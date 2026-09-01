Tupac Shakur'u kim öldürdü? 30 yıldır çözülemeyen davada tarihi karar
01.09.2026 09:47
Rap müziğin efsane isimlerinden Tupac Shakur'un 1996'da öldürülmesine ilişkin davada 30 yıl sonra ilk kez mahkumiyet kararı çıktı.
ESKİ ÇETE LİDERİ SUÇLU BULUNDU
Rap müziğin efsane isimlerinden Tupac Shakur'un 1996 yılında Las Vegas'ta öldürülmesine ilişkin yaklaşık 30 yıldır çözülemeyen davada tarihi bir karar çıktı.
Eski çete lideri Duane “Keffe D” Davis, Shakur'un ölümüne yol açan silahlı saldırıyı organize etmekten suçlu bulundu. Karar, ABD'nin en ünlü faili meçhul cinayetlerinden biri olarak görülen dosyada verilen ilk mahkumiyet oldu.
Las Vegas'taki jüri, 63 yaşındaki Davis'i “ölümcül silahla işlenen cinayet” suçundan suçlu buldu.
Siyah takım elbiseyle duruşmaya katılan Davis, karar okunurken tepkisiz kaldı. Daha sonra karara itiraz edeceğini söyledi.
Mahkeme salonunda bulunan Shakur'un yakınları ise kararın ardından birbirlerine sarıldı ve gözyaşlarına hakim olamadı.
25 YAŞINDA ÖLDÜRÜLDÜ
Tupac Shakur, kariyerinin zirvesindeyken 7 Eylül 1996'da Las Vegas'ta düzenlenen silahlı saldırıda vuruldu.
Ağır yaralanan 25 yaşındaki rapçi, günler sonra hayatını kaybetti.
Dünya çapında 75 milyondan fazla albüm satan Shakur'un öldürülmesi, yaklaşık 30 yıl boyunca ABD'nin en çok konuşulan çözülememiş cinayetlerinden biri olarak kaldı ve olayla ilgili sayısız komplo teorisi ortaya atıldı.
Cinayet, ABD'deki Doğu Yakası ve Batı Yakası rap sahneleri arasındaki rekabetin yoğunlaştığı, aynı zamanda Bloods ve Crips çeteleri arasındaki çatışmaların hip-hop dünyasına da yansıdığı bir dönemde işlendi.
SAVCILIK: TETİĞİ ÇEKMEDİ AMA EMRİ VERDİ
Savcılara göre South Side Compton Crips çetesinin eski liderlerinden Davis, Shakur'u öldüren silahı bizzat ateşlemedi.
Ancak savcılık, saldırının Davis tarafından organize edildiğini ve cinayette kullanılan silahı yeğeni Orlando Anderson'a onun verdiğini savundu.
İddiaya göre Anderson, Tupac Shakur ve beraberindeki kişilerle saldırıdan yalnızca birkaç saat önce Las Vegas'ta kavga etmişti.
Savcılar, Davis'in bu kavganın intikamını almak amacıyla Shakur'un öldürülmesi emrini verdiğini öne sürdü.
KENDİ SÖZLERİ DAVANIN EN ÖNEMLİ DELİLİ OLDU
Davis'in yıllar boyunca yaptığı açıklamalar, davanın en önemli delilleri arasında yer aldı.
Davis, Shakur'un öldürüldüğü gece saldırganların bulunduğu beyaz Cadillac'ın içinde olduğunu birçok kez kamuoyu önünde kabul etmişti.
2008 yılında rapçi Notorious B.I.G.'nin ölümüyle bağlantılı gizli bir polis görüşmesinde de Tupac cinayetindeki rolüne ilişkin açıklamalarda bulundu.
Davis daha sonra 2019'da yayımlanan “Compton Street Legend” adlı anı kitabında olayla ilgili daha fazla ayrıntı anlattı.
Ancak kitapta ve medya röportajlarında yaptığı açıklamalar, daha önce yetkililerle yaptığı ve hakkında suçlama yöneltilmesini engelleyen koruma anlaşmasının geçerliliğini yitirmesine yol açtı.
Mahkeme de Davis'in polis görüşmesindeki ifadelerinin cinayet davasında delil olarak kullanılabileceğine hükmetti.
SAVUNMA: KİTAP SATMAK İÇİN UYDURDU
Davis'in avukatları ise müvekkillerinin geçmişte yaptığı açıklamaların gerçeği yansıtmadığını savundu.
Savunmaya göre Davis, kitap satmak ve para kazanmak amacıyla rolünü abartmış, gerçekte yaşanmayan hikayeler anlatmıştı.
Avukatı Michael Sanft, kapanış konuşmasında Davis'in ifadelerinin güvenilir olmadığını savunarak jüriye, “Ortada kanıt yok.” dedi.
Ancak savunmanın bu argümanı jüriyi ikna etmedi.
JÜRİ SAATLER İÇİNDE KARAR VERDİ
Davanın pazartesi günü jüriye teslim edilmesinin ardından kararın çıkması yalnızca birkaç saat sürdü.
Jüri, Duane “Keffe D” Davis'i Tupac Shakur'un öldürülmesini organize etmekten suçlu buldu.
Kararın ardından mahkeme önünde bekleyen Tupac hayranları gözyaşları içinde sonucu kutladı. Shakur'un kız kardeşi ise mahkeme salonunda savcılardan birine sarıldı.
Clark County Bölge Mahkemesi Yargıcı Carli Kierny, Davis'in cezasının 13 Ekim'de açıklanacağını duyurdu.
Davis ise duruşma sona ermeden önce karara itiraz etmek istediğini belirtti. Yargıç, temyiz sürecinin cezanın açıklanmasının ardından başlatılabileceğini söyledi.
Böylece hip-hop tarihinin en çok tartışılan cinayetlerinden biri olan Tupac Shakur dosyasında, yaklaşık 30 yıl sonra ilk kez bir kişi suçlu bulunmuş oldu.