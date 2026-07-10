Türkiye dönüşünde son dakika kararı. Trump yeni Air Force One'ı bırakıp eski uçağa geçti

Beyaz Saray, yeni uçağın sahip olduğu savunma sistemleri hakkında ayrıntılı bilgi vermedi.

Beyaz Saray İletişim Direktörü Steven Cheung yaptığı açıklamada, uçağın "en üst düzey güvenlik protokolleriyle donatıldığını" belirterek hem başkanın hem de beraberindeki personelin güvenliğinin sağlandığını savundu.

ABD Hava Kuvvetleri de güvenlik sistemlerinin ayrıntılarını paylaşmayı reddetti.

Bununla birlikte Hava Kuvvetleri, uçağın hizmete alınmasının ardından yaptığı açıklamada geçici olarak kullanılan bu Air Force One'ın normalde başkanlık uçaklarında bulunan tüm sistemlere sahip olmadığını kabul etmişti.

Açıklamada, "Güvenlik, emniyet veya görev iletişimi konusunda risk alınmadı. Ancak Boeing'in önümüzdeki 40 yıl boyunca kullanılacak yeni başkanlık uçaklarına entegre edeceği bazı sistemlerden feragat edildi." denildi.