Türk doktor NASA'da bir ilk için çalışıyor

Türk hekim ayrıca uzaya yapılan ilk sivil uçuş olan “Inspiration4” da uzay uçuşlarının kadın ve erkek vücudunda yaptığı farklı biyolojik etkileri araştırarak, hormon ve bağışıklık sistemindeki değişiklikleri haritalandırdı.

Bu yıl içinde gerçekleştirilecek olan ve tamamı kadınlardan oluşan astronot ekibinin uzay uçuşu öncesi ve sonrası sağlık durumlarını inceleyecek.