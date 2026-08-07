Yeni ittifak kuruldu | Bölgesel güvenlik için kritik anlaşma. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan imzaladı
07.08.2026 09:54
Son Güncelleme: 07.08.2026 14:25
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında bugün bölgesel güvenlik için kritik önem taşıyan Mekke Anlaşması imzalandı. Buna göre ittifakın herhangi bir üyesine yapılan saldırı, anlaşmanın tüm taraflarına yapılmış sayılacak.
Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan, bölgesel gerilim sürerken ortak bir savunma anlaşması imzalamak üzere bugün Cidde'de bir araya geldi.
Tarihi nitelikteki bu adım; Orta Doğu'da artan çatışmalar ve askeri gerilimlerin, özellikle de ABD ile İran arasındaki savaşın tırmandığı bir dönemde atıldı.
Üç ülke, potansiyel bir stratejik ittifak iddiasıyla aylardır bölgesel diplomasinin ve kamuoyunun gündeminde yer alıyordu.
Süreç içerisinde Pakistan, ABD ile İran arasındaki savaşı sona erdirmeye yönelik arabuluculuk çabalarında bulunmuş, Türkiye ise Gazze'deki savaşı sonlandırmayı amaçlayan müzakerelerde diplomatik bir rol üstlenmişti.
Nükleer silaha sahip tek Müslüman ülke konumundaki Pakistan ile Suudi Arabistan, 2025 yılında da ortak bir savunma paktı duyurmuş ve bu karar uluslararası alanda geniş yankı uyandırmıştı.
İMZALAR ATILDI, ÜÇ ÜLKE ORTAK AÇIKLAMA YAPTI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ve Pakistan Başbakanı Şerif, bugün Türkiye-Suudi Arabistan-Pakistan üçlü savunma anlaşmasını imzaladı.
İmzaların atılmasının ardından üç ülke ortak bir açıklama yaptı.
Ortak açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"- Veliaht Prens ve Başbakan Altesleri Prens Muhammed bin Selman bin Abdülaziz Al Suud; Türkiye Cumhurbaşkanı ve Pakistan İslam Cumhuriyeti Başbakanı ile Mekke’deki Safa Sarayı’nda bir araya gelmiş, burada resmî görüşmeler gerçekleştirilmiş, bu görüşmeler esnasında Suudi Arabistan Krallığı, Türkiye Cumhuriyeti ve Pakistan İslam Cumhuriyeti arasındaki müstesna ilişkiler ile karşılıklı çıkar alanına giren konular ele alınmıştır.
- Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı Altesleri Prens Muhammed bin Selman bin Abdülaziz Al Suud, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Pakistan İslam Cumhuriyeti Başbakanı Muhammed Şahbaz Şerif, üç devlet arasındaki derin tarihî ilişkiler, köklü kardeşlik ve İslami dayanışma bağları, müşterek stratejik çıkarları ve köklü savunma iş birlikleri temelinde; kolektif güvenliklerini daha da güçlendirmek, bölgede ve ötesinde barış, güvenlik ve istikrarı teşvik etmek, güvenli ve müreffeh bir geleceği birlikte inşa etmek yönündeki ortak iradelerini yansıtan Ortak Savunma Anlaşması’nı imzalamışlardır.
- Anlaşma, her türlü saldırganlığa karşı kolektif caydırıcılığı güçlendirmeyi amaçlamakta ve üç devletten herhangi birine karşı gerçekleştirilecek bir silahlı saldırının hepsine karşı yapılmış sayılacağını hükme bağlamaktadır. Anlaşma ayrıca, üç devlet arasındaki savunma iş birliğinin tüm boyutlarıyla geliştirilmesini öngörmektedir."
"ANLAŞMA TEHDİTLERE KARŞI ORTAK İRADEYİ YANSITIYOR"
Özellikle son dönemde çatışmalar Körfez ülkelerini de içine çekmiş, Hürmüz Boğazı ile Kızıldeniz üzerinden yapılan deniz taşımacılığında aksamalara yol açmıştı.
NTV Muhabiri Ahmet Örsoğlu, ayrıntıları şöyle aktardı:
“Önemli, bu anlaşmanın en önemli maddesi şu; ittifakın herhangi bir üyesine yapılan saldırı, anlaşmanın tüm taraflarına yapılmış sayılıyor. Orta Doğu'daki son gelişmeler düşünüldüğünde bölgede yeni bir ittifak oluşturulması uzun süredir konuşuluyordu.
Anlaşma askeri tehditler karşısında ortak iradeyi yansıtıyor. Bu ittifak üç devletin topraklarının güvenliğini sağlamayı ve tehditleri caydırmayı hedefliyor.
Bunun, NATO'nun beşinci maddesini andırdığını da söylemek gerekiyor."
NATO'nun beşinci maddesi, ittifakın temelini oluşturan kolektif savunma ilkesi olarak öne çıkıyor.
Bu maddeye göre üyelerden birine yapılan silahlı saldırı bütün üyelere yapılmış sayılyor. Tarih boyunca sadece bir kez, 2001'deki 11 Eylül saldırılarından sonra ABD için devreye sokuldu.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, SELMAN İLE GÖRÜŞTÜ
ittifak anlaşması için bu sabah Suudi Arabistan'a giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öncesinde Mekke şehrinde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya geldi.
Görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Türkiye'nin Riyad Büyükelçisi Emrullah İşler ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da yer aldı.