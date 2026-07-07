Türkiye ile Kanada arasında serbest ticaret müzakereleri başlıyor

Görüşmelerin diplomatik zeminini oluşturan temaslar kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün NATO Ankara Zirvesi marjında Kanada Başbakanı Mark Carney ile basına kapalı bir kabul gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, görüşmede Türkiye-Kanada ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alındığını duyurdu.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni dönemde iki ülke arasındaki ilişkileri ticaret, güvenlik, savunma sanayisi ve enerji başta olmak üzere birçok alanda geliştirmenin ve işbirliği potansiyelini değerlendirmenin karşılıklı fayda sağlayacağını ifade etti.

Türkiye'nin NATO'nun Avrupa ayağının güçlendirilmesini desteklediğini belirten Erdoğan, ancak bu sürecin Transatlantik bağının yerini alamayacağını ve Avrupa Birliği üyesi olmayan müttefiklerin de AB'nin savunma girişimlerine dahil edilmesi gerektiğini kaydetti.

Görüşmelere Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile Cumhurbaşkanı Güvenlik ve Dış Politika Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da katıldı.

Erdoğan zirve kapsamında Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile de bir araya geldi.