Türkiye ve dünya genelinde Aşure anmaları
25.06.2026 14:42
Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve beraberindekilerin Kerbela'da şehit edilmesinin 1387'nci yılı dolayısıyla yurt içinde ve dünya genelinde geniş katılımlı anma programları düzenlendi.
Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve beraberindekilerin Kerbela'da katledilmesinin 1387'nci yılı münasebetiyle yurt içinde ve dünya genelinde geniş kapsamlı anma programları gerçekleştirildi.
Hazreti Hüseyin ve yarenlerinin muharrem ayının onuncu günü olan Aşure Günü'nde şehit edilmeleri nedeniyle bugün "matem günü" olarak kabul ediliyor ve Kerbela şehitleri çeşitli etkinliklerle anılıyor.
Törenlerde bir araya gelen binlerce kişi, ağıtlar yakıp sinelerine vurarak tarihi acıyı paylaştı.
KARS SOKAKLARINDA BİNLERCE KİŞİ MATEM YÜRÜYÜŞÜ GERÇEKLEŞTİRDİ
Kars'ta düzenlenen anma programı kapsamında binlerce vatandaş, Hazreti Ali Çarşı Camisi önünde bir araya geldi. Ellerinde Türk bayrağı, Atatürk ve Hazreti Ali'nin posterlerini taşıyan kalabalık grup, Faikbey Caddesi üzerinden Işıklı Ehlibeyt Camisi önüne kadar uzanan güzergahta yürüyüşe başladı.
Katılımcılar, yürüyüş boyunca okunan mersiyeler eşliğinde sinelerine vurup vücutlarına zincir vurarak yas tuttu.
Kortejde siyah elbiseler giyen kadınlar ellerinde Zülfikar kılıçlarıyla yer alırken, yürüyüşe katılan bir kişi de Hazreti Hüseyin'i temsilen Zülcenah adı verilen atla korteje eşlik etti.
Mersiyelerin okunduğu esnada törene katılan çok sayıda vatandaş gözyaşlarını tutamadı.
Yürüyüşü sürdüren kortej, Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan Işıklı Camisi önüne gelerek şehitler için dualar okudu. Buradaki duaların ardından yürüyüşe devam eden katılımcılar, önce Garnizon Şehitliği'ne ulaşarak tüm şehitler için dua etti, ardından Aşure Meydanı'na giriş yaptı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan meydandaki program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.
KARS VALİSİ POLAT'TAN AÇIKLAMA
Törende konuşma yapan Kars Valisi Ziya Polat, tüm şehitleri rahmetle andığını ifade ederek şunları söyledi:
"Kerbela'nın üzerinden 1387 yıl geçmiş olsa da Fırat'ın kıyısında susuz bırakılan masumların feryadı, hala insanlığın vicdanında yankılanmaktadır. O çölün kavurucu sıcağında yalnız bırakılan Hz. Hüseyin Efendi'mizin vakur duruşu, bugün de adalet arayan bütün yüreklerin önünde bir meşale gibi yanmaya devam etmektedir."
Kerbela'nın yalnızca askeri bir mücadele ya da sıradan bir tarih sayfasından ibaret olmadığına dikkat çeken Polat, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:
"Kerbela, bir annenin yüreğine düşen ateştir, bir yetimin gözyaşıdır, susuz bırakılan çocukların mahzun bakışıdır. Kerbela, hakkın, adaletin ve insanlık onurunun uğruna can vermenin adıdır. Hz. Hüseyin Efendi'miz, 'Zulme boyun eğmektense şerefli bir duruşla yaşamayı ve gerektiğinde bu uğurda can vermeyi' insanlığa miras bırakmıştır. Hz. Peygamber'imizin 'Cennet gençlerinin efendisi' diye müjdelediği Hz. Hüseyin’in şehadeti, her çağın insanına şu soruyu sormaktadır: 'Hakkın yanında mı duracağız yoksa zulüm karşısında susmayı mı tercih edeceğiz?' İşte Kerbela'nın asırlardır canlı kalan mesajı budur çünkü Hz. Hüseyin'in mücadelesi, bir makam mücadelesi değil adaletin, merhametin, hakkaniyetin ve insanlık onurunun mücadelesidir. Bu yönüyle Kerbela, asırlar geçse de insanlığa doğruluk, sabır, fedakarlık ve haysiyet dersi vermeye devam edecektir."
