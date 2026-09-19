Dünyanın en iyileri açıklandı. Türk Hava Yolları devleri geçti, ilk sıralara yükseldi

Qatar Airways, Orta Doğu'nun en iyi havayolu seçilirken en iyi business class, uçak içi Wi-Fi ve business class lounge kategorilerinde de ödüle uzandı. Cathay Pacific ise kabin ekibi ve first class lounge kategorilerinde öne çıktı.

Air France en iyi first class, EVA Air ise en iyi premium ekonomi ödülünü kazandı.