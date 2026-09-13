Türkiye'nin dibinde. Meis Adası'nda 1 yıl kalana 5 bin euro
13.09.2026 18:54
Son Güncelleme: 13.09.2026 18:58
Türkiye kıyılarına 2 kilometre uzaklıkta bulunan Meis Adası'nda 1 yıl ikamet edenlere 5 bin euro teşvik maaşı verilecek.
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Antalya'nın Kaş açıklarında Türkiye kıyılarına sadece 2 kilometre uzaklıkta yer alan Meis Adaları'nı ziyaret etti.
Miçotakis, adanın ekonomik ve demografik yapısını güçlendirmeye yönelik bir dizi tedbir kapsamında 5 bin euroluk teşvik verileceğini açıkladı.
Bu teşvik paketi, adada sürekli ikamet eden hanelerle birlikte kamu çalışanlarına da kapsıyor.
MEİS'TE YAŞAYAN HANELERE 5 BİN EURO MAAŞ
Meis'te görev yapan kamu çalışanları, güvenlik güçleri ve silahlı kuvvetler mensuplarına kalıcı olarak yıllık 5 bin euro maaş teşviki verilecek.
Ayrıca Meis'te yaşayan haneler için yıllık 5 bin euroluk yerleşim ve ikamet teşviki verilecek.
Ödemenin vergiden muaf ve haczedilemez olacağı açıklandı. Ailelere her küçük çocuk için ayrıca bin euro ödeneceği belirtildi.
SADECE BİR ŞART VAR
Teşvikten yararlanmak için bir yıl ikamet etme şartı sunuluyor.
Bu durumda Meis'te halihazırda yaşayanlar için ödemelerin 2027'nin başında başlaması bekleniyor.
Adaya yeni taşınacak hanelere ise ödemeler 2028'de başlayacak ve yıllık olarak ödemeler sürdürülecek
MEİS ADASI NEREDE?
Meis Adası, Yunanistan ana karasına 580 kilometre, Antalya'nın Kaş ilçesine ise sadece 2,1 kilometre uzaklıkta bulunuyor.
Ada 9,1 km yüzölçümüne sahip.
MEİS ADASI'NIN NÜFUSU NE KADAR?
2021 Yunanistan nüfus sayımına göre Meis Adası'nın 594 kişi civarında olduğu belirtiliyor. Nüfusun tamamı adadaki tek yerleşim merkezinde yaşıyor.
1913'TE YUNANİSTAN YÖNETİMİNE GEÇTİ
Meis Adası, 1913 yılına kadar Osmanlı yönetimi altında iken denizcilik ve ticaret alanında önemli bir noktadaydı. Adanın Osmanlı'dan kopuşuyla denizcilik ve ticari önemini yitirdi, halkın büyük bir bölümü Rodos, Atina ve diğer bölgelere gitti.
2. Dünya Savaşı'nın sonunda 1947 tarihli Paris anlaşması ile Meis Adası, Yunanistan'a verildi.