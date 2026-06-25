Türkiye ve dünya genelinde Aşure anmaları

Törende konuşma yapan Kars Valisi Ziya Polat, tüm şehitleri rahmetle andığını ifade ederek şunları söyledi:

"Kerbela'nın üzerinden 1387 yıl geçmiş olsa da Fırat'ın kıyısında susuz bırakılan masumların feryadı, hala insanlığın vicdanında yankılanmaktadır. O çölün kavurucu sıcağında yalnız bırakılan Hz. Hüseyin Efendi'mizin vakur duruşu, bugün de adalet arayan bütün yüreklerin önünde bir meşale gibi yanmaya devam etmektedir."

Kerbela'nın yalnızca askeri bir mücadele ya da sıradan bir tarih sayfasından ibaret olmadığına dikkat çeken Polat, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

"Kerbela, bir annenin yüreğine düşen ateştir, bir yetimin gözyaşıdır, susuz bırakılan çocukların mahzun bakışıdır. Kerbela, hakkın, adaletin ve insanlık onurunun uğruna can vermenin adıdır. Hz. Hüseyin Efendi'miz, 'Zulme boyun eğmektense şerefli bir duruşla yaşamayı ve gerektiğinde bu uğurda can vermeyi' insanlığa miras bırakmıştır. Hz. Peygamber'imizin 'Cennet gençlerinin efendisi' diye müjdelediği Hz. Hüseyin’in şehadeti, her çağın insanına şu soruyu sormaktadır: 'Hakkın yanında mı duracağız yoksa zulüm karşısında susmayı mı tercih edeceğiz?' İşte Kerbela'nın asırlardır canlı kalan mesajı budur çünkü Hz. Hüseyin'in mücadelesi, bir makam mücadelesi değil adaletin, merhametin, hakkaniyetin ve insanlık onurunun mücadelesidir. Bu yönüyle Kerbela, asırlar geçse de insanlığa doğruluk, sabır, fedakarlık ve haysiyet dersi vermeye devam edecektir."

Hazreti Ali Çarşı Camisi İmamı ve Ehlibeyt Alimi Behram Geley ise Aşure Günü'nü yad ettiklerini belirterek, "Bugün Aşure, Hz. Hüseyin'in kanının dökülmesiyle öldürülen ve yok olmak üzere olan İslam'ın dirildiği gündür. Aşure, Hz. Hüseyin'in şahadetiyle Emevilerin gerçek mahiyetini ifşa ettiği bir gündür" şeklinde konuştu.