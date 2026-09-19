Dünyanın en iyileri açıklandı. Türk Hava Yolları devleri geçti, ilk sıralara yükseldi
19.09.2026 09:40
Son Güncelleme: 19.09.2026 09:42
Havacılık sektörünün en prestijli ödüllerinden Skytrax Dünya Havayolu Ödülleri'nde 2026'nın en iyileri belli oldu. Türk Hava Yolları listenin üst sıralarına yerleşerek devleri geride bıraktı.
HAVACILIĞIN OSCAR ÖDÜLLERİ
Havacılık sektörünün "Oscarları" olarak anılan Skytrax Dünya Havayolu Ödülleri sahiplerini buldu.
2026'nın dünyanın en iyi havayolu şirketi Singapore Airlines seçilirken, Türk Hava Yolları (THY) dünya sıralamasında beşinci, Avrupa'da ise birinci oldu.
İngiltere merkezli havacılık danışmanlığı şirketi Skytrax tarafından düzenlenen ödüller, Londra'daki Langham Hotel'de gerçekleştirilen törenle açıklandı. Sonuçlar, dünya genelindeki yolcuların katıldığı müşteri memnuniyeti araştırmasına göre belirlendi.
SINGAPORE AIRLINES ZİRVEYİ GERİ ALDI
Singapore Airlines, ödüllerin 25 yıllık tarihinde altıncı kez dünyanın en iyi havayolu unvanını elde etti. Şirket daha önce 2023 ve 2018 yıllarında da zirvede yer almıştı.
Singapore Airlines genel sıralamadaki birinciliğinin yanı sıra ekonomi sınıfı ve ekonomi sınıfı ikram hizmetlerinde de ödül aldı.
Geçen yılın birincisi Qatar Airways ise bu kez ikinci sıraya geriledi. Onu Cathay Pacific Airways ve Japonya merkezli All Nippon Airways (ANA) takip etti.
TÜRK HAVA YOLLARI DEVLERİ GERİDE BIRAKTI
Listenin beşinci sırasında Türk Hava Yolları yer aldı. THY böylece Qatar Airways, Cathay Pacific ve ANA'nın ardından dünyanın en yüksek puan alan havayollarından biri olurken, Avrupa'nın en iyi havayolu şirketi unvanını da aldı.
THY'nin hemen ardından Dubai merkezli Emirates altıncı sıraya yerleşti.
İlk 10'da ayrıca Air France, Hainan Airlines, Japan Airlines ve Korean Air bulunuyor.
AVRUPA'NIN EN İYİSİ THY
Bölgesel değerlendirmelerde Türk Hava Yolları Avrupa'nın en iyi havayolu seçildi. Asya'da Bangkok Airways, Afrika'da Ethiopian Airlines, Güney Amerika'da LATAM ve Kuzey Amerika'da Air Canada ilk sırayı aldı.
Düşük maliyetli havayollarında ise AirAsia zirveye yerleşti. Şirketi Scoot, Vueling, Eurowings ve Iberia Express takip etti.
İŞTE DÜNYANIN EN İYİLERİ
Skytrax'ın 2026 sıralaması şöyle:
- Singapore Airlines
- Qatar Airways
- Cathay Pacific Airways
- All Nippon Airways
- Turkish Airlines
- Emirates
- Air France
- Hainan Airlines
- Japan Airlines
- Korean Air
- EVA Air
- Qantas Airways
- STARLUX Airlines
- Lufthansa
- Saudi Arabian Airlines
- Iberia
- Air Canada
- Virgin Atlantic
- Swiss International Air Lines
- Thai Airways
FARKLI DALLARDA DA ÖDÜLLER VERİLDİ
Qatar Airways, Orta Doğu'nun en iyi havayolu seçilirken en iyi business class, uçak içi Wi-Fi ve business class lounge kategorilerinde de ödüle uzandı. Cathay Pacific ise kabin ekibi ve first class lounge kategorilerinde öne çıktı.
Air France en iyi first class, EVA Air ise en iyi premium ekonomi ödülünü kazandı.