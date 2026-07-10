Türkiye dönüşünde son dakika kararı. Trump yeni Air Force One'ı bırakıp eski uçağa geçti
10.07.2026 09:59
ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye ziyaretinde kullandığı yeni Air Force One, güvenlik tartışmalarının odağına yerleşti. Katar'ın hediyesi olan uçakta önceki Air Force One'da bulunan bazı kritik savunma sistemlerinin bulunmadığı ileri sürülüyor.
YENİ BAŞKANLIK UÇAĞINDA GÜVENLİK TARTIŞMASI
ABD Başkanı Donald Trump'ın bu hafta Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'ne giderken kullandığı yeni Air Force One, güvenlik donanımıyla ilgili tartışmaların odağına yerleşti.
The New York Times'ın haberine göre Katar'ın ABD'ye hediye ettiği ve başkanlık uçağına dönüştürülen Boeing 747-8, önceki Air Force One'da bulunan bazı gelişmiş savunma sistemlerinden yoksun.
Habere göre bunlar arasında, uçağı ısı güdümlü füzelere karşı koruyan gelişmiş savunma sistemleri de bulunuyor.
TÜKİYE'DEN DÖNERKEN SON ANDA UÇAK DEĞİŞİKLİĞİ
Uzmanlar, söz konusu eksikliklerin özellikle yurtdışı görevlerinde güvenlik riski oluşturabileceğini belirtiyor.
Bu endişelerin en somut örneği ise Trump'ın Türkiye dönüşünde yaşandı. Habere göre Gizli Servis'in tavsiyesi üzerine Trump, Ankara'dan dönüş yolculuğunda yeni uçağı kullanmak yerine eski Air Force One'a geçti.
Türkiye'nin İran sınırına yakın olması ve ABD'nin bu hafta İran'a yönelik yeni saldırılar düzenlemesi nedeniyle güvenlik riskinin arttığı değerlendirildi.
Trump ise uçak değişikliğini farklı gerekçeyle açıkladı. ABD Başkanı, yeni uçağın erken kalkarak ABD askeri üslerine uğrayacağını ve askerlerin "muhteşem" uçağı görmesini istediğini söyledi.
BEYAZ SARAY: GÜVENLİKTEN TAVİZ VERİLMEDİ
Beyaz Saray, yeni uçağın sahip olduğu savunma sistemleri hakkında ayrıntılı bilgi vermedi.
Beyaz Saray İletişim Direktörü Steven Cheung yaptığı açıklamada, uçağın "en üst düzey güvenlik protokolleriyle donatıldığını" belirterek hem başkanın hem de beraberindeki personelin güvenliğinin sağlandığını savundu.
ABD Hava Kuvvetleri de güvenlik sistemlerinin ayrıntılarını paylaşmayı reddetti.
Bununla birlikte Hava Kuvvetleri, uçağın hizmete alınmasının ardından yaptığı açıklamada geçici olarak kullanılan bu Air Force One'ın normalde başkanlık uçaklarında bulunan tüm sistemlere sahip olmadığını kabul etmişti.
Açıklamada, "Güvenlik, emniyet veya görev iletişimi konusunda risk alınmadı. Ancak Boeing'in önümüzdeki 40 yıl boyunca kullanılacak yeni başkanlık uçaklarına entegre edeceği bazı sistemlerden feragat edildi." denildi.
ESKİ YETKİLİLER ŞAŞKIN
Habere göre daha önce Air Force One programında görev alan eski Pentagon ve Hava Kuvvetleri yetkilileri, Trump'ın yeni uçağı yurtdışı ziyaretlerinde kullanmasına şaşırdıklarını söyledi.
Eski Hava Kuvvetleri Bakanı Frank Kendall, uçağın çok kısa sürede hizmete alınmasının tüm güvenlik yükseltmelerinin tamamlanmasına izin vermediğini belirtti.
Kendall, "Zaman kısıtı nedeniyle Air Force One'da normalde bulunan tüm güvenlik, iletişim ve destek sistemleri entegre edilemedi. İran'daki mevcut durum düşünüldüğünde bu endişe verici olabilir. Açıkçası bu uçağın ABD dışında kullanılmasına şaşırdım." dedi.
Uzmanlar, bir Boeing 747'nin tam anlamıyla başkanlık uçağına dönüştürülmesinin bir yıldan uzun süreceğini ileri sürüyor.
FÜZE SAVUNMA SİSTEMİ BULUNMUYOR İDDİASI
Habere göre eski Air Force One uçaklarında, ısı güdümlü füzelere karşı geliştirilen savunma sistemleri bulunuyordu.
Eski Pentagon yetkilileri, aynı sistemlerin yapımı devam eden yeni nesil başkanlık uçaklarında da yer almasının planlandığını söyledi.
Uzmanlara göre bu sistemler şimdiye kadar hiç kullanılmamış olsa da başkanlık uçağının en kritik güvenlik unsurlarından biri olarak kabul ediliyor.
Fotoğraflarda eski Air Force One'ın kanat ve kuyruk bölümlerinde görülebilen savunma ekipmanlarının, Katar'dan alınan yeni uçakta bulunmadığı belirtiliyor.
İRAN TEHDİDİ KARAR DEĞİŞTİRTTİ
ABD istihbaratı uzun süredir İran'ın, 2020 yılında General Kasım Süleymani'nin öldürülmesi emrini veren Trump'ı hedef alabileceği yönünde değerlendirmeler yapıyor.
Bununla birlikte ABD'li yetkililer, mevcut istihbarat değerlendirmelerine göre İran'ın şu anda Trump'a yönelik aktif bir suikast planı olduğuna inanmadıklarını belirtiyor.
Yine de The New York Times'ın haberine göre Gizli Servis, Trump'ın Ankara ziyareti sırasında İran'a coğrafi yakınlığı nedeniyle yeterli risk gördü ve dönüş yolculuğunda eski Air Force One'ın kullanılmasını istedi.
Haberde, Beyaz Saray ile güvenlik birimleri arasında zaman zaman görüş ayrılıkları yaşansa da, güvenlik uzmanlarının risk değerlendirmelerinin genellikle nihai kararı belirlediği ifade edildi.