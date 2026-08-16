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Türkiye'den Endonezya'ya depremde hayatını kaybedenler için taziye mesajı

16.08.2026 13:48

DHA

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Dışişleri Bakanlığı, Endonezya'daki 7.7 şiddetindeki depremde hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayınladı. Depremde en az 51 kişi öldü, 101 kişi yaralandı.

Türkiye'den Endonezya'ya depremde hayatını kaybedenler için taziye mesajı
Reuters

Dışişleri Bakanlığı, Endonezya'da meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Türkiye'den Endonezya'ya depremde hayatını kaybedenler için taziye mesajı 1
Reuters

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Endonezya'nın Kuzey Sumatra ve Flores bölgelerinde meydana gelen depremlerin neden olduğu can kayıpları ve maddi hasardan dolayı derin üzüntü duyuyoruz. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Endonezya halkına taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.

Türkiye'den Endonezya'ya depremde hayatını kaybedenler için taziye mesajı 2
Reuters

 

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu'nun verilerine göre Güney Doğu Asya ülkesi Endonezya'nın Flores bölgesinde cumartesi günü 7.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

 

10 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtilen depremin ardından 5.1 ila 6.2 büyüklüğünde onlarca artçı deprem meydana geldi.

EN AZ 51 KİŞİ ÖLDÜ 3
Reuters

EN AZ 51 KİŞİ ÖLDÜ

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi ise ilk depremin büyüklüğünü 7.7 olarak açıkladı. Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.

Türkiye'den Endonezya'ya depremde hayatını kaybedenler için taziye mesajı 4
Reuters

Artçı sarsıntıların devam ettiği ülkeden bazı binalar yıkıldı, bir çok bina da hasar aldı. Depremde şu ana kadar en az 51 kişi hayatını kaybetti, 101 kişi de yaralandı.