Türk doktor NASA'da bir ilk için çalışıyor
23.06.2026 10:26
Son Güncelleme: 23.06.2026 10:28
Gelecekte uzayda doğacak ilk bebeğin hikayesinde bir Türk doktorun emeği olacak. Doç. Dr. Begüm Mathyk, NASA ile yürütülen çalışmalarda önemli rol üstleniyor.
South Florida Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nde görev yapan ve NASA OSDR Kadın Üreme Analizi Çalışma Grubu Başkanlığı'nı yürüten Doç. Dr. Begüm Mathyk, uzay yolculuğuna çıkacak kadın astronotların sağlığını korumak için çalışıyor. Ayrıca “Uzayda bebek doğabilir mi?” sorusuna yanıt arıyor.
Türkiye gazetesinde yer alan habere göre Doç. Dr. Mathyk, bu yıl ilk kez düzenlenecek olan dev uzay konferanslarında konuşmacı olarak Türkiye'ye gelmeye hazırlanıyor.
Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ile yürütülen çalışmalarda ve ABD’de NIH (Ulusal Sağlık Enstitüleri) tarafından desteklenen uzay biyolojisi projelerinde görev alan Doç. Dr. Begüm Mathyk, bu arada tıp tarihine geçecek bir başarıya imza attı.
Dünyada ilk kez yer çekimsiz uzay analoğu bir ortamda jinekolojik ultrason muayenesi gerçekleştirdi.
Amerikan Kadın Doğum ve Jinekoloji Derneği’nin resmi dergisinde de yayımlanan bu çalışma, gelecekteki uzun süreli uzay görevlerinde teşhis ve tedavi süreçleri için devrim niteliğinde bir adım olarak kabul ediliyor.
Türk hekim ayrıca uzaya yapılan ilk sivil uçuş olan “Inspiration4” da uzay uçuşlarının kadın ve erkek vücudunda yaptığı farklı biyolojik etkileri araştırarak, hormon ve bağışıklık sistemindeki değişiklikleri haritalandırdı.
Bu yıl içinde gerçekleştirilecek olan ve tamamı kadınlardan oluşan astronot ekibinin uzay uçuşu öncesi ve sonrası sağlık durumlarını inceleyecek.
Doç. Dr. Begüm Mathyk, “Peki, mevcut araştırmalarınıza göre uzayda hamile kalmak ve çocuk doğurmak mümkün mü? Gelecekte ‘uzay doğumlu’ bebekler görecek miyiz?” sorusunu ise şöyle yanıtlıyor:
“Bugün için bu sorunun kesin bir cevabı yok. Uzayda gebelik, fetal gelişim ve doğum konusunda çok sınırlı bilgiye sahibiz. Uzayda üreyen balıklar var fakat insan biyolojisi çok daha kompleks.
Ancak ilerleyen yıllarda yapılacak araştırmalarla bu soruların cevaplarını daha iyi anlayacağız. Uzun vadede uzayda doğan insanların olması teorik olarak mümkün görünse de henüz bilimsel olarak cevaplanması gereken çok sayıda soru var.”