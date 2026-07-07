Türkiye ile Kanada arasında serbest ticaret müzakereleri başlıyor
07.07.2026 14:12
Türkiye ile Kanada, iki ülke arasında serbest ticaret anlaşması imzalanmasına yönelik resmi müzakere sürecini başlattı.
Kanada ve Türkiye, serbest ticaret anlaşması akdedilmesi amacıyla resmi müzakereleri başlattı.
Kanada Başbakanı Mark Carney'nin ofisinden yapılan açıklamada, iki ülkeden teknik ekiplerin anlaşmanın kapsamını ve hedeflerini netleştirmek ile ilk müzakere turuna hazırlık yapmak üzere gerekli çalışmaları yürüteceği bildirildi.
Bu adım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kanada Başbakanı Mark Carney arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinin ardından, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Kanada Uluslararası Ticaret Bakanı Maninder Sidhu'nun geçen ay serbest ticaret anlaşmasına yönelik istikşafi görüşmeleri başlatma kararı almasının üzerine inşa edildi.
İki bakan, ticari ortaklığın potansiyelini tam anlamıyla hayata geçirmeyi hedefleyen bu adımla ticari ve yatırımsal ilişkileri derinleştirme kararlılıklarını ortaya koydu.
ERDOĞAN İLE CARNEY, ZİRVEDE BİR ARAYA GELDİ
Görüşmelerin diplomatik zeminini oluşturan temaslar kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün NATO Ankara Zirvesi marjında Kanada Başbakanı Mark Carney ile basına kapalı bir kabul gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, görüşmede Türkiye-Kanada ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alındığını duyurdu.
Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni dönemde iki ülke arasındaki ilişkileri ticaret, güvenlik, savunma sanayisi ve enerji başta olmak üzere birçok alanda geliştirmenin ve işbirliği potansiyelini değerlendirmenin karşılıklı fayda sağlayacağını ifade etti.
Türkiye'nin NATO'nun Avrupa ayağının güçlendirilmesini desteklediğini belirten Erdoğan, ancak bu sürecin Transatlantik bağının yerini alamayacağını ve Avrupa Birliği üyesi olmayan müttefiklerin de AB'nin savunma girişimlerine dahil edilmesi gerektiğini kaydetti.
Görüşmelere Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile Cumhurbaşkanı Güvenlik ve Dış Politika Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da katıldı.
Erdoğan zirve kapsamında Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile de bir araya geldi.
ENERJİ, SAVUNMA VE HAVACILIK SEKTÖRLERİNDE ORTAK HEDEFLER
Ticaret bakanlıkları düzeyinde yapılan değerlendirmelerde, nükleer ve yenilenebilir enerji alanları öncelikli işbirliği başlıkları olarak belirlendi.
İki ülkenin temiz enerjiye geçiş hedefleri doğrultusunda yenilenebilir enerji fırsatları ele alınırken, Kanada'nın CANDU nükleer reaktör teknolojisinin Türkiye'nin kaynak çeşitlendirme hedeflerine sunabileceği olası katkıların incelenmesi konusunda uzlaşı sağlandı.
Ayrıca dünya standartlarında yetkinliğe sahip olunan havacılık, uzay, savunma ve güvenlik sanayisi alanlarında yatırımları ve ortak teknolojik gelişimi teşvik edecek ortaklık imkanları araştırılıyor.
HAVA ULAŞIMI VE BEŞERİ BAĞLAR TİCARİ İLİŞKİLERİ DESTEKLEYECEK
Bakanlar Bolat ve Sidhu, iki ülke arasındaki bağlantısallığı güçlendirmek amacıyla yakın zamanda Hava Ulaştırma Anlaşması'nın kapsamının genişletilmesini memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.
Gelişmiş hava ulaşım bağlantılarının yolcular, iş insanları ve ihracatçılar için yeni fırsatlar yaratacağı ve ekonomileri birbirine yakınlaştıracağı değerlendiriliyor.
Görüşmelerde ayrıca kültürel, eğitsel ve ailevi bağların, ticari ilişkilerin ötesine geçen ortaklığın temel dayanağı olmaya devam edeceği vurgulandı.
Yakalanan diplomatik ivmeyi korumak amacıyla karşılıklı üst düzey ziyaretlerin gerçekleştirilmesi hususunda mutabık kalındı.
Bu ziyaretlerin diyaloğu derinleştirmesi, iş dünyası arasındaki temasları artırması ve somut işbirliği alanlarını netleştirmesi bekleniyor.