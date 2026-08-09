Türk Savunma Sanayiinden Malezya’ya güçlü imza. Üçüncü gemi törenle denize indirildi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Mustafa Murat Şeker de Türkiye'nin Malezya'yı yalnızca dost bir ülke değil, aynı zamanda güvenilir bir stratejik ortak olarak gördüğünü ifade etti.

LMS Batch-2 Projesi, Çok Amaçlı Görev Gemisi (MPMS), yakın zamanda sözleşmesinin imzalanmasını bekledikleri Çok Amaçlı Komuta Platformu (MPCP) Projesi ve Malakka'da planlanan tersane yatırımının, iki ülke arasındaki işbirliğinin derinliğini ve uzun vadeli niteliğini açıkça ortaya koyduğunu belirten Şeker, şöyle devam etti:

“Ayrıca, giderek daha karmaşık tehditler ve yeni güvenlik riskleriyle şekillenen günümüz uluslararası güvenlik ortamında savunma sanayisi alanındaki yakın işbirliğimiz her zamankinden daha büyük önem taşımaktadır. Güçlü bağlarımızı, ortak değerlerimizi ve işbirliği ruhumuzu temel alarak Türkiye ile Malezya arasındaki ortaklığın gelecekte de büyüyerek gelişeceğine, sadece bugünümüzü değil, ortak geleceğimizi de şekillendireceğine yürekten inanıyorum.”