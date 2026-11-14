Türkiye'yle yapılan anlaşmalar Katar basınında geniş yer buldu. "Yeni bir dönüm noktası"

Ortak Bildiri'de Gazze'deki insani duruma geniş yer ayrılırken, iki ülke Gazze'nin erken toparlanması, yeniden inşası ve insani yardımların ulaştırılması için koordinasyon içinde çalışma kararı aldı.

Kış mevsiminin ilk ani sel felaketlerinin Gazze'deki yaşam koşullarını daha da ağırlaştırdığına dikkat çekilen bildiride, gözaltına alınan tüm insani yardım çalışanlarının ve Birleşmiş Milletler personelinin derhal ve koşulsuz serbest bırakılması talep edildi.

İsrail'i ateşkes anlaşması ve uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine tam uymaya çağıran taraflar, Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşim faaliyetlerini ve zorla yerinden etme uygulamalarını kınadı.

Bildiride, Mescid-i Aksa'nın 144 dönümlük alanının tamamının münhasıran Müslümanlara ait bir ibadet yeri olduğu ve Kudüs Vakıfları ve Mescid-i Aksa İşleri Dairesi'nin bu alanın idaresinden sorumlu yetkili makam olduğu vurgulandı.

Suriye konusunda ise devlet kurumlarının güçlendirilmesi ve Suriye'nin öncülüğündeki siyasi sürecin desteklenmesi gerektiği belirtilirken, İsrail'in Suriye topraklarındaki ihlallerini durdurması ve 1974 Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'na saygı göstermesi istendi.

Taraflar, ABD ile İran arasındaki ihtilafın diyalog ve diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiğini vurguladı ve Hürmüz Boğazı'ndan güvenli, engelsiz geçişin süratle yeniden başlatılması çağrısı yaptı.

Bildiride İsrail'in Lübnan'ın egemenliğini ihlal eden eylemleri kınanırken, Irak'ın devlet otoritesini güçlendirme adımlarından memnuniyet duyulduğu ve Libya'da BM himayesindeki siyasi sürecin desteklendiği aktarıldı.

Yemen'in birliğinin ve toprak bütünlüğünün korunması çağrısı yapılan bildiride, Husi milislerin Suudi Arabistan'a ve Kızıldeniz ile Babülmendep Boğazı'ndaki ticari deniz taşımacılığına yönelik saldırıları kınandı.

Türkiye ve Katar ayrıca Sudan'daki krizin barışçıl çözümüne, Somali dahil Afrika Boynuzu'nda istikrarın sağlanmasına ve Kıbrıs sorununda adil ve kalıcı bir çözüme ulaşılması ihtiyacına destek verdi.