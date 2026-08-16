Türkiye'den Endonezya'ya depremde hayatını kaybedenler için taziye mesajı
16.08.2026 13:48
Dışişleri Bakanlığı, Endonezya'daki 7.7 şiddetindeki depremde hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayınladı. Depremde en az 51 kişi öldü, 101 kişi yaralandı.
Dışişleri Bakanlığı, Endonezya'da meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Endonezya'nın Kuzey Sumatra ve Flores bölgelerinde meydana gelen depremlerin neden olduğu can kayıpları ve maddi hasardan dolayı derin üzüntü duyuyoruz. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Endonezya halkına taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu'nun verilerine göre Güney Doğu Asya ülkesi Endonezya'nın Flores bölgesinde cumartesi günü 7.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
10 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtilen depremin ardından 5.1 ila 6.2 büyüklüğünde onlarca artçı deprem meydana geldi.
EN AZ 51 KİŞİ ÖLDÜ
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi ise ilk depremin büyüklüğünü 7.7 olarak açıkladı. Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.