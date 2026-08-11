Tupac Shakur cinayetinde kritik dava 30 yıl sonra başladı. ''Diddy''nin adı da dosyada geçiyor
11.08.2026 02:29
Son Güncelleme: 11.08.2026 02:34
ABD'li rapçi Tupac Shakur'un 1996 yılında Las Vegas'ta öldürülmesinin üzerinden yaklaşık 30 yıl geçerken, cinayeti planlamakla suçlanan eski çete lideri Duane "Keffe D" Davis'in yargılanmasına başlandı.
Hip-hop tarihinin en önemli isimlerinden biri kabul edilen Shakur'un öldürülmesi, aradan geçen yıllara rağmen müzik dünyasının en büyük faili meçhul vakalarından biri olmayı sürdürüyor.
63 yaşındaki Duane "Keffe D" Davis, Shakur'un ölümüne ilişkin "bir suç örgütünü desteklemek, geliştirmek veya suç örgütüne yardım etmek amacıyla ölümcül silahla cinayet" suçlamasını reddediyor.
Davis, olayın yaşandığı dönemde California'daki South Side Compton Crips çetesinin liderlerinden biriydi.
Las Vegas'taki mahkemede pazartesi günü jüri seçimiyle başlayan duruşmaya Tupac Shakur'un ailesinden isimler de katıldı. Jüri seçiminin hafta boyunca devam edebileceği belirtiliyor.
Shakur'un kuzeni Kendrick Lesane, cinayetle bağlantısı bulunan herkesin cezalandırılması gerektiğini söyledi.
25 YAŞINDA ÖLDÜRÜLDÜ
Ölümünün üzerinden yaklaşık 30 yıl geçmesine rağmen Tupac Shakur, hip-hop kültürünün en etkili isimlerinden biri olarak kabul ediliyor.
Shakur öldürüldüğünde yalnızca 25 yaşındaydı. Dördüncü solo albümünün satışları o dönem 5 milyon kopyaya ulaşmıştı.
Ünlü rapçi, 7 Eylül 1996 gecesi müzik yapımcısı Marion "Suge" Knight ile birlikte bir BMW'de seyahat ediyordu.
Araç kırmızı ışıkta durduğu sırada yanlarına beyaz bir Cadillac yaklaştı. Yolcu koltuğunda bulunan Shakur'a birden fazla kez ateş edildi.
Suge Knight saldırıdan sağ kurtulurken, Shakur altı gün sonra hayatını kaybetti.
Cinayet soruşturması uzun yıllar sonuçsuz kaldı.
Ancak Duane Davis'in kamuoyuna yaptığı açıklamalar ve 2019 yılında yayımlanan "Compton Street Legends" adlı anı kitabındaki anlatımları soruşturmayı yeniden gündeme taşıdı.
Davis 2023 yılında gözaltına alınarak tutuklandı.
Clark County Bölge Mahkemesi'ndeki davada Nevada Yargıcı Carli Kierny, yaklaşık bir ay sürmesi planlanan yargılama öncesinde 75 kişilik jüri aday grubunu değerlendirmeye başladı.
Adaylara sağlık durumları, dil engelleri ve davada görev yapmalarına engel olabilecek çıkar çatışmalarının yanı sıra çetelerle bağlantıları bulunup bulunmadığı ve Tupac Shakur'un müziklerini dinleyip dinlemedikleri de soruldu.
SAVCILIK: DAVİS CİNAYETİ ORGANİZE ETTİ
Savcılık, Davis'in Tupac Shakur'a ateş eden kişi olduğunu öne sürmüyor.
Bu nedenle dava, Shakur'u kimin vurduğu sorusuna kesin bir yanıt vermeyebilir.
Savcılar bunun yerine Davis'in saldırıyla sonuçlanan kararları aldığı ve cinayette kullanılan silahı sağladığı tezini kanıtlamaya çalışacak.
