Tupac Shakur'u kim öldürdü? 30 yıldır çözülemeyen davada tarihi karar

Tupac Shakur, kariyerinin zirvesindeyken 7 Eylül 1996'da Las Vegas'ta düzenlenen silahlı saldırıda vuruldu.

Ağır yaralanan 25 yaşındaki rapçi, günler sonra hayatını kaybetti.

Dünya çapında 75 milyondan fazla albüm satan Shakur'un öldürülmesi, yaklaşık 30 yıl boyunca ABD'nin en çok konuşulan çözülememiş cinayetlerinden biri olarak kaldı ve olayla ilgili sayısız komplo teorisi ortaya atıldı.

Cinayet, ABD'deki Doğu Yakası ve Batı Yakası rap sahneleri arasındaki rekabetin yoğunlaştığı, aynı zamanda Bloods ve Crips çeteleri arasındaki çatışmaların hip-hop dünyasına da yansıdığı bir dönemde işlendi.