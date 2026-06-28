Türk kurtarma ekipleri Venezuela’ya ulaştı

Bahtiyar, "Sadece personel ve malzeme değil, Türk halkının yardımseverliğini, dostluğunu ve Venezuela halkına yaşamış olduğu bu depremden dolayı geçmiş olsun dileklerini getirdik. Doğal afetlerde mesafe çok önemli değil, çok uzun yoldan geldik ama bu önemli değil. Bu durumlarda dünyanın neresinde olursa olsun yardım isteyen tüm dünya insanlarına ve canlılarına tugay olarak yardım etmeye hazırız." diye konuştu.