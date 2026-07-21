Türkiye'nin desteğiyle inşa edildi. Cambridge Merkez Camisi, İngiltere Kralı Charles'ı ağırladı
21.07.2026 14:01
İngiltere'nin Cambridge kentinde Türkiye'nin desteğiyle inşa edilen Cambridge Merkez Camisi, Müslüman karşıtlığı ve ayrımcılığın arttığı bir dönemde, İngiltere Kralı 3. Charles'ı ağırladı.
İngiltere Kralı 3. Charles, "Avrupa'nın ilk çevre dostu camisi" olarak nitelendirilen Cambridge Merkez Camisi'ni ziyaret ederek Müslüman toplumun temsilcileriyle bir araya geldi.
Kral Charles, ziyaret kapsamında caminin imamları, mütevellileri ve Cambridge'deki Müslüman toplumunun üyeleriyle görüştü.
Ziyarette, Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, Cambridge Cami Vakfı Mütevelli Heyeti üyeleri Zeynep Coşkun Koç ve Prof. Dr. Selim Argun ile 19 yaşında Müslüman olan İngiliz araştırmacı ve yazar Abdülhakim Murad'ın yanı sıra çok sayıda davetli de yer aldı.
İngiltere'nin dini çeşitliliğine verdiği destek kapsamında gerçekleştirilen ziyarette Kral Charles, Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) katkılarıyla inşa edilen caminin çeşitli bölümlerini gezerek yetkililerden bilgi aldı.
Ziyaret kapsamında Kral Charles'a, Paşabahçe tarafından Selimiye Camisi'nin kubbe mimarisinden esinlenilerek üretilen cam kağıt ağırlığı, Prof. Dr. Fuat Sezgin'in sınırlı sayıda basılan "İslam Medeniyetinin Bilim Mirası" adlı eseri ile Cambridge Merkez Camisi'nin inşa süreci, mimari yaklaşımı ve kazandığı 23 ödülü anlatan prestij kitabı hediye edildi.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN MEKTUBU TAKDİM EDİLDİ
Cambridge Cami Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Zeynep Coşkun Koç, projenin arkasındaki iradenin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunun altını çizdi.
Koç, "Cumhurbaşkanımız projenin bütün detaylarıyla ilgilendi, caminin yapımını yakından takip etti. Camimizin yapımı bittikten sonra 2019 yılında Cumhurbaşkanımız teşrifleriyle bu cami açıldı." ifadelerini kullandı.
Ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kral Charles'a hitaben kaleme aldığı mektubun da takdim edildiğini aktaran Koç, mektupta Erdoğan'ın, İslamofobi ve ırkçılığın arttığı bir dönemde Kral'ın cami ziyaretini kıymetli bulduğunu belirttiğini kaydetti.
Koç, "Kral da Cumhurbaşkanından böyle bir mektup almaktan çok memnun oldu. Cumhurbaşkanımızın kendisine bir daveti oldu. Bunu da ilettik. O da çok sevindi ve 'Ben zaten Türkiye'ye gitmeyi çok istiyorum.' dedi." şeklinde konuştu.
"KRAL CHARLES'IN ZİYARETİ TARİHİ BİR GÜN"
Cambridge Cami Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Prof. Dr. Selim Argun da İngiliz monarşi tarihinde ilk defa bir kralın cami ziyaretinde bulunduğuna işaret ederek "Bugün hem Cambridge şehri için hem buradaki Müslüman ve Türk toplumu için hem de Cambridge Merkez Camisi için çok önemli, tarihi bir gün." diye konuştu.
Kral 3. Charles'ın yoğun gündemine rağmen ziyareti iptal etmediğini vurgulayan Argun, aynı gün Cambridge'in şehir statüsü kazanmasının 75. yıl dönümünün de kutlandığını hatırlattı.
Cambridge Merkez Camisi'nin Türkiye'nin katkılarıyla inşa edildiğini belirten Argun, "Bu cami, başta Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, Türkiye Diyanet Vakfı ve Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığının önemli katkılarıyla meydana gelmiş, inşa edilmiş bir cami." ifadelerini kullandı.
AVRUPA'DAKİ İLK ÇEVRE DOSTU CAMİ
İngiltere'nin Cambridge kentinde inşa edilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle 2019'da açılan Cambridge Merkez Camisi, "Avrupa'daki çevre dostu ilk cami" olarak dikkati çekiyor.
Camide fotovoltaik paneller, hava kaynaklı ısı pompaları, sedum çatı, doğal havalandırma sistemleri ve sürdürülebilir şekilde yönetilen ormanlardan elde edilen ahşap kullanılıyor.
Çoğunlukla ahşap ve mermer gibi doğal malzemelerin kullanıldığı cami, sıfır karbon ayak izi özelliğiyle de dikkati çekiyor.
Fidanların sulanması ve temizlik için yağmur suları depolanıyor, caminin elektriğinin yaklaşık yüzde 40'ı güneş enerjisinden elde ediliyor.
Caminin çatısında bulunan hava sıcaklığını ısıya dönüştüren sistem sayesinde, sıcak hava tanklarındaki sular ve zemin ısıtılıyor.
Sensörler sayesinde içerideki oksijen miktarının azalması veya sıcaklığın artması durumunda, yukarıdaki bölmelerden sıcak hava çekilerek içeriye temiz hava veriliyor.
Çevre dostu özelliğinden dolayı yukarıdan ışık almak ve güneş ışınlarını doğrudan cami içerisine yansıtmak için pencereler kubbe şeklinde caminin tavanına yerleştirilmiş durumda.
Caminin mimarisinde, yakındaki King's College Şapeli'nin yelpaze tonozlarından ve Cambridge'in Romsey bölgesinde yaygın kullanılan çapraz desenli Viktorya dönemi tuğla işçiliğinden izler bulunuyor.
Ayrıca, Cambridge Merkez Camisi, kentte maddi zorluk yaşayan ailelere düzenli olarak gıda paketleri ulaştırıyor ve sağlık farkındalığı etkinlikleri düzenliyor.
Covid-19 döneminde aşılama için yerel merkez olarak kullanılan cami, gençlerin gönüllü çöp toplama çalışmaları gibi sosyal sorumluluk faaliyetlerine de ev sahipliği yapıyor.
Cami, Cambridge Camiler Konseyi, Cambridge Muslim College ve South Cambridgeshire'daki diğer dini topluluklarla yakın bağlarını da sürdürüyor.
TASARIMIYLA ÇOK SAYIDA ÖDÜL ALDI
Cambridge Merkez Camisi'nin tasarımında, İslam'ın estetik anlayışı, sanat geleneği, Hz. Muhammed'in yaşam tarzı ve doğanın korunmasına verdiği önem esas alındı.
Bu ilkeler doğrultusunda düzenlenen mimari yarışmanın ardından inşa edilen cami, tasarımıyla çok sayıda uluslararası ödüle layık görüldü.
Projenin finansmanında en büyük bağışçılardan biri TDV olurken, cami Yapı Merkezinin desteğiyle yerel ve uluslararası hayırseverlerin katkılarıyla hayata geçirildi.
Nisan 2019'da büyük ölçüde tamamlanan ve aynı anda yaklaşık 1000 kişinin ibadet edebildiği caminin bahçesi İslami geleneklere uygun şekilde tasarlanırken, yapının çevre dostu özelliklerine de öncelik verildi.