Türkiye'nin dibinde. Meis Adası'nda 1 yıl kalana 5 bin euro

Meis'te görev yapan kamu çalışanları, güvenlik güçleri ve silahlı kuvvetler mensuplarına kalıcı olarak yıllık 5 bin euro maaş teşviki verilecek.

Ayrıca Meis'te yaşayan haneler için yıllık 5 bin euroluk yerleşim ve ikamet teşviki verilecek.

Ödemenin vergiden muaf ve haczedilemez olacağı açıklandı. Ailelere her küçük çocuk için ayrıca bin euro ödeneceği belirtildi.