Davis, ortak yazarı olduğu "Compton Street Legends" kitabında saldırı gecesini ayrıntılı biçimde anlatmıştı.
Kitapta Davis'in bir tanıdığından tabanca aldığı ve silahı Cadillac'ın arka koltuğuna attığı belirtilirken, ölümcül ateşi kimin açtığına ilişkin bir isim verilmiyor.
Davis'in yeğeni Orlando "Baby Lane" Anderson uzun yıllar boyunca Tupac'a ateş eden başlıca şüpheli olarak gösterilmiş ancak hakkında hiçbir zaman dava açılmamıştı.
Anderson, Tupac'ın ölümünden iki yıl sonra Compton'da yaşanan başka bir çete çatışmasında öldürüldü.
O gece araçta Davis ve Anderson'ın yanı sıra Deandrae "Freaky" Smith ile Terry "Bubble Up" Brown da bulunuyordu. Her iki isim de daha sonra hayatını kaybetti.
35 İLA 45 TANIK DİNLENEBİLİR
Savcılığın dava kapsamında 35 ila 45 arasında tanık çağırması bekleniyor.
Tanıklar arasında Tupac'ı saldırıdan hemen önce gören kişiler, Shakur ve Davis'in çevresinde bulunan isimler ile Shakur'un aile üyeleri yer alıyor.
Eski Las Vegas Belediye Başkanı Oscar Goodman da olası tanıklar listesinde bulunuyor.
Savcılığın dinlemeyi planladığı isimlerden biri de South Side Crips ile bağlantılı Denvonta Lee.
Lee, daha önce büyük jüriye verdiği ifadede dönemin rakip çeteleri Crips ve Mob Piru'nun müzik sektöründeki Death Row Records ile Bad Boy Records arasındaki rekabetle bağlantılı olduğunu anlatmıştı.
Lee olay gecesi saldırı yerinde bulunmadı.
Buna karşın Lee, Orlando Anderson'ın ateş etmek için uygun pozisyona sahip olmadığını, bu nedenle silahı Deandrae Smith'in alarak ateş ettiğini öne sürdü.
Lee ayrıca saldırının yönetiminde Davis'in bulunduğunu ve silahı önce Anderson'a verdiğini, Anderson'ın da Smith'e aktardığını iddia etti.
Davis'in avukatlarının ise aralarında yanlış itiraflar ve baskıcı sorgulama yöntemleri konusunda uzman bir kişinin de bulunduğu az sayıda tanık çağırması bekleniyor.
DIDDY'NİN ADI DA DOSYADA GEÇİYOR
Cinayetin yaşandığı gece Tupac ile aynı araçta bulunan Suge Knight da olası tanıklar arasında.
Knight, 2015 yılında bir Comptonlı iş insanını aracıyla ezerek öldürmesi nedeniyle aldığı 28 yıllık hapis cezasını çekiyor.
Daha önce Davis'in davasında ifade vermeyeceğini açıklayan Knight, saldırı gecesi iki araçtan birinde bulunan ve hala hayatta olan tek diğer görgü tanığı olması nedeniyle davanın kritik isimlerinden biri olarak görülüyor.
Davis'in avukatı Michael Sanft, Knight'ın ifade vermesi halinde savunma açısından önemli bir tanık olabileceğini söyledi.
COMBS TANIK LİSTESİNDE DEĞİL
Dava nedeniyle Sean "Diddy" Combs'un da adı yeniden gündeme geldi ancak Combs tanık listesinde yer almıyor.
Davis, kitabında Combs'un Suge Knight ile Tupac Shakur'un öldürülmesini istediğini ve bunun için kendisine para teklif ettiğini öne sürmüştü.
Combs ise yıllardır Tupac Shakur cinayetiyle herhangi bir bağlantısı bulunduğu yönündeki iddiaları reddediyor.
Combs, şu anda fuhuşla bağlantılı suçlardan aldığı dört yıllık hapis cezasını New Jersey'de çekiyor.