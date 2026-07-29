Türkiye ile Irak arasındaki Kerkük petrol anlaşması ne anlama geliyor?
29.07.2026 10:56
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Irak'ın Kerkük bölgesindeki ana petrol sahalarının geliştirilmesi amacıyla BP'nin bölgedeki iştirakinden yüzde 15 hisse satın aldı. Türkiye ile Irak arasında imzalanan yeni enerji ortaklığı çerçevesi kapsamında Ceyhan hattından günlük 1 milyon varil petrol akışı sağlanması hedeflenirken, iki ülke güvenlik ve ulaştırma alanlarında da entegrasyona gidiyor.
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Irak'ın Kerkük bölgesindeki stratejik hidrokarbon sahalarının yeniden geliştirilmesi ve üretimin artırılması amacıyla İngiliz enerji devi BP'nin bölgedeki iştiraki BP Energy Company of Kirkuk Limited (BP ECKL) şirketinin yüzde 15 hissesini satın aldı.
Resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gelen Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabulü öncesinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında imza töreni düzenlendi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın refakat ettiği törende sözleşmeyi TPAO Genel Müdürü Cem Erdem ile BP Upstream İş Geliştirmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı Andrew McAuslan imzaladı.
KERKÜK'ÜN DEV SAHALARI VE ORTKALIK YAPISI
İmzalanan anlaşma; Irak'ın en önemli hidrokarbon üretim merkezlerinden Kerkük petrol sahasındaki Baba ve Avanah kubbeleri ile bölgede yer alan Bai Hassan, Jambur ve Khabbaz sahalarını kapsıyor.
Irak devlet şirketleri Kuzey Petrol Şirketi (NOC) ve Kuzey Gaz Şirketi (NGC) tarafından işletilmekte olan sözleşme alanının, ilk aşamada 3 milyar varil petrol eşdeğerinin üzerinde hidrokarbon kaynağı barındırdığı ve yüksek arama potansiyeline sahip olduğu değerlendiriliyor.
Söz konusu hamle, BP'nin bu ayın başında ABD'li bağımsız enerji şirketi ConocoPhillips'e yaptığı yüzde 42'lik hisse devrinin ardından geldi.
UpStream Online portalının haberine göre düzenleyici kurumların onayının ardından tamamlanacak süreçle birlikte BP yüzde 43 hisseyle operatörlüğünü korurken, ConocoPhillips yüzde 42, TPAO ise yüzde 15 paya sahip olacak.
TPAO ile BP arasında Şubat 2026'da imzalanan stratejik işbirliği mutabakat zaptına dayanan anlaşma hakkında değerlendirmede bulunan BP Üst Yöneticisi Meg O’Neill, Hazar bölgesinde Azeri-Çıralı-Güneşli, Şah Deniz, Bakü-Tiflis-Ceyhan ve Güney Kafkasya boru hatlarında 30 yılı aşkın süredir devam eden ortaklığı Kerkük'e taşımaktan memnuniyet duyduklarını bildirdi.
Anadolu Ajansının (AA) aktardığına göre Bakan Alparslan Bayraktar, imza töreninin ardından yaptığı açıklamada, TPAO'yu uluslararası alanda büyütme stratejisinin somut bir sonucunu elde ettiklerini belirterek, "Bu konsorsiyum, bölgede yaklaşık 3 milyar varil olduğu tahmin edilen rezervi geliştirmek ve üretimi artırmak için birlikte çalışacak. Bu adım, Türkiye Petrolleri'ni günde 1 milyon varil petrol ve doğalgaz üretimi yapan bir şirket haline getirme yolundaki en önemli adımlarımızdan biridir" ifadelerini kullandı.
GÜNLÜK 1 MİLYON VARİL HEDEFİ
Söz konusu kritik işbirliği, Irak ham petrolünü Ceyhan terminaline taşıyan ve 1975 yılında yürürlüğe giren Kerkük-Ceyhan Petrol Boru Hattı Anlaşması'nın 27 Temmuz 2026 itibarıyla süresinin dolduğu döneme denk geldi.
Anlaşmayı aynen yenilemek yerine Irak ile yeni bir enerji işbirliği çerçevesi oluşturmayı hedefleyen Türkiye, yıllardır askıda olan sevkiyatın tam kapasiteyle başlaması için diplomasi trafiğini hızlandırdı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı ez-Zeydi ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Bağdat yönetiminin Türkiye'ye günlük 1 milyon varil petrol tedarik etme teklifinde bulunduğunu doğrulayarak, "Komşumuz Irak'tan günde 1 milyon varil petrol aktardığımızda bu miktar ihtiyacımızı karşılayacaktır" dedi.
Daily Sabah Editör Koordinatörü Mehmet Çelik, el-Cezire kanalına yaptığı değerlendirmede, Türkiye'nin enerji kaynaklarını çeşitlendirme stratejisinin Irak ile ilişkilerde güvenlik ve Kalkınma Yolu Projesi olmak üzere iki farklı boyut kazandığını vurguladı.
ABD ve İsrail'in Şubat ayında İran'a yönelik başlattığı savaş ve Hürmüz Boğazı'nın seyre kapatılması, Ankara'nın alternatif enerji ve ticaret güzergahı önerilerini Bağdat açısından daha kritik hale getirdi.
İki ülke arasındaki ilişkilerde temel güvenlik başlığını, Türkiye'nin terör örgütü PKK ile mücadelesi oluşturuyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyindeki Erbil, Duhok ve Ninova vilayetlerinde yer alan yaklaşık 50 askeri üssü ve 5 bin personeli bulunuyor.
PKK'nın 2025 yılı ortalarında silah bıraktığını açıklamasına rağmen Türkiye, örgütün bölgedeki varlığını milli güvenlik tehdidi olarak görmeyi sürdürüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede "Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge vizyonumuzun gerçeğe dönüşmesi için Iraklı kardeşlerimizle yakın temas halindeyiz" mesajını verdi.
Öte yandan Enerji Bakanı Bayraktar, Irak Petrol Bakanı Basim Muhammed Hüdeyir ve Elektrik Bakanı Ali Saadi Vehib ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.
Bayraktar, görüşmede petrol, doğalgaz ve elektrik iletim hatları dahil olmak üzere mevcut altyapının tam kapasiteyle kullanılması hususunda mutabakata vardıklarını açıkladı.