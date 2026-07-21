Türkiye'nin desteğiyle inşa edildi. Cambridge Merkez Camisi, İngiltere Kralı Charles'ı ağırladı

Cambridge Cami Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Zeynep Coşkun Koç, projenin arkasındaki iradenin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunun altını çizdi.

Koç, "Cumhurbaşkanımız projenin bütün detaylarıyla ilgilendi, caminin yapımını yakından takip etti. Camimizin yapımı bittikten sonra 2019 yılında Cumhurbaşkanımız teşrifleriyle bu cami açıldı." ifadelerini kullandı.

Ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kral Charles'a hitaben kaleme aldığı mektubun da takdim edildiğini aktaran Koç, mektupta Erdoğan'ın, İslamofobi ve ırkçılığın arttığı bir dönemde Kral'ın cami ziyaretini kıymetli bulduğunu belirttiğini kaydetti.

Koç, "Kral da Cumhurbaşkanından böyle bir mektup almaktan çok memnun oldu. Cumhurbaşkanımızın kendisine bir daveti oldu. Bunu da ilettik. O da çok sevindi ve 'Ben zaten Türkiye'ye gitmeyi çok istiyorum.' dedi." şeklinde konuştu.