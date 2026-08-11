Tupac Shakur cinayetinde kritik dava 30 yıl sonra başladı. ''Diddy''nin adı da dosyada geçiyor

Savcılık, Davis'in Tupac Shakur'a ateş eden kişi olduğunu öne sürmüyor.

Bu nedenle dava, Shakur'u kimin vurduğu sorusuna kesin bir yanıt vermeyebilir.

Savcılar bunun yerine Davis'in saldırıyla sonuçlanan kararları aldığı ve cinayette kullanılan silahı sağladığı tezini kanıtlamaya çalışacak.

Davis, ortak yazarı olduğu "Compton Street Legends" kitabında saldırı gecesini ayrıntılı biçimde anlatmıştı.

Kitapta Davis'in bir tanıdığından tabanca aldığı ve silahı Cadillac'ın arka koltuğuna attığı belirtilirken, ölümcül ateşi kimin açtığına ilişkin bir isim verilmiyor.

Davis'in yeğeni Orlando "Baby Lane" Anderson uzun yıllar boyunca Tupac'a ateş eden başlıca şüpheli olarak gösterilmiş ancak hakkında hiçbir zaman dava açılmamıştı.

Anderson, Tupac'ın ölümünden iki yıl sonra Compton'da yaşanan başka bir çete çatışmasında öldürüldü.

O gece araçta Davis ve Anderson'ın yanı sıra Deandrae "Freaky" Smith ile Terry "Bubble Up" Brown da bulunuyordu. Her iki isim de daha sonra hayatını kaybetti.

35 İLA 45 TANIK DİNLENEBİLİR

Savcılığın dava kapsamında 35 ila 45 arasında tanık çağırması bekleniyor.

Tanıklar arasında Tupac'ı saldırıdan hemen önce gören kişiler, Shakur ve Davis'in çevresinde bulunan isimler ile Shakur'un aile üyeleri yer alıyor.

Eski Las Vegas Belediye Başkanı Oscar Goodman da olası tanıklar listesinde bulunuyor.

Savcılığın dinlemeyi planladığı isimlerden biri de South Side Crips ile bağlantılı Denvonta Lee.

Lee, daha önce büyük jüriye verdiği ifadede dönemin rakip çeteleri Crips ve Mob Piru'nun müzik sektöründeki Death Row Records ile Bad Boy Records arasındaki rekabetle bağlantılı olduğunu anlatmıştı.

Lee olay gecesi saldırı yerinde bulunmadı.

Buna karşın Lee, Orlando Anderson'ın ateş etmek için uygun pozisyona sahip olmadığını, bu nedenle silahı Deandrae Smith'in alarak ateş ettiğini öne sürdü.

Lee ayrıca saldırının yönetiminde Davis'in bulunduğunu ve silahı önce Anderson'a verdiğini, Anderson'ın da Smith'e aktardığını iddia etti.

Davis'in avukatlarının ise aralarında yanlış itiraflar ve baskıcı sorgulama yöntemleri konusunda uzman bir kişinin de bulunduğu az sayıda tanık çağırması bekleniyor.