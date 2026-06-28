Türk kurtarma ekipleri Venezuela’ya ulaştı
28.06.2026 04:12
Türkiye’den yola çıkan arama kurtarma ekipleri, 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki iki depremle sarsılan Venezuela’ya ulaştı.
24 Haziran'daki 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki büyük depremin büyük yıkım yarattığı Venezuela'da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Can kaybının bin 430'a yükseldiği, Birleşmiş Milletler verilerine göre 50 binden fazla kişinin hala kayıp olduğu ülkede ekipler enkaz altında kalanlara ulaşmak için zamanla yarışıyor.
Türkiye’den yola çıkan arama kurtarma ekipleri de Venezuela’ya ulaştı. İki askeri nakliye uçağıyla başkent Caracas’taki Simon Bolivar Havalimanı’na ulaşan ekipleri Türkiye’nin Caracas Büyükelçisi Naci Aydan Karamanoğlu karşıladı.
"TÜRK HALKININ YARDIMSEVERLİĞİNİ GETİRDİK"
Arama-kurtarma ekiplerinin başındaki Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugayı Komutanı Tuğgeneral Mehmet Bahtiyar, tam donanımlı bir arama bir kurtarma birliğiyle 4 arama kurtarma köpeğiyle Venezuela’ya geldiklerini söyledi.
Bahtiyar, "Sadece personel ve malzeme değil, Türk halkının yardımseverliğini, dostluğunu ve Venezuela halkına yaşamış olduğu bu depremden dolayı geçmiş olsun dileklerini getirdik. Doğal afetlerde mesafe çok önemli değil, çok uzun yoldan geldik ama bu önemli değil. Bu durumlarda dünyanın neresinde olursa olsun yardım isteyen tüm dünya insanlarına ve canlılarına tugay olarak yardım etmeye hazırız." diye konuştu.
"24 SAAT KESİNTİSİZ ÇALIŞACAĞIZ"
AFAD Denizli İl Müdür Yardımcısı Haluk Önay Erten ise "Türkiye Cumhuriyeti devleti adına buraya gelmiş bulunuyoruz. AFAD, BM’ye akredite edilmiş ağır seviyede bir ekiple bölgeye geldi." dedi.
Erten, "Bölgede 24 saat esasına uygun olarak kesintisiz arama ve kurtarma çalışmaları yapacağız. Aynı zamanda ekibimizin bünyesinde Sağlık Bakanlığından UMKE ekiplerimiz var. Enkazdan çıkan kazazedelerin ilk tıbbi müdahalelerini yapacaklar. Bununla beraber, enkaz haricinde afetten etkilenen insanların normal hayata dönme çabaları için Türk Kızılay'dan da 2 temsilcimiz var. Bu şekilde çalışmalarımızı yürüteceğiz." ifadelerini kullandı.
Büyükelçi Karamanoğlu ise Venezuela makamlarının da arama kurtarma ekiplerinin gelişine teşekkür ettiğini aktardı, "Ben buradan devletimizin, bütün kurumlarına özellikle Milli Savunma Bakanlığımıza, Sağlık Bakanlığımıza, AFAD’a aynı şekilde Kızılaya ve diğer kurumlarımıza Dışişleri Bakanlığımıza çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı. Karamanoğlu, "Burada hakikaten çok büyük bir ihtiyaç var ve başarılı çalışmalar yapacaklarından da eminim. İnşallah burada olabildiğince can kurtaracağız." dedi.