Hazreti Ali Çarşı Camisi İmamı ve Ehlibeyt Alimi Behram Geley ise Aşure Günü'nü yad ettiklerini belirterek, "Bugün Aşure, Hz. Hüseyin'in kanının dökülmesiyle öldürülen ve yok olmak üzere olan İslam'ın dirildiği gündür. Aşure, Hz. Hüseyin'in şahadetiyle Emevilerin gerçek mahiyetini ifşa ettiği bir gündür" şeklinde konuştu.
AĞRI, İSTANBUL VE IĞDIR'DA GENİŞ KATILIMLI YAS TÖRENLERİ
Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde, Hazreti Hüseyin ile ailesi ve yakınlarının Kerbela'da şehit edilişinin 1387'nci yıl dönümü vesilesiyle özel bir anma programı düzenlendi.
İstanbul'da ise Muharrem ayı etkinlikleri kapsamında, Hazreti Hüseyin’in Kerbela’da şehit edilişi, Muharrem ayının dokuzuncu günü olan "Tasua" matem töreniyle anıldı. Halkalı'da gerçekleştirilen törende bir araya gelen çok sayıda vatandaş, Kerbela şehitleri için okunan mersiye ve ağıtlara eşlik ederek yas tuttu.
Iğdır'daki anma etkinliklerinde de binlerce kişi meydanları doldurdu. Sabahın erken saatlerinde mezarlıkları ziyaret eden ve "deste" adı verilen gruplar, ilahiler okuyarak Atatürk Caddesi üzerindeki Zübeyde Hanım Bulvarı'na doğru yürüyüşe geçti.
Bulvarda düzenlenen ortak programda bir araya gelen binlerce kişi, seslendirilen ilahi ve mersiyeler eşliğinde Hazreti Hüseyin ve yarenleri için gözyaşı döktü.
İRAN VE DÜNYA GENELİNDE ANMALAR GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Dünya genelinde de milyonlarca insan, Aşure anlamarı için bir araya geldi. İran genelindeki şehir ve köylerde siyah elbiseler giyen büyük kalabalıklar göğüs dövme ritüellerine katıldı, mersiyeler dinledi ve Kerbela trajedisi için yas tuttu.
Bu yılki Aşure, 28 Şubat'ta başlayan ABD ve İsrail askeri saldırıları sırasında suikasta uğrayan İran Dini Lideri Ali Hamaney'in ölümünden sonraki ilk Muharrem ayı olması sebebiyle ayrı bir önem taşıyor.
Yaklaşık 40 gün süren savaş boyunca ülke, liderinin yanı sıra çok sayıda üst düzey komutanını ve binlerce sivil vatandaşını kaybetti.
İran'daki Muharrem anmaları sadece tek bir gelenekle sınırlı kalmayıp, farklı bölgelerin yüzyıllar içinde geliştirdiği ve dini bağlılığı yerel kültürle harmanlayan çok çeşitli ritüelleri barındırıyor.
Başkent Tahran'ın tarihi Büyük Çarşı bölgesi de her yıl geleneksel Ta'zieh oyunlarına, atlı geçit törenlerine ve Aşure canlandırmalarına ev sahipliği yapıyor.
Özellikle tekstil esnafı başta olmak üzere çarşı loncaları tarafından organize edilen bu törenler, bir asırdan fazla süredir nesilden nesile aktarılarak korunuyor.
Dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan Şii cemaatleri, Aşure günlerini ihya etmeye devam ediyor.
Batı Avrupa, Kuzey Amerika, Avustralya, Doğu Asya ve Afrika kıtasındaki pek çok şehirde, İslam merkezleri ve Hüseyniyelerde bir araya gelen inananlar, Kerbela olayını ve bu mücadelenin insani, reformist değerlerini anmak için taziye meclisleri, matem alayları ile dini ve kültürel etkinlikler düzenliyor.
Hollanda, Almanya, Belçika, İngiltere, İsveç ve Danimarka'nın yanı sıra ABD, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'da çok sayıda dilde düzenlenen Hüseyniye meclislerinde, yeni nesillere Hazreti Hüseyin'in adalet, insan onuru, zulme ve sapmaya karşı duruş ilkeleri aktarılıyor.
Doğu Asya ve Afrika ülkelerindeki İslami merkezler ile dini kurumlar da dini dersler, entelektüel paneller, sosyal hizmet faaliyetleri, insani yardım projeleri ve kan bağışı kampanyalarını kapsayan geniş çaplı anma etkinlikleri organize ediyor.