkün olan en iyi ve tek seçenek olduğunu belirtti.

Reuters'a konuşan Christian, bu tür bir savunmanın şöhret peşindeki çete üyelerine veya şarkı sözleri delil olarak gösterilen rapçilere yönelik davalarda zaman zaman uygulandığını kaydederek jürinin Davis'in anı kitabının satışlarını artırmak amacıyla asılsız hikayeler uydurduğuna ikna olabileceğini dile getirdi ve "Bu onun tek savunması ve iyi bir savunma" dedi.

Davayı takip eden savunma avukatı Neil Rockind ise kişinin kendi müvekkilini yalancı olarak nitelemesinin, jüriyi yeni anlatının doğru olduğuna ikna etme aşamasında risk barındırdığına dikkat çekerek "Bu da bir paradoks yaratıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Shakur'un 1996'daki ölümü, rap tarihinde dönüm noktası oluşturmuş ve Doğu Yakası ile Batı Yakası sanatçıları arasındaki husumetle tanımlanan "gangsta rap" döneminde hip-hop kültürünün şiddet içeren imajını pekiştirmişti.