Türkiye ile Irak arasındaki Kerkük petrol anlaşması ne anlama geliyor?

Söz konusu kritik işbirliği, Irak ham petrolünü Ceyhan terminaline taşıyan ve 1975 yılında yürürlüğe giren Kerkük-Ceyhan Petrol Boru Hattı Anlaşması'nın 27 Temmuz 2026 itibarıyla süresinin dolduğu döneme denk geldi.

Anlaşmayı aynen yenilemek yerine Irak ile yeni bir enerji işbirliği çerçevesi oluşturmayı hedefleyen Türkiye, yıllardır askıda olan sevkiyatın tam kapasiteyle başlaması için diplomasi trafiğini hızlandırdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı ez-Zeydi ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Bağdat yönetiminin Türkiye'ye günlük 1 milyon varil petrol tedarik etme teklifinde bulunduğunu doğrulayarak, "Komşumuz Irak'tan günde 1 milyon varil petrol aktardığımızda bu miktar ihtiyacımızı karşılayacaktır" dedi.

Daily Sabah Editör Koordinatörü Mehmet Çelik, el-Cezire kanalına yaptığı değerlendirmede , Türkiye'nin enerji kaynaklarını çeşitlendirme stratejisinin Irak ile ilişkilerde güvenlik ve Kalkınma Yolu Projesi olmak üzere iki farklı boyut kazandığını vurguladı.

ABD ve İsrail'in Şubat ayında İran'a yönelik başlattığı savaş ve Hürmüz Boğazı'nın seyre kapatılması, Ankara'nın alternatif enerji ve ticaret güzergahı önerilerini Bağdat açısından daha kritik hale getirdi.

İki ülke arasındaki ilişkilerde temel güvenlik başlığını, Türkiye'nin terör örgütü PKK ile mücadelesi oluşturuyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyindeki Erbil, Duhok ve Ninova vilayetlerinde yer alan yaklaşık 50 askeri üssü ve 5 bin personeli bulunuyor.

PKK'nın 2025 yılı ortalarında silah bıraktığını açıklamasına rağmen Türkiye, örgütün bölgedeki varlığını milli güvenlik tehdidi olarak görmeyi sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede "Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge vizyonumuzun gerçeğe dönüşmesi için Iraklı kardeşlerimizle yakın temas halindeyiz" mesajını verdi.

Öte yandan Enerji Bakanı Bayraktar, Irak Petrol Bakanı Basim Muhammed Hüdeyir ve Elektrik Bakanı Ali Saadi Vehib ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

Bayraktar, görüşmede petrol, doğalgaz ve elektrik iletim hatları dahil olmak üzere mevcut altyapının tam kapasiteyle kullanılması hususunda mutabakata vardıklarını açıkladı.